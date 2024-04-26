12 вещей, которых взрослым женщинам давно пора перестать стесняться

Несмотря на то, что сейчас женщин активно призывают принимать себя и любить свои внешние особенности, многие все равно стесняются вещей, в которых нет ничего неестественного. Кто-то стыдится определенных черт, потому что их дразнили еще в детстве. Другие наоборот боятся признаться, что вносят коррективы в свою внешность, потому что это считается неприличным.

Темная кожа под мышками

Изменение цвета кожи в области подмышек — чаще всего естественный процесс, к которому приводит постоянное бритье этой зоны. Поэтому нет никакой причины переживать или смущаться, если кожа вдруг потемнела. Есть несколько способов, которые помогают изменить цвет кожи: постоянное увлажнение или использование лазерной терапии, но если они не принесут видимых изменений, переживать не стоит. Многие люди сталкиваются с тем, что у них темнеет кожа в зоне подмышек, на коленях, локтях или внутренней стороне бедер. Это абсолютно нормально, так что не стоит стесняться. © sofwithanf / Reddit

Использование утягивающего белья

Jordan Strauss/Invision/East News Тревожное Пирожное 22 минуты назад Там не утягивающее белье , а всемогущий "оземпик" 😂😂😂 - - Ответить

Многие женщины стесняются признаваться в том, что носят утягивающее белье. Другие опасаются его использовать, считая, что такая одежда вредит здоровью. На деле, современные изделия достаточно удобно носить и они относительно безопасны. Специалисты рекомендуют не покупать слишком тесные модели и стараться не носить их каждый день. Если такое белье помогает женщине чувствовать себя привлекательнее, то ничего плохого в этом нет. Я считаю, что утягивающее белье — штука хорошая, и одежда с ним смотрится значительно лучше. Единственное, стараюсь избегать чересчур тесных моделей на застежках и косточках. © orthographerer / Reddit

Волнистые ногти

Тревожное Пирожное 21 минута назад Любая полировальная пилка решает эту проблему в домашних условиях - - Ответить

Небольшие вертикальные бороздки обычно появляются на ногтях с возрастом. Скорее всего, к этому явлению приводит постепенное замедление клеточного обмена. Если ногтевые пластины не становятся тонкими и ломкими, а сами полоски не кажутся ребристыми, то не стоит переживать по этому поводу.

Двойной подбородок

Если у человека есть двойной подбородок, это вовсе не означает, что он неправильно питается или не занимается спортом. Часто за эту черту мы можем с чистой совестью поблагодарить своих родителей. Предрасположенность к двойному подбородку часто передается по наследству, и в этом случае ни физические упражнения, ни строгая диета не помогут. К тому же, у большинства людей он так или иначе появляется с возрастом, когда кожа теряет эластичность. Двойной подбородок — это совершенно нормальная штука, и его уж точно не стоит стыдиться. Да ведь он есть почти у всех. © Unknown author / Reddit

Бритье лица

Полторашка позитива 1 час назад Никогда не брила пушок на лице 😳 И чаще всего усики над губой удаляют воском, но никак не бритвой. Но это в моем окружении так - - Ответить

У всех женщин без исключения растут волосы на лица. Однако признаваться в том, что ты от них избавляешься, считается чем-то неприличным — ведь бритье — это прерогатива мужчин. Однако в этой процедуре нет ничего постыдного или вредного, поэтому глупо скрывать тот факт, что вы бреетесь. Более того, бритье позволяет избавиться не только от раздражающей растительности, но и отшелушивает омертвевшие клетки кожи. А предположение, что из-за этого волосы становятся только темнее и гуще — миф. Главное, не брить лицо, если кожа выглядит сухой и раздраженной, и проводить эту процедуру правильно, чтобы избежать порезов и других неприятностей. А мне нравится брить лицо. Во-первых, кожа после этой процедуры становится мягче, а во-вторых, макияж наносить проще. © reasonableratio / Reddit

У меня над верхней губой постоянно появляются черные волоски, и меня достало их пинцетом выдирать. Так что начала подбривать и теперь пребываю в полном счастье. © ArtichokeMe_Daddy / Reddit

Плоская попа

Форму наших ягодиц во многом определяет генетика, и как бы барышни ни старались, никакие упражнения не помогают придать этой части тела желаемую округлость. Сейчас в моде пышные, упругие попы, а потому некоторые девушки стесняются носить обтягивающие джинсы или откровенные купальники, так как не могут похвастаться внушительным формами. Но мода прихотлива, и то что вызывает восторг сейчас, вполне может превратиться в антитренд через несколько лет. Так что в этой особенности нет ничего стыдного. Плоские маленькие попы были невероятно модной штукой лет 30 тому назад, и все барышни мечтали именно о таких формах. Мода циклична, так что я даже не сомневаюсь, что они вновь вернуться в тренды. Лучше не переживать из-за таких вещей. © Own_Faithlessness7** / Reddit

Родинки на лице

Tina Tanton 2 часа назад я никогда не стеснялась родинок на лице, напротив даже, радовалась, когда они появились. вспоминаю о Синди Кроуфорд и Ани Лорак, у которых есть родинки. - - Ответить

Многие люди стесняются родинок на лице. Для некоторых эти пятнышки в подростковом возрасте превращаются в настоящее проклятие и еще долго после этого отравляют жизнь и подрывают самооценку. Но ничего противоестественного или опасного в большинстве родинок нет: обычно у взрослого человека на теле может быть от 10 до 40 таких пятнышек. Причем цвет их варьируется от близкого по тону к коже до черного. У меня на подбородке есть маленькая родинка, и до недавнего времени я ее просто ненавидела. Сначала в детстве меня вечно спрашивали, что это за штука, потом в старших классах жутко дразнили. Я даже ее расчесывала, стараясь стереть. Но недавно я наконец-то научилась ее любить. Жаль, что не могу поделиться этой мудростью с самой собой в молодости. © Unknown author / Reddit

Темные круги под глазами

Человек с темными кругами под глазами зачастую кажется нам измученным, усталым или даже больным. Однако чаще всего эта черта не имеет ничего общего с нашим самочувствием и не угрожает здоровью. Многие люди наследуют эту особенность от родителей. У других видимость кругов возникает из-за припухших нижних век, которые отбрасывают тень на кожу. Поэтому не стоит смущаться этого. Мне темные круги и мешки под глазами достались по наследству. Пыталась замазывать их макияжем, но через 5 минут косметика высыхала, и лицо от этого выглядело просто ужасно. Короче, плюнула на это дело и научилась жить с кругами и мешками. © fr4ctalica / Reddit

Использование ботокса

Уколы ботулотоксина (или ботокса) активно используются в косметологии для разглаживания морщин. Однако многие люди относятся к этой процедуре неоднозначно, возможно, в том числе и потому, что ботокс токсичен. Однако, если тщательно выбрать клинику и специалиста, который будет делать уколы, риски от проведения этой процедуры минимальны. А в желании выглядеть моложе на самом деле нет ничего постыдного. Как же меня раздражают эти двойные стандарты. Что бы женщина ни делала, общество все равно рвется ее осудить. Если ты как-то корректируешь свою внешность, тебя называют поверхностной и тщеславной, а то и куклой. Стареешь естественным образом — значит, запустила себя и никому уже не нужна. Похоже, выиграть этот спор невозможно, так что остается только плюнуть и делать то, что тебе нравится. © zalipie / Reddit

Тонкие волосы

Пышность шевелюры во многом зависит от наших генов, к тому же, волосы естественным образом утончаются с возрастом. И хотя этот процесс можно остановить, однако волшебным образом превратить изначально тонкие волосы в густые — практически непосильная задача. Да и стоит ли по этому поводу убиваться? Я долгие годы пыталась изобразить пышную шевелюру из своих тонких волос. Использовала шиньоны, насадки и все время умирала от ужаса, что кто-нибудь это заметит. И знаете что? Я наконец-то поняла: ничего не изменит тот факт, что мои волосы тонкие. И самое смешное, похоже, толщина моих волос вообще никого не волнует, кроме меня. © Pastelpicklez / Reddit

Обвисшие щеки

Tina Tanton 2 часа назад если делать массаж лица по утрам, то кожа сохранит свою эластичность - - Ответить

Время и гравитация могут быть неумолимы к женскому телу. С годами организм перестает вырабатывать необходимое количество коллагена, кожа лица теряет эластичность, а щеки начинают постепенно обвисать, смягчая линию подбородка и нижней челюсти. Это совершенно естественный процесс, с которым сталкиваются многие люди старше 30 лет, поэтому здесь абсолютно нечего стесняться.

Крупные траты на макияж и косметические процедуры

Если одна женщина тратит существенную часть своей зарплаты на покупку книг, а другая — на косметические процедуры, то первой принято восхищаться, а вторую — журить. Поэтому некоторые женщины искренне стыдятся того, сколько денег они спускают на макияж и посещение салонов. Но, по большому счету, никто не имеет право диктовать нам, на что конкретно мы должны тратить кровно заработанные денежки. Если женщине приносит радость покупка крема для лица или новой помады, то лучше приобрести их, а не внушительный фолиант. Сейчас думаю, что лучше бы я побольше денег и времени тратила именно на себя. На самом деле, в этом нет ничего плохого. Так почему бы не отдавать свои деньги за то, что нравится именно нам, а не кому-то другому? © Saanjhhere / Reddit