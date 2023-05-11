18 эпичных начальников, для которых день прошел зря, если они хоть кому-то не подгадили
Не всем везет с адекватным руководством. О некоторых начальниках можно легенды слагать или рассказывать страшилки ночью у костра. В этой подборке как раз такие истории.
- Начальница вешала на меня все косяки своей подружки-кассирши. Говорю: «Я увольняюсь». Она фыркнула: «Да пожалуйста! На твое место очередь из желающих». Через 2 недели прихожу получить расчет и вижу, как на начальницу нецензурно орет взмыленный клиент. Оказалось, все дело в том, что она со своей подружкой не могли ему сделать возврат денег. Я подошла, нажала 3 кнопки на кассе, и возврат был пробит. Начальница молча просверлила меня взглядом и выдала зарплату. Было неожиданно приятно лицезреть это фиаско. © Dreamwalker* / Pikabu
- Работала в конторке, где директор собирал весь офисный коллектив и орал долго и упорно. А работали мы в службе поддержки клиентов. Телефоны звонят, клиенты не получают помощи, а мы сидим и 2 часа слушаем истерику директора. И неважно, есть повод или он сам его придумал. © Les.ka / Pikabu
- Поругалась с директором, выхожу в приемную, швыряю со всей силы папку с документами о стенку. Листики красиво подлетают до потолка и плавно начинают опускаться вниз. В это время на шум вылетает директор, видит всю эту красоту: «Что случилось?!» Стою с невозмутимым лицом, любуюсь и отвечаю: «Ветер». Он ничего не сказал, но с тех пор меня больше не трогал никогда. © milashNeAl* / Pikabu
- Работала на продуктовом складе в ночные смены. Однажды руководство объявило, что у нас теперь будут для ночных смен бесплатные обеды. Прошли новогодние праздники, 3 января вышли на очередную смену, а обеды не привезли. Бригадир дозвонился до директора, а тот ему обиженным тоном заявил, мол, устроили тут цирк с бесплатными обедами, чтобы приманить народ на работу. И тут бригадир заорал: «Да ну вас с вашими обедами! Людей-то предупредить можно было?! У меня 15 человек на 12-часовую ночную смену без обеда». Часа через 2 бригадир съездил до круглосуточного магазина, закупил на всех лапши быстрого приготовления да сосисок за счет фирмы. © okrk / Pikabu
- У меня был босс, с которым мы однажды заговорили об увлечениях. И тут он сообщает мне, что раньше состоял в танцевальном клубе, и начинает танцевать прямо передо мной. И так минут 5, а потом спрашивает: «Как ты оценишь мои танцевальные навыки?» Это было что-то. Я просто попросил его никогда больше не танцевать передо мной. © CelseaSnake / Quora
- Как выпал снег, слепили с коллегами снеговика, для носа купили морковку, глаза сделали из камешков. Сделали общее фото, выложили и подписали: «Наша главная баба!» Прихожу на работу — все на нервах, сплетничают, что-то обсуждают. Оказалось, что наша начальница Наталья Петровна подумала, что главная баба — это она. В принципе, визуальное сходство было, если присмотреться. Так как я предложил лепить снежную бабу, то я и оказался виноватым. В этой нелепой ситуации мне пришлось извиняться перед начальницей. © Палата № 6 / VK
- Большой босс требует представить список сотрудников для премирования. Список долго обсуждают и составляют, но начальник накладывает свою резолюцию: «Не согласен». Грусть, печаль народная. Но тут один умный сотрудник берет и просто меняет местами все фамилии в списке. Босс молча подписывает довольный, что его послушались.
По-настоящему интеллигентный человек никогда не будет бороться с неправым, он сделает так, что тот сам согласится. © panzermarder / Pikabu
- Я был единственным мужчиной, работавшим в магазине одежды. Шефиня вручила мне гвоздь и пиджак и сказала: «Повесь это на стену». «Хорошо, — отвечаю, — где молоток?» Она закатила глаза, вздохнула с видом, мол, меня окружают недостойные, и воскликнула: «Боже! Просто забей кулаками!» Затем начала ворчать: «Вот почему нам нужно нанять настоящего мужчину!» © takenorinvalid / Reddit
- Мы все пользовались программой «управления отношениями с клиентами», но мне было удобно заходить туда только с компьютера. Кроме обеда и периодических выходов за кофе в ближайшую кофейню на 5 минут, в рабочее время я была либо в офисе, либо на заседаниях. Однако мне было поставлено на вид, что я не пользуюсь приложением на телефоне — нужно было там геолокацию включить, чтобы товарищ начальник мог посмотреть в любой момент, где же я. На резонный вопрос, на фига ему это, ответить так и не смог. © Алина / ADME
- Работал в банке. Однажды начальника вдруг разобрало — он начал беспокоиться о том, что с ним будет, если начнется артрит суставов. Поэтому он свернул газету, засунул ее в рукав пиджака, чтобы обездвижить локоть, и прошел по коридору в ванную, чтобы посмотреть, сможет ли он почистить зубы. И нет, он не смог. © Nancy Jacobsen / Quora
- Моя начальница говорит «страшная пятница», «не так страшен черт, как его малютка», «дышит наладом», «конфортно», «комфликт»... Но исправлять ее нельзя, она ж самая умная! © Подслушано / VK
- В молодости работала в магазине по продаже музыкальных инструментов, потом уволилась из-за инцидента с коллегой. Спустя годы планировала свадьбу и связалась с одним из людей, что подрабатывали на мероприятиях. Он был потрясен, услышав мой голос. Почему? Потому что владелец магазина, в котором мы когда-то вместе работали, сказал всем, что я ушла из жизни. Мое внезапное увольнение, должно быть, настолько его потрясло, что он сочинил целую историю. Так что представьте себе удивление пианиста, когда я позвонила и попросила его сыграть на моей свадьбе. © Amorette Kitsa / Quora
- А мой потребовал, чтобы я сделал таблицу, в которую каждые 15 минут буду записывать, чем занят. Меня уважали на работе, и мои показатели говорили сами за себя, поэтому в каждой строке было следующее: «Прерывание важного рабочего процесса для создания этой записи». © Pibbles4Lyfe / Reddit
- Я человек невероятно вспыльчивый, но нашел выход: выучил несколько стихов Есенина, во время «утраты рассудка» делал глубокий вдох и повторял строки. Недавно начальник вызвал к себе, ситуация накалялась, но я взял себя в руки и прочитал стих, который начинался: «Вы помните, вы все, конечно, помните. Как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате. И что-то резкое в лицо бросали мне». Начальник странно посмотрел на меня, а потом сказал: «Не нужно в меня ничем бросать. Иди, Андрюш, не обижайся». В тот же вечер решили вопрос мирно. Как же сильно стихи изменили мою жизнь! © Палата № 6 / VK
- Наша руководительница думала, что сотрудники, занятые полный рабочий день, были руководителями сотрудников, занятых неполный рабочий день. Однажды она подошла ко мне и спросила:
— Почему вон тот парень никогда не приходит вовремя? Может, тебе стоит поговорить с ним об этом?
Отвечаю:
— Я не его начальник.
— Тогда кто его начальник?
— Вы!
Она посмотрела на меня так, как будто я только что сказал ей, что луна действительно сделана из сыра. © SundayMorningTrisha / Reddit
- Однажды я работала на начальника, который позвал меня прямиком из туалета, чтобы я сходила в магазин и купила туалетную бумагу. © Cara Fidler / Quora
- Начальник моего отдела созвал общее собрание отдела и объявил, что проект, который я реализовал, сэкономит компании около $ 20 млн. А затем он с гордостью наградил меня купоном на $ 10 в столовой. © Bob Farris / Quora
- Начальник велел водителю открутить зеркало заднего вида — показалось, что тот на него поглядывает. И случился конфуз: в степи начальнику приспичило, он вышел, понял, что в пальто неудобно, открыл дверь и закинул его в салон. И в этот момент водитель подумал, что тот вернулся и сел, и уехал в город. Шефу пришлось 15 км пройти пешком. Орал, но не уволил водилу. © Подслушано / VK
Начальники без заскоков — это счастье. Да, они бывают и в реальной жизни, а не только в сериалах. Например, один директор, у которого гуляла жена (и все об этом знали), пришел на корпоратив в ободке с оленьими рогами. Узнав причину этого поступка, его коллеги полюбили его еще больше.
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