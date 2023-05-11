18 эпичных начальников, для которых день прошел зря, если они хоть кому-то не подгадили

Не всем везет с адекватным руководством. О некоторых начальниках можно легенды слагать или рассказывать страшилки ночью у костра. В этой подборке как раз такие истории.

Начальники без заскоков — это счастье. Да, они бывают и в реальной жизни, а не только в сериалах. Например, один директор, у которого гуляла жена (и все об этом знали), пришел на корпоратив в ободке с оленьими рогами. Узнав причину этого поступка, его коллеги полюбили его еще больше.