15+ начальников, работу с которыми можно смело приравнивать к трудовому подвигу

Наверное, многие согласятся с тем, что без руководства рабочий процесс если бы и не улучшился, то по крайней мере точно стал бы веселее. Однако посмотрим правде в глаза: не каждый потянет руководящую должность. Быть шефом — это своего рода искусство. Нужно обладать лидерскими качествами и уметь ставить задачи, а это не каждому под силу. Давайте почитаем истории счастливчиков, у которых в шефах ходят оригинальные личности. Почему счастливчиков? Так ведь если начальник обычный, без придури и заскоков, то и историй в офисе становится на порядок меньше.