15+ начальников, работу с которыми можно смело приравнивать к трудовому подвигу
Наверное, многие согласятся с тем, что без руководства рабочий процесс если бы и не улучшился, то по крайней мере точно стал бы веселее. Однако посмотрим правде в глаза: не каждый потянет руководящую должность. Быть шефом — это своего рода искусство. Нужно обладать лидерскими качествами и уметь ставить задачи, а это не каждому под силу. Давайте почитаем истории счастливчиков, у которых в шефах ходят оригинальные личности. Почему счастливчиков? Так ведь если начальник обычный, без придури и заскоков, то и историй в офисе становится на порядок меньше.
- Работала на продуктовом складе в ночные смены. Однажды руководство объявило, что у нас теперь будут для ночных смен бесплатные обеды. Прошли новогодние праздники, 3 января вышли на очередную смену, а обеды не привезли. Бригадир дозвонился до директора, а тот ему обиженным тоном заявил, мол, устроили тут цирк с бесплатными обедами, чтобы приманить народ на работу. И тут бригадир заорал: «Да ну вас с вашими обедами! Людей-то предупредить можно было?! У меня 15 человек на 12-часовую ночную смену без обеда». Часа через 2 бригадир съездил до круглосуточного магазина, закупил на всех лапши быстрого приготовления да сосисок за счет фирмы. © okrk / Pikabu
- У меня был босс, с которым мы однажды заговорили об увлечениях. И тут он сообщает мне, что раньше состоял в танцевальном клубе, и начинает танцевать прямо передо мной. И так минут 5, а потом спрашивает: «Как ты оценишь мои танцевальные навыки?» Это было что-то. Я просто попросил его никогда больше не танцевать передо мной. © CelseaSnake / Quora
- Как выпал снег, слепили с коллегами снеговика, для носа купили морковку, глаза сделали из камешков. Сделали общее фото, выложили и подписали: «Наша главная баба!» Прихожу на работу — все на нервах, сплетничают, что-то обсуждают. Оказалось, что наша начальница Наталья Петровна подумала, что главная баба — это она. В принципе, визуальное сходство было, если присмотреться. Так как я предложил лепить снежную бабу, то я и оказался виноватым. В этой нелепой ситуации мне пришлось извиняться перед начальницей. © Палата № 6 / VK
- Наш главный босс попросил меня шпионить за моим непосредственным начальником. Дело было так. Главный никогда не разговаривал со мной, а однажды без предупреждения заходит в мой кабинет, закрывает за собой дверь и читает длинную лекцию, мол, начальница моя некомпетентна и что-то там про доверие. Так вот, готов ли я сообщить о ее действиях непосредственно ему? Я час кивал головой, мол, ага, конечно. А после того как он вышел, подождал секунд 30 и ломанул в отдел кадров. Те такие, мол, это какое-то недоразумение. Но начальник больше не приставал, в конце концов он вообще уволился, а на его место поставили мою непосредственную начальницу. © David Blyth / Quora
- Большой босс требует представить список сотрудников для премирования. Список долго обсуждают и составляют, но начальник накладывает свою резолюцию: «Не согласен». Грусть, печаль народная. Но тут один умный сотрудник берет и просто меняет местами все фамилии в списке. Босс молча подписывает довольный, что его послушались.
По-настоящему интеллигентный человек никогда не будет бороться с неправым, он сделает так, что тот сам согласится. © panzermarder / Pikabu
- Я был единственным мужчиной, работавшим в магазине одежды. Шефиня вручила мне гвоздь и пиджак и сказала: «Повесь это на стену». «Хорошо, — отвечаю, — где молоток?» Она закатила глаза, вздохнула с видом, мол, меня окружают недостойные, и воскликнула: «Боже! Просто забей кулаками!» Затем начала ворчать: «Вот почему нам нужно нанять настоящего мужчину!» © takenorinvalid / Reddit
- Мы все пользовались программой «управления отношениями с клиентами», но мне было удобно заходить туда только с компьютера. Кроме обеда и периодических выходов за кофе в ближайшую кофейню на 5 минут, в рабочее время я была либо в офисе, либо на заседаниях. Однако мне было поставлено на вид, что я не пользуюсь приложением на телефоне — нужно было там геолокацию включить, чтобы товарищ начальник мог посмотреть в любой момент, где же я. На резонный вопрос, на фига ему это, ответить так и не смог. © Алина / ADME
- Работал в банке. Однажды начальника вдруг разобрало — он начал беспокоиться о том, что с ним будет, если начнется артрит суставов. Поэтому он свернул газету, засунул ее в рукав пиджака, чтобы обездвижить локоть, и прошел по коридору в ванную, чтобы посмотреть, сможет ли он почистить зубы. И нет, он не смог. © Nancy Jacobsen / Quora
- Моя начальница говорит «страшная пятница», «не так страшен черт, как его малютка», «дышит наладом», «конфортно», «комфликт»... Но исправлять ее нельзя, она ж самая умная! © Подслушано / VK
- В молодости работала в магазине по продаже музыкальных инструментов, потом уволилась из-за инцидента с коллегой. Спустя годы планировала свадьбу и связалась с одним из людей, что подрабатывали на мероприятиях. Он был потрясен, услышав мой голос. Почему? Потому что владелец магазина, в котором мы когда-то вместе работали, сказал всем, что я ушла из жизни. Мое внезапное увольнение, должно быть, настолько его потрясло, что он сочинил целую историю. Так что представьте себе удивление пианиста, когда я позвонила и попросила его сыграть на моей свадьбе. © Amorette Kitsa / Quora
- А мой потребовал, чтобы я сделал таблицу, в которую каждые 15 минут буду записывать, чем занят. Меня уважали на работе, и мои показатели говорили сами за себя, поэтому в каждой строке было следящее: «Прерывание важного рабочего процесса для создания этой записи». © Pibbles4Lyfe / Reddit
- Бывшая начальница больна трудоголизмом. Одинокая женщина под 40, на работе могла до 9 вечера сидеть. Я был начинающим молодым специалистом, природа начала брать свое, я знакомился с девушками и начал уходить «пораньше» — часов в 7 вечера, чтоб заняться личной жизнью да и вообще хоть чем-то, кроме работы. Встречал непонимающим взгляды и вопросы типа «Ты уже все?» Когда я просился в отпуск, она спрашивала: «Зачем тебе отпуск? Что ты там будешь делать?» Оправдывался, что дел много накопилось, съездить туда-сюда нужно. Продолжалось это довольно долго. Потом повысили, вышел из-под ее руководства. В отпуск начал ходить регулярно, а она по-прежнему спрашивает, зачем мне отпуск. Пытался быть вежливым и говорил, что у меня как бы уже семья, в отпуск свозить нужно, дача появилась, стройка там постоянная. Не убедил. Последний раз, когда она опять про это спросила, ответил, что просто хочу не видеть ваши рожи 2 недели. Больше не спрашивала. © Lobotryasik / Pikabu
- Я человек невероятно вспыльчивый, но нашел выход: выучил несколько стихов Есенина, во время «утраты рассудка» делал глубокий вдох и повторял строки. На днях начальник вызвал к себе, ситуация накалялась, но в один момент я взял себя в руки и заговорил: «Вы помните, вы все, конечно, помните. Как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате. И что-то резкое в лицо бросали мне». Начальник посмотрел на меня странным взглядом, а потом сказал: «Не нужно в меня ничем бросать. Иди, Андрюш, не обижайся. Потом поговорим!» В тот же вечер решили вопрос мирно и пошли в караоке петь до утра. Как же сильно стихи изменили мою жизнь! © Палата № 6 / VK
- Мне было 19 лет, и моим боссом была крошечная женщина лет 60. Внешне бабуля-цветочек, а по факту черный пояс по карате и изучала дзюдо. Короче, шутить с ней опасно. Политика компании заключалась в том, что у парней волосы не должны доходить до воротничка, а у меня в то время был конский хвост до середины спины. Все это знали, но я просто аккуратно убирал его за воротник рубашки, и никого это не беспокоило. Однажды начальница попросила меня зайти в ее кабинет. Я иду, а она позади. И тут она схватила ножницы и просто отрезала мой хвост. Выкинула в мусорку и сказала: «Давайте вернемся к нашей теме». После этого я так и не отрастил волосы. © Freddy Neid / Quora
- Наша руководительница думала, что сотрудники, занятые полный рабочий день, были руководителями сотрудников, занятых неполный рабочий день. Однажды она подошла ко мне и спросила:
— Почему вон тот парень никогда не приходит вовремя? Может, вам стоит поговорить с ним об этом?
Отвечаю:
— Мы не его начальники.
— Тогда кто его начальник?
— Вы!
Она посмотрела на меня так, как будто я только что сказал ей, что луна действительно сделана из сыра. © SundayMorningTrisha / Reddit
- Однажды я работал на начальника, который позвал меня прямиком из туалета, чтобы я сходил в магазин и купил туалетную бумагу. © Cara Fidler / Quora
- Работал инженером в крупной конторе с филиалами почти по всей стране, постоянно переписывался по рабочим вопросам с такими же инженерами разных филиалов, уже и телефоны знали друг друга, и по имени. Тут руководство решило собрать этих самых инженеров на неделю для обучения в командировку. Перепись и ожидание — наконец-то друг друга увидим живьем! Распоряжение на обучение попало к начальнику отдела, тот недолго думая сказал:
— Что-то я давно в командировке не был, уж года так 3.
И отправил сам себя... Пацаны и девчонки пишут: «Ты что не прилетел? Нас тут толпа». Даже ночью звонили. «Отучился» наш начальник отдела, принес мне всякие учебные материалы, типа «На, учи, для тебя старался». Демонстративно при нем все выбросил в урну. © eelex / Pikabu
- Начальник моего отдела созвал общее собрание отдела и объявил, что проект, который я реализовал, сэкономит компании около $ 20 млн. А затем он с гордостью наградил меня купоном на $ 10 в столовой. © Bob Farris / Quora
- Начальник велел водителю открутить зеркало заднего вида, показалось, что тот на него поглядывает. И случился конфуз: в степи начальнику приспичило, он вышел, понял, что в пальто неудобно, открыл дверь и закинул его в салон. И в этот момент водитель подумал, что тот вернулся и сел, и уехал в город. Шефу пришлось 15 км пройти пешком. Орал, но не уволил водилу. © Подслушано / VK
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