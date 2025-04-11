10+ человек, которые любят влезать в чужие отношения

Истории
1 час назад

Любые отношения — это история про двоих. По крайней мере, так должно быть. Но иногда в этот дуэт вдруг врывается третий — с благими намерениями, скрытыми мотивами или просто по глупости. И тогда всё идёт наперекосяк. Вот 13 ситуаций, когда третий лишний доказал: любовный треугольник — это не про геометрию, а про хаос.

  • У моего мужчины бывшая жена и трое детей, старшей 14 лет. Жена каждый день ему звонит и просит то помочь, то посидеть, то поговорить. Теперь названивает, чтобы оставался ночевать, потому что у сына ангина и мало ли. Спрашиваю: «А где ты там спишь?» Отвечает: «С женой на кровати, не на полу же. А что такого?» Я сказала: «А если я пойду к бывшему с ночевкой и лягу с ним? Он заболел, мало ли что». Начал орать в ответ. © Подслушано / Ideer
  • Стал встречаться с девушкой. Вместе не жили, но она частенько у меня ночевала. Приходит в прошлую пятницу с работы и говорит: "А мне коллега в любви признался!" Я молчу, слушаю дальше. Спрашивает: "Ничего не хочешь предпринять? Вдруг я его выберу?" Я ей отвечаю недоуменно, мол, не боюсь, что ты его выберешь. Зачем ты нужна такая, если тебе кто-то сказал пару слов на ушко, и ты побежала? Не знаю, чего она ожидала, но дверью хлопнула так, что стекла затряслись. © Аноним / Pikabu
  • Муж, придя с работы, загадочно улыбается и посматривает на меня. Спрашиваю, что такое.
    – Я все знаю.
    – Что случилось-то?
    – Мне соседи все рассказали.
    А сам старается выглядеть серьезно, разыгрывает сцену. Потом рассказал. Подловила его бабка, которая живет в доме почти напротив нашего: "А ты знаешь, что пока тебя дома нет, твоя с мужиками встречается? Приезжают к ней, подарки привозят, а потом уезжают. Вчера один на белой машине был, пакет большой привез, полчаса побыл. Ох, что творится". Муж пообещал разобраться. Бабка ведь не знает, что я обожаю онлайн-шопинг, а все эти мужики – курьеры... © Prohorlinna55 / Pikabu
  • Начала встречаться с парнем. Знала, что у него есть сын от первого брака, который приходит на выходных и один раз посреди недели. Через пару месяцев после того, как мы съехались, сын стал приходить на 5-6 дней. В итоге никакой личной жизни, когда он тут. Обо мне сразу забывают: ни внимания, ни близости, даже поговорить нормально не можем, так как ребенок прибегает и перебивает. Все крутится вокруг него. На днях я узнала, что он опять придет, расплакалась. Поняла, что несчастлива и хочу уйти. © Подслушано / Ideer
  • Замужем больше 10 лет, есть дети. И все эти годы нам мешает жить его дочь от первого брака. Ей 17. Он исправно платит алименты, а эта малолетняя девчонка постоянно все портит. То напишет гадости, то на встречу припрется к отцу, а потом пишет оскорбления в мой адрес. Ее мать бросила ее папу, но теперь она не может ему простить то, что он счастлив и любим. © Подслушано / Ideer
  • Занимаюсь ремонтом бытовой техники. Приехали на вызов: сломалась помпа на стиральной машинке. Починили. Мужику с девушкой объяснили, что нужно проверять карманы перед стиркой и чистить фильтр каждую десятую стирку. Выписали гарантию на полгода. Месяца через 4 вызывают на этот же адрес. Смотрю – фильтр забит всякой фигней. Я мужику и говорю: "Что ж ты, дядя, не прислушиваешься к советам?" Мужик удивляется, мол, какие еще советы. Я в ответ: "Я же вам 4 месяца назад говорил фильтр чистить, вы с девушкой одобрительно кивали". Мужик офигел: "Я в это время в командировке был". В квартире стояла гробовая тишина. Жена в это время забилась в угол, а мы собирали инструменты и уже уходили. Потом она пару раз звонила оператору и орала в трубку, что мы разрушили ее семью. © Calibra663 / Pikabu
  • Мы с женой вместе прожили 19 лет, из них 17 в браке. Детей нет. Было время, когда жили очень богато, сейчас чуток попроще, но капитал нажить успели: 2 квартиры, 2 места в подземном паркинге, 2 машины, дача. И вот жена нашла себе подружку, «интернет-психолога». Женщина без образования, но муж у нее очень богатый и в нее пару миллионов вложил (раскрутка социальных сетей, курсы). Через год общения с такой подругой жену стало не узнать. Она вбила себе в голову, что нормальный человек должен хотя бы 3 месяца в году отдыхать на море, желательно в другой стране. Сколько всего я должен ей — даже не перечесть. В один прекрасный момент она тупо свалила из дома и поехала жить к своей сестре. Я аккуратно намекнул, что сестра не будет терпеть ее вечно. Жена в ответ рассмеялась и высокомерно объяснила, что я ничего не понимаю, для нормальных людей это не проблема. Жить она там будет сколько угодно. Ну я подождал неделю и подал на развод. Сестра ее очень скоро выперла, так жена проситься обратно домой пришла. Мол, ошибалась. © Vortel73 / Pikabu
  • Свекровь с первого дня молча наблюдала за мной. Ни слова, лишь пристальный взгляд. Я гадала: «Она меня не принимает? Ненавидит?» Всё оказалось иначе. Когда мы с мужем серьёзно поссорились, и я решила уйти, она вдруг сказала ему: «Она — самое ценное, что у тебя есть. Береги ее! » © Подслушано / Ideer
  • Отдыхали большой компанией у подруги на даче. Так она на моего мужа глаз положила. Мурлычет, комплиментами засыпает, рядом трется. И вот понимаю, что обоих их не могу найти. Пошла к речке, а они там. Муж эту подругу за запястья держит и резко говорит: «Зря ты так себя ведешь, самой же потом стыдно за свои поступки будет, у тебя есть Игорь, а у меня Ирина, и я люблю ее». Я тихо ушла. Люблю его! © Подслушано / VK
  • Жила одна моя родственница с мужем и ребенком в квартире мужа. Свою она сначала сдавала, а потом муж поселил туда своего брата с женой и двумя детьми. 10 лет те жили бесплатно, 3 последних года не платили за коммуналку вообще. Квартира в собственности жены. Так родня мужа оправдывалась тем, что это же не их, почему, мол, они должны деньги платить. В итоге выставила она их, сама погасила долги по коммуналке за 3 года, пустила новых квартирантов. А муж обиделся и полгода не разговаривал с ней, живя под одной крышей. © Элия Иванова / Dzen
  • Недавно моя сестра вернулась в наш родной город. Пока ее не было, я успела выйти замуж, жили мы с супругом душа в душу. Я попросила мужа устроить сестру в свою компанию, поддержала ее. А недавно стала замечать странное. Они постоянно что-то обсуждают, а когда я подхожу, то сразу замолкают. Один раз видела, как он нежно гладил ее руку. Когда задаю вопросы, отмахивается. Кажется, у них роман. © RevolutionaryNoise3 / Reddit
  • Пришла я как-то вечером с работы. Захожу домой, меня встречает муж: довольный такой, будто в лотерею выиграл. Объяснил, что его мама решила нам денег на первоначальный взнос дать. Мы приступили к поискам квартиры. Так как муж работает неофициально, решили оформлять ипотеку на меня. Я заемщик, он созаемщик, банк все одобрил. Решили обрадовать свекровь, а она в ответ возмущаться начала, мол, район не такой уж хороший, школы плохие, да и от нее далеко. А еще стала настаивать на брачном договоре и попросила выделить сыну большую долю. Я возмущалась, но согласилась. В итоге выяснилось, что банки такое не любят, многие отказывают. Никакой вариант свекровь не устроил. Уперлась она, что у сына должно быть больше и все тут. Хочу предложить развод. Думаю, свекровь согласится. © Kety7545200 / Pikabu
  • Утром, как бывает в кино, нашла у парня в пиджаке подарочную коробочку с золотым обручальным кольцом. Мы встречаемся ровно семь лет и сегодня вечером собирались идти в ресторан, чтобы отметить эту дату. Я надела свое самое красивое платье, накрасилась, даже отпросилась с работы и сходила на маникюр (чтобы красиво сфотографировать кольцо). И вот мы сидим в ресторане. Парень очень нервничает, но все-таки произносит эти слова: «Милая Алина. Мы встречаемся семь лет, и я думаю, что нам пора... Нам пора расстаться». Этот черт влюбился в коллегу по работе, с которой познакомился два месяца назад. Кольцо для нее. Ненавижу его и ненавижу себя за то, что потратила на него семь лет своей жизни! © Палата 6 / VK
Фото на превью teksomolika / Freepik

Комментарии

Уведомления
ucTepu4ka
1 день назад

Вот не люблю ведь такие статейки, осадочек от них неприятный 🤢. Но по инерции, что ли, листаю, если попадаются 🤣

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