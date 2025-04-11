10+ человек, которые любят влезать в чужие отношения

Любые отношения — это история про двоих. По крайней мере, так должно быть. Но иногда в этот дуэт вдруг врывается третий — с благими намерениями, скрытыми мотивами или просто по глупости. И тогда всё идёт наперекосяк. Вот 13 ситуаций, когда третий лишний доказал: любовный треугольник — это не про геометрию, а про хаос.