15+ растений, которые пользователи самостоятельно не смогли определить. И обратились за помощью в интернет
Если вы не проводили лето у бабушки на даче и не знаете все сорта плодовых деревьев в саду, не стоит отчаиваться. Ведь существует интернет, где можно найти специалистов, которые легко отличат полезную культуру от сорняка, с удовольствием подскажут вам название незнакомого растения и даже объяснят, как за ним ухаживать.
Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей сети, которые повстречали незнакомое растение и не постеснялись задать вопрос знатокам.
«Только что упало с дерева, тут тонны этого вокруг. Что это такое?»
- Ну тут совсем просто, это же тополиный пух! © MyNimbus_2022 / Reddit
«Что это и как сделать так, чтобы оно перестало повсюду расти?»
- Смилакс, или зеленый шиповник. Это выносливое растение c мощной корневой системой, от него так просто не избавишься. Лучшее, что вы можете сделать, — это выпалывать его каждую неделю все лето. Задача — истощить его, а потом вытравить химикатами. © TitaniumTadpole / Reddit
«Что это такое?»
- Это паслен. © OrdinaryOrder8 / Reddit
«Что это за милашка?»
- Вероника лекарственная. © BotanyIsB*****n / Reddit
«Нашел сегодня у себя во дворе, эти цветы сладко пахнут. Кто-нибудь знает, что это?»
- Это белый клевер. © OrdinaryOrder8 / Reddit
«Что это за хвойное дерево?»
- Это можжевельник. © Mumbles_Stiltskin / Reddit
«Что это за растение? Я купил пачку брокколи, но не думаю, что это она»
- Это и есть брокколи, просто она зацвела. © simgooder / Reddit
«Я ходил за грибами и нашел это растение. Что это?»
- Кораллориза пятнистая, она паразитирует на грибах. © TedTheHappyGardener / Reddit
«Подскажите, что это за плодовое растение»
- Это же слива. © Successful_Lime_1607 / Reddit
«Подскажите, что за растение выросло у меня в саду»
«Безумно вкусно пахнущее дерево. Что это?»
- Это акация. © TedTheHappyGardener / Reddit
«Увидела в ботаническом саду, но не смогла определить, что это»
«Что это за великолепное растение?»
«Это выросло у меня во дворе, размером с арбуз»
- Это тыква. © henbanehoney / Reddit
«Эти цветочки так чудесно пахнут! Что это такое?»
- Это сирень. © WPGGG / Reddit
«Эта штука довольно быстро расползается по моему двору»
- Это эгоподиум — сныть. Советую вам избавиться от нее как можно быстрее. © Ovenbird36 / Reddit
«Что это за лиана висит у меня на заборе?»
- Момордика харанция — горькая тыква. © WhatsThatPlant / Reddit
«Что это за растение? Я думаю, что это сорняк, папа думает, что это кукуруза»
- Работаю фермером и могу точно сказать, что это рожь. Через пару недель соберу ее урожай. © ruffneck110 / Reddit
А если вам попадается незнакомое растение, вы пожимаете плечами и проходите мимо или тут же наводите о нем справки?
Фото на превью MEllegood65 / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ растений, которые пользователи самостоятельно не смогли определить. И обратились за помощью в интернет
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