15+ растений, которые пользователи самостоятельно не смогли определить. И обратились за помощью в интернет

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Если вы не проводили лето у бабушки на даче и не знаете все сорта плодовых деревьев в саду, не стоит отчаиваться. Ведь существует интернет, где можно найти специалистов, которые легко отличат полезную культуру от сорняка, с удовольствием подскажут вам название незнакомого растения и даже объяснят, как за ним ухаживать.

Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей сети, которые повстречали незнакомое растение и не постеснялись задать вопрос знатокам.

«Только что упало с дерева, тут тонны этого вокруг. Что это такое?»

Ну тут совсем просто, это же тополиный пух! © MyNimbus_2022 / Reddit

«Что это и как сделать так, чтобы оно перестало повсюду расти?»

Смилакс, или зеленый шиповник. Это выносливое растение c мощной корневой системой, от него так просто не избавишься. Лучшее, что вы можете сделать, — это выпалывать его каждую неделю все лето. Задача — истощить его, а потом вытравить химикатами. © TitaniumTadpole / Reddit

«Что это такое?»

«Что это за милашка?»

«Нашел сегодня у себя во дворе, эти цветы сладко пахнут. Кто-нибудь знает, что это?»

«Что это за хвойное дерево?»

«Что это за растение? Я купил пачку брокколи, но не думаю, что это она»

Это и есть брокколи, просто она зацвела. © simgooder / Reddit

«Я ходил за грибами и нашел это растение. Что это?»

«Подскажите, что это за плодовое растение»

«Подскажите, что за растение выросло у меня в саду»

«Безумно вкусно пахнущее дерево. Что это?»

«Увидела в ботаническом саду, но не смогла определить, что это»

«Что это за великолепное растение?»

«Это выросло у меня во дворе, размером с арбуз»

«Эти цветочки так чудесно пахнут! Что это такое?»

«Эта штука довольно быстро расползается по моему двору»

Это эгоподиум — сныть. Советую вам избавиться от нее как можно быстрее. © Ovenbird36 / Reddit

«Что это за лиана висит у меня на заборе?»

«Что это за растение? Я думаю, что это сорняк, папа думает, что это кукуруза»

Работаю фермером и могу точно сказать, что это рожь. Через пару недель соберу ее урожай. © ruffneck110 / Reddit