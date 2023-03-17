15+ случаев, когда пользователи сети нашли такие классные вещи, что любой музей бы обзавидовался

У многих из нас на балконе или где-то на даче завалялась какая-нибудь старинная вещь, которая досталась по наследству от родственников или попросту «откуда-то появилась». Мы до последнего стараемся не выкидывать подобный хлам, а ведь у него может оказаться очень богатая история. Пользователи сети поведали всему интернету, какие действительно раритетные предметы попались им под руку.

«Этот малыш жил в кармане моей бабушки 100 лет назад, когда она была совсем маленькой. Она трогала его всякий раз, когда боялась»

«Моя коллекция старинных кулинарных книг с 1860-х годов»

«Просто обожаю эту розовую кружку в викторианском стиле. Нашла ее в антикварном магазине»

Судя по ручке, вы пьете из нее, оттопырив мизинчик? © ArtistAccomplished94 / Reddit

«Моя пудреница Houbigant Triple Vanity 1930-х годов. По центру должна быть губная помада, но, к сожалению, ее нет»

«Чисто случайно нашла такую красоту в антикварном ювелирном магазине. Ему около 100 лет»

«Внутри старой книги 1866 года оказались засушенные цветы. Интересно, какая у них была история»

«Унаследовала эту брошь из золота и рубинов от своей свекрови. Ношу только на черном пальто и даже пришила, чтобы не потерять»

«Цилиндр прадедушки. Нашла его в мамином шкафу. Наверное, сейчас это редкость»

Такие качественные вещи служат долго. Если согласны, то можно заглянуть сюда и вот сюда.

«Нашел унитаз 100-летней давности. Друзья почему-то не очень оценили»

«Книга 1640 года. Отдал за нее около $ 4 тыс.»

«По наследству мне достался комплект мебели возрастом около 150 лет»

В этой статье пользователи тоже делятся своими семейными реликвиями.

«У меня есть такие часы. Не знаю, сколько им лет, но последний раз они ремонтировались аж в 1796 году»

Каталог Avon 1937 года

Куплено в винтажном магазине

Да это же находка из викторианской эпохи. © GoodQueenMyth / Reddit

«Старый фотоаппарат прадедушки, который я нашел в коробке»

«Очень бы хотелось что-нибудь разузнать про этот кувшин»

Так это же кувшин для воды конца 1880-х. Большинство из них были серебряными. © refugefirstmate / Reddit

«Бинокль старый, но сколько ему лет — я даже не знаю. Он весит около 1 кг»

«Приобрела на барахолке стерлинговое серебро, изготовленное в 1790 году Томасом Даниэлем»

«Фарфоровая собака начала 1900-х годов. Обычно идет в паре, но у меня только одна. Говорят, что моряки специально ставили их у себя на окне, чтобы показать, дома они или в море»