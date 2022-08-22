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15+ твитов, после прочтения которых хочется воскликнуть: «А что, так можно было?»

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Нас нередко удивляет, когда люди поступают слишком резко или чересчур смело, придумывают очень уж необычные решения разных вопросов и даже выкручиваются по-своему там, где этого от них никто не ожидает. Но именно такие экстравагантные поступки запоминаются и обращают на себя внимание.

Мы в ADME решили рассказать вам о неординарных поступках, которые совершали пользователи сети, за что потом получили немало лайков и комментариев.

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Наблюдая какие поступки окружающих, вы восклицали: «В смысле, так можно было?!»?

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AdMe/Народное творчество/15+ твитов, после прочтения которых хочется воскликнуть: «А что, так можно было?»
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