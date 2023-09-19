15+ жизненных твитов, которые своей внезапностью ошарашат сильнее, чем счет за коммуналку
Порой в сети попадаются истории, которые на первый взгляд могут показаться выдумкой. Но потом понимаешь, что наша жизнь настолько непредсказуема, что уже не знаешь, откуда ждать сюрпризов. Например, ребенок, вернувшись из садика, попросит расслабляющую пену для ванны или же ребятишки во дворе начнут не обижать уличных кошек, а обдумывать дизайн домика для них.
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Почитайте еще 20+ твитов от людей, которые наконец-то докопались до сути, но на это потребовались годы.
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Жизнь нередко преподносит нам сюрпризы, но каждый раз мы невольно «округляем» глаза как в первый раз. Порой даже наши дети или же строгий начальник отчебучат такое, что хоть стой, хоть падай.
AdMe/Народное творчество/15+ жизненных твитов, которые своей внезапностью ошарашат сильнее, чем счет за коммуналку
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