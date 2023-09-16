16 бесячих историй, от которых хочется орать чайкой

Иногда в жизни происходит ситуации, которые поднимают уровень внутреннего возмущения на максимум. Думаешь: «Да ладно, так не бывает!», а потом сам становишься героем подобной истории и понимаешь, что нет режиссера круче, чем сама жизнь.

Зачастую источниками ситуаций, в которых возмущение переливается через край, становятся близкие люди и, в частности, родственники. А что поделать, ведь именно они знают обо всех наших слабостях и понимают, на какое больное место можно надавить, чтобы получить результат.