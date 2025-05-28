Моя дочь отказалась идти на выпускной, и вот почему я не стала ее отговаривать
Кажется, что выпускной — настолько значимое событие, что пропустить его равносильно катастрофе. Но, оказывается, не всем школьникам так уж необходимо масштабное мероприятие. Наша героиня рассказала, почему ее дочь отказалась идти на выпускной и что из этого вышло.
Еще в начале 11 класса я подумала: надо бы начинать потихоньку готовиться к выпускному дочки. Платье подыскивать, пока ажиотаж не начался и цены не поднялись. Салон красоты найти, чтобы прическу красивую сделать. Ну, и на само действо деньги отложить. Наверняка же родительский комитет какой-нибудь крутой ресторан или банкетный зал найдет.
Не сказать, чтобы я была рада всем этим хлопотам и тратам. Еще же надо было думать об экзаменах, репетиторах, поступлении. Но я очень хотела, чтобы дочка от души повеселилась. Ведь такое событие бывает раз в жизни.
Я в свое время, к слову, на выпускной не попала — подрабатывала тогда. И все время мне потом казалось, что недополучила чего-то. Поэтому захотелось, чтобы у дочери все было иначе.
Но после Нового года дочурка ошарашила меня: «Мам, не хочу я на выпускной!» Я была в смешанных чувствах. С одной стороны, не хотелось насильно заставлять участвовать в том, что не любо. С другой — причина такого решения была непонятна. Спросила ее, а она ответила лишь: «Что там делать, сама подумай? До пяти утра на каблуках проходить? Устану только».
Я была озадачена. Мне всегда казалось, что подростки только и мечтают о вечеринках. Пошла к мужу за советом. А он выдал мудрость так мудрость: «Оставь ее в покое. Не хочет — не надо. Нам же лучше. Деньги в сохранности будут».
Не скрою — я испугалась за дочь. Были мысли, что у нее какие-то проблемы с одноклассниками и поэтому она не хочет идти на выпускной. Но вскоре у дочери был день рождения — исполнялось 18. Пришла куча ее друзей, и среди них несколько одноклассников. Думаю: возможно, дело вовсе не в этом. А в чем тогда?
Спросила дочь еще раз, не передумала ли она насчет выпускного. А та уперлась: нет — и все. Тогда я уже решила с ней поболтать по душам и разобраться. Позвала дочь вечером на кухню на чай с тортиком, и мы разговорились.
— Сонь, у тебя все в порядке в школе?
— Ну да. А почему спрашиваешь?
— Я просто никак не могу понять, почему ты не хочешь идти на выпускной? Это же такой праздник, один раз в жизни. Не будешь потом жалеть?
Дочь посерьезнела, отставила кружку, положила ложку на блюдце и сказала:
— Мам, один раз в жизни? Ты серьезно? Посчитай, сколько у меня уже выпускных этих было. В детском саду, в четвертом классе, в девятом. Причем насчет последнего вообще не вникаю, зачем нужен был: осталась потом в этой же школе. Понимаешь, ощущение праздника уже ушло. Меня только напрягает, что опять надо к чему-то готовиться.
— Но ведь 11 класс — это совсем другое! Это последние школьные дни. Неужели тебе не хочется проводить школу и детство вместе со всеми одноклассниками, повеселиться?
— Мам, да я с половиной одноклассников только здороваюсь. У нас же классы расформировывали два раза. И последний — после девятого. Мы вообще не сплотились. Все общаются в своих маленьких группах. И на выпускном будет та же фигня: все со своими компаниями по углам разойдутся. Что это за веселье такое?
— Ну хоть так.
— Знаешь, я со своими друзьями могу собраться в любой другой день. И там, где нам реально понравится. А не в ресторане, который родительский комитет выбрал. Поверь, такой праздник мне будет гораздо больше по душе.
— А платье торжественное? Разве не хочется покрасоваться перед всеми?
— Ты же знаешь, я не особо люблю платья. Неудобно мне в них. Зачем вы с папой будете тратить деньги на то, что я потом все равно в шкаф повешу и забуду? Мамуль, может, вы лучше на деньги, которые могли отдать за весь выпускной, что-то реально крутое и нужное купите? Ноут, например. Мне для учебы в универе будет нужен.
Я не нашлась, что возразить на аргументы дочки. Но поняла, что она мыслит очень практично и уверена в том, чего хочет. А еще до меня дошло кое-что важное. В чем, собственно, смысл выпускного? Чтобы дети отпраздновали окончание школы. Так почему бы нам и вправду не спрашивать самих ребят, как они хотят провести этот день? Почему мы решили, что имеем право навязывать уже взрослым людям свои представления об их празднике? Или, чего хуже, свои нереализованные мечты юности.
Поэтому я окончательно сдалась. Сказала в школе, что мы на выпускной не идем. Так ко мне подкатила председательница родительского комитета. Говорит: «Вы понимаете, что лишаете ребенка воспоминаний?» Отрезала ей: «Моя дочь сама не хочет». Та и выдала мне перл: «А ничего, что мы уже на всех забронировали банкетный зал?! Ровно 30 мест, сколько и учеников».
От такой наглости я опешила. Напомнила, что, прежде чем бронировать, можно было заранее опросить людей, кто согласен, а кто — нет. На что эта мамочка мне язвительно ответила: «Ну я же не думала, что кто-то захочет лишить своего ребенка праздника». В то, что этот ребенок — уже совершеннолетний человек, который может сам что-то решить, эта женщина не поверила. Уверовала, что это я дочь принуждаю дома сидеть.
А чуть позже дочка сказала классной, что не пойдет на выпускной. Та вообще заистерила. Сказала, мол, отрываешься от класса. Угрожала оценками. А потом позвонила моему мужу — надеялась получить его поддержку. Супруг отстоял честь дочери одной фразой: «Ей 18». А потом добавил, что за цирк с оценками учительнице придется отвечать по закону. Кое-как мы утрясли ситуацию, чтобы от нас отвязались. Но почему-то на каждом из оставшихся собраний другие родители смотрели на нас косо, как будто осуждали.
В итоге после вручения аттестатов мы отправились в уютный ресторанчик и отметили окончание школы в семейном кругу: я, муж и дочка. А в подарок ей на сэкономленные деньги все-таки купили ноутбук. Счастью дочери не было предела!
На выпускной же, как потом выяснилось, не пошла где-то треть класса. Подруга дочки, которая туда поехала, рассказывала, что было безумно скучно и утомительно. До 12 ночи торчали в душном банкетном зале. Какой-то парень так устал, что заснул на диванчике в углу. Вместо нормальной еды — канапе, так что все проголодались. А потом их еще заставили гулять до четырех утра и ждать салюта. Все девчонки сказали ногам «гудбай». Вот и думайте, нужно ли это на самом деле детям.
Праздники — важная часть нашей жизни. Но зачастую они отнимают непомерно много денег. А ведь сэкономить можно даже на детском дне рождения, при этом у детей все равно останутся крутые впечатления от праздника.
Комментарии
Из выпускного сделали какой-то культ. Вот реально, кто-то может с восторгом вспомнить свой выпускной?
берусь предположить что ни атмосфера в классе ни поведение преподавателей/родкома не способствовали желанию "встретить новый год" своей жизни
Как можно "заставить" гулять до 4 утра? Под бдительным присмотром родкомитета?
Хотя соглашусь, что с истерией по темe выпускных, начиная с детсада - и вправду перебор)
Праздники обесцениваются от их обилия. Мы в детском саду н.а выпускной не повели ребенка, решили что лучше в отпуск пораньше улетим. Ибо все ровно то же самое, что н.а днях рождения - те же аниматоры, те же конкурсы и т.д., только по какой-то причине в два раза дороже.