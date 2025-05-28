Моя дочь отказалась идти на выпускной, и вот почему я не стала ее отговаривать

Но после Нового года дочурка ошарашила меня: «Мам, не хочу я на выпускной!» Я была в смешанных чувствах. С одной стороны, не хотелось насильно заставлять участвовать в том, что не любо. С другой — причина такого решения была непонятна. Спросила ее, а она ответила лишь: «Что там делать, сама подумай? До пяти утра на каблуках проходить? Устану только».

Я была озадачена. Мне всегда казалось, что подростки только и мечтают о вечеринках. Пошла к мужу за советом. А он выдал мудрость так мудрость: «Оставь ее в покое. Не хочет — не надо. Нам же лучше. Деньги в сохранности будут».

Не скрою — я испугалась за дочь. Были мысли, что у нее какие-то проблемы с одноклассниками и поэтому она не хочет идти на выпускной. Но вскоре у дочери был день рождения — исполнялось 18. Пришла куча ее друзей, и среди них несколько одноклассников. Думаю: возможно, дело вовсе не в этом. А в чем тогда?

Спросила дочь еще раз, не передумала ли она насчет выпускного. А та уперлась: нет — и все. Тогда я уже решила с ней поболтать по душам и разобраться. Позвала дочь вечером на кухню на чай с тортиком, и мы разговорились.