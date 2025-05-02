13 забавных случаев, когда поход в ресторан запомнился далеко не вкусными блюдами
Истории
2 часа назад
В ресторан идут за атмосферой, вкусной едой и возможностью отдохнуть. Но не всегда цели оказываются достижимыми. Порой поход в ресторан оборачивается приключением.
- Были в ресторане в Париже. Заказали еду, а ее нам так и не принесли. В конце концов, мы вызвали администратора, который пошел и позвал официантку. Она утверждала, что нас уже обслужили, мы все съели, и это было мошенничеством, чтобы получить второй ужин. Менеджер поверил нам, но было такое чувство, что нас обвинили в преступлении. © Abogada77 / Reddit
- Заказал еду навынос в ближайшей пиццерии, пришел через 15 минут, и парень за стойкой сказал: «Мне очень жаль, мы забыли сделать ваш заказ. Хотите отменить, или нам сделать это сейчас? Это займет около 10 минут». Я все еще был голоден, поэтому попросил их сделать заказ и отправился немного побродить по ближайшему магазину. Вернулся позже, спросил о моем заказе, и тот же парень за стойкой застенчиво спросил: «Подождете еще 10 минут?» После этого я стоял там и ждал свой заказ почти 20 минут. Они вычли два доллара со счета в 10 долларов в качестве извинения. Никогда больше туда не ходил. © spobodys_necial / Reddit
- Пошли пообедать с мужем. В кафе пусто. Нас усадили после десятиминутного ожидания. Подходит официант, принимает наш заказ. И так потом и не возвращается. Пришли еще посетители, и официант уселся со своими друзьями, как мы предположили. Мы подозвали другого официанта. Он принял наш заказ еще раз и швырнул нам наши блюда. Я разрезала курицу и удивилась, что она не кудахчет и не спрыгивает с моей тарелки — такая она была сырая. Подошел первый официант, я показала ему птицу, он закатил глаза и сказал: «Хотите, я разогрею ее в микроволновке?» Объяснила, что хочу, чтобы мясо было прожаренным, а не разогретым. Он схватил тарелку и ушел. Я так и не получила свою еду обратно. Тем временем мой муж развернул булочку и нашел искусственный ноготь. Мы попытались привлечь чье-то внимание, чтобы расплатиться, но через 15 минут просто встали и ушли. © Unknown author / Reddit
- В процессе чистки зубов у меня возникла привычка приводить в порядок ванную комнату. Это привело к забавному инциденту. Когда я зашла в ресторан, чтобы помыть руки, мне позвонили. Я отвлеклась на разговор и, не задумываясь, взяла маленькое полотенце для рук и начала протирать им зеркало, раковину, тумбочку и мыльницу. Выражение лица уборщицы, которая в этот момент вошла, было бесценным. Она отчитала меня за то, что я «забрала у нее хлеб». © Палата №6 / VK
- Пригласила жена брата на стендап. Мол, с братом что-то редко видитесь. Ну, приехал пораньше. В ресторане почти никого, и суета вокруг сцены: свет, звук налаживают. Говорю, на кого столик заказан, проводят. Все прилично, в хорошем месте, в уголке с диванами на пять персон накрыто. Сижу жду. Подходит официантка и спрашивает:
– Что будете заказывать?
– Да не знаю, жду гостей. Придут — решим. Я переводчик, пришел пораньше посмотреть, что и как, безопасно ли, какой сервис, как обстановка в целом.
Ну, ладно, ушла и ушла. Приходит администратор и в восторге вся такая: «Что за гости? Откуда приехали?» А мне как-то неловко ее разочаровывать, что пошутил про переводчика, и говорю: «Я только коллегу по испанскому знаю, а кто остальные — даже не знаю. Говорят, жены каких-то важных иностранцев». Ну и та ускакала в трепете. Заменили приборы, отодвинули соседние столики. Сижу краснею и по сторонам смотрю, типа изучаю обстановку. Вечереет, начинает публика собираться. Звоню брату, говорю: «Как приедете, позвони, встречу. Ресторан при комплексе элитной гостиницы в коттеджном поселке за городом. Сразу непонятно, куда идти». Встречаю, провожаю, рассказываю. Жена брата сразу вся такая важная. Понравилось, как вокруг суетятся и очень все вежливо и деликатно. Приходят еще две подружки с работы, и все заказы и общения с персоналом через меня и брата. В итоге было очень весело весь вечер и нам, и девчонкам. А стендап был никакой от слова «совсем». © user5460142 / Pikabu
- Пришла поесть в пиццерию. Наслаждалась вкуснейшей пиццей, как вдруг в кафе ввалились какие-то подростки. Все время, что были там, орали и ржали на весь зал. Да еще и насвинячили так, что у официанток глаза на лоб вылезли. Размазанный по столу соус, грязные салфетки на столе и на полу, поваленные стаканчики с вылившимися остатками напитков. Мне было жалко официанток, которые явно не знали, как все это убирать.
- Как-то, гуляя с будущей женой, зашли в лучший на тот момент ресторан. Все друзья его советовали: «Вам понравится. Там все так пафосно». Ну, пафосно, так пафосно, подумали мы, глупо полагая, что «пафосно» — это синоним слова «вкусно». Заходим — красиво. Полумрак, тихая музыка. Антураж, как в средневековом замке. Садимся за столик. Не помню, что сам заказал, а жена — блинчики с кофе. Приносят заказ. Мое ставят мне под нос. Пускаю слюну. Одновременно кошу лиловым глазом: моей девушке тоже сервируют. Начинаю жевать. Чувствую пинок в бок. Мол, хватит жрать, любимый, помоги разобраться с нестандартной ситуацией. Смотрю — официант ставит какой-то горшок на стол. Достает оттуда блин щипцами, чем-то похожими на те, которыми моя матушка доставала из горячего оцинкованного ведра отбеливающееся белье. И размахивает этим блином перед голодным лицом моей любимой. Та одним глазом смотрит на перформанс, вторым — на меня. Типа, помоги, мужчина, женщина не понимает эту церемонию. Я кивком говорю, все норм, блины, видать, горячие, видишь — остужают для уважаемых клиентов. Потом киваю, мол, бери блин, ешь, раз дают. Мать будущая детей моих не спешит принимать заказ. Официант держит блин на вытянутых руках, терпеливо ждет. Девушка нервно дергает глазом, наконец догадывается, что руками брать блин некультурно, хватает вилку с ножом и тянется к этому шедевру кулинарии. Официант выпучивает глаза и надменно-уничтожающе спрашивает: «Вы у нас впервые, что ли? Это горячее влажное полотенце. Его нужно взять в руки, обтереть их и вернуть мне». Любимая с гордым видом: «Я все без вас знала, а просто проверяла вашу компетентность». Берет «блин». Зачем-то его нюхает, вытирает руки и возвращает официанту. Тот удаляется. Девушка хватает меня за руку и шепчет: «Давай свалим отсюда. Позор-то какой. Чуть салфетку горячую не сожрали». Посидели, поржали. Даже почти забыли про свой фейл. Подходит официант, приносит счет. И спрашивает, откуда мы будем, что такого сервиса не встречали. © Unknown author / Pikabu
- Захотела пойти в свой любимый ресторан на день рождения, который я редко как-то особенно праздную. Пришла в красивом платье, и тут же на меня случайно опрокинули целый кувшин ледяной воды. Заказала блюдо, за которое и полюбила это место — у них его не оказалось. Причем я увидела, как женщине, сидевшей за соседним столиком, принесли его. Я тогда понятия не имела, что это был последний день перед тем, как они закрылись навсегда. © Bodymindisoneword / Reddit
- Мои тетя и дядя нечасто приезжали в город в гости. Раньше с ними не ужинал. А тут пошли в хороший ресторан в пятницу вечером. Там полно народу. Ждали ужина за болтовней. После того, как блюда подали, мой дядя сказал, что хочет поговорить с администратором. Тот подошел, и дядя начал возмущаться обслуживанием, мол, мы все расстроены, что пришлось так долго ждать еду. Настаивал на том, чтобы не платить, но пошел на компромисс, и мы получили три бесплатных десерта. А когда администратор ушел, мой дядя стал хвастаться тем, что выторговал нам бесплатные десерты. Мне было так стыдно. © marry_me_sarah_palin / Reddit
- Пошел как-то в один очень популярный ресторан. Мне только исполнился 21 год, и мой старший брат предложил сводить меня. Не особо фанател от ресторанов, но я смягчился, так как брат хотел сходить и пытался сделать приятное. Официант оказался ужасным. В нем было столько высокомерия, типа нам тут не место. Я заказал салат из тунца. А официант ответил: «И это все? Все, что вы хотите?» В очень снобистской манере. Да, блин, это стоило 28 долларов. Даже сейчас это относительно дорого. В итоге я получил четыре маленьких кусочка тунца, пару зеленых горошин и немного бальзамического уксуса. Никакого салата. Больше ничего. Только это. © Unknown author / Reddit
- Однажды я наслаждался трапезой в ресторанном дворике, не обращая ни на кого внимания. Места было мало, стулья и столы стояли вплотную друг к другу. И вдруг я почувствовал, как кто-то лижет мое левое ухо! И дышит как-то странно. Я даже замер от неожиданности. Потом я все же обернулся и увидел маленького пса, который стоял на стуле позади меня (стулья были расположены спинками друг к другу). Пес уперся лапами в спинку стула и с любопытством смотрел на меня, пока его хозяева отошли. © Палата №6 / VK
- Пошел с девушкой в рестик. Надел темно-синий костюм, синюю рубашку и черный галстук. Думаю, ну ничего так выгляжу. Приходим, садимся за столик. И тут все: официанты, посетители, охранники — недоуменно поглядели на меня. Смотрю — а я напялил точь-в-точь то же самое, что и охранники там. Прямо тонна костюмов, рубашек один в один, и тоже с черным галстуком. © Unknown author / Pikabu
- Звонит жене бывший одноклассник. Говорит: «Слушай, мы с ребятами в ресторане посидели. Денег не хватило. Кому ни звоню — дома нет. Выручай». Жена — добрая душа. Взяла деньги, бросила дела. Приезжает в ресторан и не верит своим глазам. У входа ее дружным гулом встречает толпа одноклассников. Все с деньгами. Оказывается, пара приколистов решила собрать класс таким вот необычным образом. Всех обзвонили. И заметьте — никто не отказался! Попробуйте идти обычным путем, с оповещением. За пару месяцев сроду никого не соберете! Придет треть, а остальные все в делах! А так — раз уж пришли, так толпой в ресторан и повалили. © adedas / Pikabu
А на дворе меж тем весна. Она приносит с собой не только красоту расцветающей природы, но и аллергию. Вообще аллергии бывают разные, и некоторые приводят к забавным историям.
Комментарии
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Пошёл в рестик заказал шампусик хотел свалить не заплатив но оказалось не варик....
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Последнее время замечаю, если если надо вкусно поесть, а не выпендрится, но надо выбирать место без скатертей салфеток. И мой любимый стейкхаус, и пивбар в крафтовым пивом, и рыбный ресторан - везде просто деревянные столы.
А в пафосных ресторанах невкусно и чем восточнее едешь (в плане Европы) тем чаще хамят.
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