13 забавных случаев, когда поход в ресторан запомнился далеко не вкусными блюдами

Последнее время замечаю, если если надо вкусно поесть, а не выпендрится, но надо выбирать место без скатертей салфеток. И мой любимый стейкхаус, и пивбар в крафтовым пивом, и рыбный ресторан - везде просто деревянные столы.

А в пафосных ресторанах невкусно и чем восточнее едешь (в плане Европы) тем чаще хамят.