Почему я решила сэкономить на дне рождения ребенка, и что из этого вышло

Отдельная головная боль — выбор еды. Понятно, что пиццу, картошку и всяческие сладости любит большинство детей, но, увы, не всем это можно есть. И кто-то грустно сидит, созерцая довольных товарищей. Да и того, что подают на стол, зачастую не хватает на всех гостей, и не самые проворные ребята остаются недовольными. Не всегда радует и качество угощений. После того как мое чадо и несколько других гостей подхватили какую-то гадость после очередного праздника, я вообще стала смотреть на все эти разносолы с глубоким подозрением.

И еще один важный момент — цена мероприятий. Подружка решила устроить день рождения для своего сына в популярном центре. В результате она с трудом уложилась в 50 тысяч, и в эту сумму даже торт не входил: только аниматор и программа. Причем разборчивые дети в очередной раз оценили развлечения неоднозначно. Мой так вообще сказал, что в жизни больше на ДР не пойдет. Дескать, конкурсы — для мелкотни. Потратить приличные деньги и в итоге получить расстроенное чадо — сомнительное удовольствие.