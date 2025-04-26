Почему я решила сэкономить на дне рождения ребенка, и что из этого вышло
Я на собственном опыте убедилась, что организовать детский день рождения — это задача со звездочкой. Когда сын был маленьким, ничего особенно сложного придумывать не нужно было: ведешь малышей в детский центр или аквапарк — они счастливы, родители тоже. Но дети растут, и придумать подходящее развлечение становится все сложнее. Так что десятый день рождения сына я решила организовать сама — и теперь готова поделиться своим противоречивым опытом.
Как я пришла к этому решению
Трудности с поиском подходящего места для проведения дня рождения начались после того, как ребенок пошел в школу. Чадо быстро подружилось с одноклассниками, и его звали на дни рождения чуть ли не каждый месяц.
К сожалению, программы в центрах обычно похожи друг на друга, да и рассчитаны всего на пару часов. Ребятня не успевает всласть побегать и повеселиться, а праздник уже заканчивается. К тому же детям быстро надоедают однотипные конкурсы. В результате половина гостей радостно бесится, а вторая откровенно скучает, рассредоточившись по углам с телефонами. У самого именинника и его родителей из-за этого, конечно, портится настроение.
Отдельная головная боль — выбор еды. Понятно, что пиццу, картошку и всяческие сладости любит большинство детей, но, увы, не всем это можно есть. И кто-то грустно сидит, созерцая довольных товарищей. Да и того, что подают на стол, зачастую не хватает на всех гостей, и не самые проворные ребята остаются недовольными. Не всегда радует и качество угощений. После того как мое чадо и несколько других гостей подхватили какую-то гадость после очередного праздника, я вообще стала смотреть на все эти разносолы с глубоким подозрением.
И еще один важный момент — цена мероприятий. Подружка решила устроить день рождения для своего сына в популярном центре. В результате она с трудом уложилась в 50 тысяч, и в эту сумму даже торт не входил: только аниматор и программа. Причем разборчивые дети в очередной раз оценили развлечения неоднозначно. Мой так вообще сказал, что в жизни больше на ДР не пойдет. Дескать, конкурсы — для мелкотни. Потратить приличные деньги и в итоге получить расстроенное чадо — сомнительное удовольствие.
Кто-то из наших знакомых устраивал день рождения дома и просто приглашал аниматора на пару часов. Удобный вариант, но тоже с определенными нюансами. Во-первых, велика вероятность того, что после праздника как минимум день будешь приводить жилище в порядок. Во-вторых, аниматоры тоже разные бывают.
Моя сестра заказала аниматора на ДР для своей дочки. Заплатила 5 тысяч, еще и скидку выбила. И вот наступает долгожданный день, вся ребятня в сборе, звонок в дверь. Открываем — а там стоят как ни в чем ни бывало Дед Мороз со Снегурочкой. На секундочку, на дворе апрель. Пока сестра потрясенно хлопала глазами, я смогла проблеять только: «Как долго я тебя ждала!» и ушла хохотать в соседнюю комнату. Оказалось, что по скидкам в конторе были только определенные герои — а именно, новогодние. Дети от прихода этих персонажей немного ошалели, но быстро пришли в себя и стали требовать елку и подарки, забыв об имениннице. Та в ответ обиделась и заперлась в ванной. В общем, день рождения мы запомнили надолго.
Я была уверена, что со всем справлюсь сама
Когда мы с мужем стали продумывать десятилетие сына, то поняли, что не можем остановиться ни на одном годном варианте. В одних местах — слишком дорого, в других — детям явно не понравится. Старшее поколение активно предлагало выбрать ресторан. Но что десятилетки будут там делать? Чинно за столом сидеть?
Короче, сказала мужу, что сама все организую. День рождения у сына весной, так что можем устроить праздник на даче. Я украшу участок, придумаю конкурсы, наготовлю всяких вкусностей. Выйдет и лучше, и дешевле.
Ребенку идея тоже понравилась — благо, что мы пообещали ему поставить на участке большой бассейн, где он с друзьями сможет купаться хоть весь день. А вот свекровь, как узнала, что любимый внук ДР на даче справлять будет, аж за сердце схватилась: «А что, на ресторан денег нет? Я ведь платье купила!»
Тут ребенок не выдержал — и как выдал: «Я думал, главное, чтобы именинник был доволен. Ты же сама говорила, бабуля, что надо всегда о других заботиться!» Свекровь вроде бы смирилась, но невыгулянное платье мне явно не простила. Остальные родственники и друзья были не против, так что я составила примерный список гостей (не все же смогут выбраться за город) и полезла искать всевозможные конкурсы и квесты для детей в интернете.
Продумывание программы оказалось не самой простой задачей
Вот тут я впервые столкнулась с небольшой проблемой. Информации было много, но далеко не все варианты нам подходили. Какие-то конкурсы были явно рассчитаны на малышню, другие уместнее смотрелись бы на корпоративе. В общем, я выписала несколько потенциально удачных задумок, легких фокусов и разыскала программы пары квестов. Потом стала составлять список вещей, которые мне понадобятся. Ничего особенно важного там не было: шоколадные монетки, шерстяные нитки, воздушные шарики, сода, уксус и прочее. Но когда я закончила, количество предметов внушало некоторые опасения.
Я решила, что задачи у нас будут разные: где-то ребятам надо будет проявить ловкость, а где-то — смекалку. В конце дети должны были найти сундук с сокровищами (жестяной ящик с шоколадными медальками и всякой забавной мелочевкой). Села за составление плана квеста так, чтобы одна разгадка вела к следующему заданию. Посчитала примерное время, которое дети на все это потратят, и поняла, что на составление часового (в лучшем случае) квеста у меня ушло несколько вечеров. И это я только программу придумала! Я начала проникаться глубоким уважением к аниматорам и организаторам праздников.
В нескольких конкурсах я использовала разные шифры. Для одного нужны были «невидимые чернила», а для другого — специальная бумажная решетка, с помощью которой дети могли прочитать закодированное послание. Было понятно, что в идеале мне нужно взять отгул на работе и потратить на подготовку целый день. Нужно же было еще и участок украсить.
Праздник у нас был запланирован на субботу, так что я отпросилась с работы в пятницу и поехала в одиночестве обустраивать будущую площадку для торжества, оставив сына и мужа предвкушать грядущее торжество в городе. Подготовка и впрямь отняла у меня почти весь день — благо, что в процессе я умудрилась забыть, куда именно спрятала подсказки, и потом их еще пришлось искать. В итоге на украшение участка у меня уже просто не осталось сил. Решила, что сделаю это на скорую руку утром, перед началом праздника.
Торт отказался неприятным сюрпризом
Сначала я хотела заказать праздничные сладости, но кондитер запросила 8 тысяч за двухкилограммовый торт. Нужен был поменьше, и я решила состряпать его сама. Думала выйдет дешевле, но в итоге потратила 10 тысяч! А все из-за того, что решила закупать продукты оптом — ведь так цена ниже. Теперь у меня в морозилке валяются килограммы масла, творожного сыра, ягод. Когда я их использую — еще неизвестно.
К тому же само произведение кондитерского искусства у меня получилось слегка кособоким, а один бисквит и вовсе пришлось печь заново. Я слишком рано вытащила его из духовки, и он превратился в резиновую лепешку. Меня, конечно, утешала мысль, что дети будут есть свежий торт из натуральных продуктов, но, кажется, оно того не стоило. Так что на следующий год не буду мучиться и просто закажу торт.
В итоге праздник прошел слегка не по плану
После мытарств с тортом и конкурсом я решила участок и вовсе не украшать — благо в процессе надувания пятого воздушного шарика меня уже слегка покачивало. В общем, сосредоточилась на программе. Как только все дети собрались, предложила начать поиск сокровищ.
В итоге пара моментов пошла не по плану: дети управились с квестом аж за 40 минут, а не за час с лишним, как я рассчитывала. Но, к удивлению, все остались довольны и даже расстроились, что загадки уже закончились. Никто не скучал, всем понравилось, и они попросили меня еще что-нибудь такое устроить. Я, порадовавшись наличию бассейна, клятвенно пообещала повторить квест, отправила детей купаться и с облегчением выдохнула.
Взрослые тоже с вполне довольным видом валялись по гамакам и шезлонгам. Только старшее поколение в какой-то момент потянуло к клумбам, но мне удалось вовремя остановить трудовой порыв мамы и свекрови. Дети счастливо плескались в бассейне, потом подмели все барбекю, которое муж приготовил. А в вечернем сумраке даже мой покосившийся тортик показался вполне себе симпатичным.
Моя мама только посетовала, что мы фотографа не наняли, и, значит, снимков хороших не будет. Подружка успокоила ее, показав фотки на телефоне — оказывается, она умудрилась заснять весь квест. И, кстати, у нее кадры оказались на редкость удачными. Дети не позировали, явно развлекались и выглядели естественно. На фотках из центра они вечно какие-то зажатые.
Выводы
В общем, я поняла, что день рождения вполне можно организовать и самостоятельно. Теперь, когда у меня выписана в отдельном блокноте куча конкурсов, я смогу справиться с квестом значительно быстрее. Хотя это, конечно, развлечение на любителя. Идея устроить ДР за городом, а не в развлекательном центре или кафе, тоже была удачной. Нас никто не ограничивал во времени, плюс не пришлось волноваться, что дети ненароком что-то разнесут.
В результате мы неплохо сэкономили и на аренде, и на еде (купили побольше овощей и фруктов, а муж поджарил крылышки и сделал шашлыки). И если в прошлом году праздник обошелся нам в 40 тысяч, в этом — мы потратили в 2 раза меньше. А вот с тортом я сильно промахнулась. Его точно в следующий раз буду заказывать. Плюс, после ухода гостей пришлось устроить приборку на участке и перемыть посуду. Да и во время самого праздника отдохнуть у меня не слишком-то получилось. Зато сын остался доволен, чего мы, собственно, и добивались.
Кстати, детям постарше можно предложить организовать ДР самостоятельно, выделив на это определенный бюджет. Это один из неплохих способов научить подростка обращаться с деньгами.