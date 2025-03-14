8 способов играючи научить подростка обращаться с деньгами

У большинства подростков отношения с деньгами складываются непросто. С одной стороны, тинейджеров окружает множество искушений: хочется носить модную одежду, хвастаться такими же дорогими гаджетами, как у одноклассников, баловать себя всевозможными вкусностями и ходить на музыкальные концерты. С другой — возможностей для заработка еще не так много, а тратить деньги с умом ребята зачастую не умеют.

Кроме того, подростков в силу взросления обуревает множество противоречивых желаний, а родительский авторитет неожиданно теряет силу. При этом любой родитель хочет, чтобы его чадо научилось разумно распределять средства, ведь через пару лет ему придется делать это самостоятельно.