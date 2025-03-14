8 способов играючи научить подростка обращаться с деньгами
Деньги часто становятся причиной горячих споров между родителями и подростками. Тинейджеры обычно хотят сами решать, на что их тратить, но обращаться с деньгами умеют пока не слишком хорошо. Мы собрали несколько советов, которые помогут родителям научить детей разумно распоряжаться средствами.
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Стоит продумать систему выдачи карманных денег
У большинства подростков отношения с деньгами складываются непросто. С одной стороны, тинейджеров окружает множество искушений: хочется носить модную одежду, хвастаться такими же дорогими гаджетами, как у одноклассников, баловать себя всевозможными вкусностями и ходить на музыкальные концерты. С другой — возможностей для заработка еще не так много, а тратить деньги с умом ребята зачастую не умеют.
Кроме того, подростков в силу взросления обуревает множество противоречивых желаний, а родительский авторитет неожиданно теряет силу. При этом любой родитель хочет, чтобы его чадо научилось разумно распределять средства, ведь через пару лет ему придется делать это самостоятельно.
Некоторые родители советуют выделять ребенку определенную сумму на еженедельные расходы, например, оплачивая выполнение домашних обязанностей. Другие выступают против такой практики, ведь работа по дому — это общее дело, и взрослым за него никто не платит.
- Жена тут решила сыну-подростку за домашние дела платить. Дескать, взрослый мальчик, пора учиться деньги зарабатывать. Ну, наш оболтус быстро смекнул и уже через месяц отказывался даже с кровати вставать, пока не заплатят. Я это быстренько пресек. Систему оплаты оставил, но сказал, что сынуля в ответ будет платить за все родительские услуги: приготовленную еду, постиранную одежду и все прочее. Даже прайс с ним рассчитал. Через неделю ребенок сам предложил полностью пересмотреть эту схему.
Один из альтернативных вариантов — договориться с чадом об определенной сумме на карманные расходы. Только тратить их ребенок будет не на игры и еду, а на одежду. Покупка подходящих вещей — вечный камень преткновения между родителями и подростками. У тинейджеров зачастую совершенно другие взгляды на моду, чем у взрослых. А если ребенок будет сам покупать себе вещи, он, во-первых, сможет выбрать что-то на свой вкус, а во-вторых, быстро научится разумно расходовать средства.
Начинать стоит с чего-нибудь простого: футболок, шорт, белья, а затем уже переходить к более сложным вещам. Не у всех детей получится с первой попытки рассчитать бюджет, и в этом нет ничего плохого. Не стоит ругать ребенка за сделанные ошибки — лучше сесть с бумажкой и ручкой и рассчитать, в какой момент все пошло не по плану.
- Пошли мы с сыном в торговый центр закупаться перед школой. Дали ему немного налички и предложили прошвырнуться по магазинам, чтобы он купил все, что ему может понадобиться. Через час мы обнаружили сынулю возле игровых автоматов, на которые он и спустил все деньги. Мы особо не ругались, просто решили повторить опыт чуть позже. Видно, ему было рановато. © formerpe / Reddit
Нужно научить ребенка распределять средства
Как только у ребенка на руках оказываются собственные деньги, можно учить его планировать бюджет. Например, предложить подростку распределить сумму на три части. 50% денег идет на обязательные нужды — то, что необходимо оплатить в любом случае, например, проезд на транспорте и продукты. 30% идет на удовлетворение маленьких слабостей: компьютерные игры, кафе, походы в кино и прочее. А 20% откладывается в копилку, чтобы при необходимости покрыть непредвиденные расходы или сделать какую-то крупную покупку.
В первую очередь нужно обсудить с ребенком, что он считает обязательными тратами, а что можно отнести ко второй категории. Возможно, покупка дорогой футболки и кажется хорошей идеей, тем более что шоппинг поднимает настроение, но вряд ли без нее никак нельзя прожить. Чтобы подростку было проще это понять, стоит взять его на выходных в супермаркет, чтобы он увидел, что именно относится к продуктам первой необходимости. Кроме того, можно вместе спланировать семейный бюджет на месяц.
Желательно выбрать, на что ребенок будет копить деньги
Можно, конечно, копить деньги только ради самого процесса, но, скорее всего, ребенку это быстро надоест. Так что лучше поставить какую-нибудь привлекательную, но при этом вполне достижимую цель, например новые модные кроссовки, телефон или компьютерную игру. Предлагать чаду откладывать деньги на машину или обучение не стоит. Во-первых, копить придется слишком долго, во-вторых, вряд ли все эти вещи кажутся ему актуальными.
На первых порах стоит вместе расписать, как долго ребенку придется копить и сколько денег он должен ежемесячно на это откладывать. Если у подростка есть банковская карточка, можно завести специальный счет и установить на нем ограничения по снятию наличности и операциям. Так ему будет проще контролировать свои порывы и он не потратит накопленную сумму на всякую ерунду.
Не стоит покупать сразу все, что ребенок попросит
Один из самых сложных уроков не только для детей, но и для взрослых — научиться выжидать, прежде чем купить какую-то понравившуюся вещь. Всем нам, вне зависимости от возраста, тяжело подавить естественный импульс и выложить приличную сумму за приглянувшийся гаджет или одежду. Поэтому не стоит покупать все, что угодно, по первому требованию ребенка, даже если он утверждает, что такая штука есть буквально у всех поголовно в классе.
Лучше предложить ребенку подождать пару недель или даже месяцев. В идеале стоит попросить его вложить в покупку и свои деньги — это может сразу охладить интерес. Но если уж чадо решило потратиться на нужную вещь, не стоит в последний момент оплачивать ее самостоятельно. Иначе эффект от ожидания пропадет, да и родительский авторитет окажется под сомнением. Зато о вещах, которые были оплачены из собственного кармана, подростки заботятся значительно лучше.
Надо позволить подростку тратить деньги самому
Учиться разумно и ответственно тратить деньги проще всего на практике. Теорию, конечно, можно объяснить, но если чадо само не распределяет средства, в голове у него, скорее всего, ничего не задержится. Например, можно выделить подростку определенный бюджет на день рождения и позволить ему самому решить, где будет проходить праздник, что нужно закупить и кого пригласить.
Кроме того, стоит показывать ребенку коммунальные счета и через некоторое время предложить отследить динамику повышения и понижения цен. А если чадо начнет экономнее расходовать воду и электричество, то сможет получить разницу. Еще один интересный эксперимент: предложить ребенку поискать, где можно купить подешевле продукты и вещи, которые вы приобретаете еженедельно. Если у него получится прилично сэкономить, разницу он, опять же, сможет забрать себе.
Игры могут помочь ребенку обращаться с деньгами
Азы финансовой грамотности можно постигать в процессе игры. Старая добрая «Монополия» помогает научиться планировать свои траты, сводить доходы с расходами и копить деньги на непредвиденные расходы. Помимо нее есть еще множество настольных и компьютерных игр. Может быть, знания таким образом усваиваются не столь эффективно, как при планировании настоящего бюджета, зато многие дети готовы уделять этому значительно больше времени.
Можно дать подростку деньги в долг
По словам специалистов, дети значительно лучше рассчитывают свой бюджет, если им приходится самостоятельно оплачивать непредвиденные расходы, а не просить деньги у родителей каждый раз. Поэтому стоит предупредить подростка, что ремонт его техники и срочные покупки находятся в его зоне ответственности.
Лучше пусть ребенок усвоит непростой урок на том этапе, когда расходы еще не слишком велики и родители могут ему помочь. В конце концов, взрослые всегда могут одолжить определенную сумму, а заодно сразу составить вместе с ним план выплат. В этот же момент можно обсудить с ребенком, стоит ли одалживать деньги друзьям или, наоборот, просить в долг у них. Тут многое зависит от семейного отношения к этому вопросу.
Если ребенок не хочет работать, лучше схитрить
Некоторые родители жалуются, что с наступлением подросткового возраста их активные и любопытные дети превращаются в вялых амеб, которые предпочитают проводить все свободное время на диване. И хотя большинству тинейджеров нужны деньги, искать первую работу торопятся далеко не все.
Бессмысленно тормошить ребенка и настаивать на том, чтобы он срочно начал искать источники заработка. Так вы только спровоцируете конфликт. Проще немного схитрить и втихаря обратиться за помощью к родственникам или друзьям. Можно даже тайно предложить им компенсировать расходы на зарплату подростка, если знакомые готовы предложить ему какую-то работу. После того как чадо втянется в процесс, найти следующую работу ему будет уже проще.
Кстати, некоторые родители не возражают, когда дети отказываются от высшего образования после школы. И в этом тоже есть разумная мысль.