16 человек, которые поразили окружающих своей витиеватой логикой

Обычно людей с нестандартным мышлением и особым взглядом на мир хвалят и называют творческими. Но не в случае с героями сегодняшней подборки. Нам кажется, они умудрились проспать школу, а логику выкинули за ненадобностью.

Мы в ADME прошерстили интернет в поисках историй о странностях и поразительной безграмотности некоторых индивидуумов. Зато на контрасте в бонусе мы докажем, что и в чудны́х поступках есть своя логика.

4-й класс. Учительница: «Дети, почему 7 звезд, образующих в ночном небе ковш, называют Большой Медведицей?» И объясняет, мол, столетия назад эти 7 звезд были расположены так, что действительно напоминали медведя. Я-то накануне энциклопедию «Я познаю мир» прочитал и знал, что она отсебятину несет. Возмутился: «Ну нарисуйте на доске 7 точек в форме медведя!» А она мне поставила 2 за поведение. Мораль проста: нечего учительнице математики вести природоведение! © bipolarnik / Pikabu

На бывшей работе сотрудница лет 30 спросила: «Я никак не пойму, дети в утробе матери, когда хотят есть, берут пуповину и ртом высасывают еду?» У нее на тот момент детей еще не было. © Gorodnastik / Pikabu

Знакомая считала, что волосы на ногах растут лишь у тех женщин, которые носят брюки. Объяснение, значит, такое: когда женщина носит юбки, ее женские гормоны радуются и волосы на ногах не растут. Но стоит надеть штаны, у женщины происходит тестостероновый всплеск — и здравствуй, шерсть! © Тревожное Пирожное / ADME

Мой дед думал, что для возникновения невесомости необходимо всего лишь создать вакуум. © FelixMusic / Pikabu

Одноклассникам лень было учиться, и они выезжали за мой счет. Меня это все достало. Как-то они спросили, где находится тонкий кишечник. Ну я и сказал, что на самом деле у людей кишечник расположен между шеей и грудью. Одноклассники: «О-о-о!» Записали ответ в тетрадь и сдали учителю. © Matthew Tyrone / Quora

Работаю на стройке. Есть у нас чудо-менеджер. Говорит мне: «Передвинь-ка эти ящики вон туда». Я объясняю, что тогда они будут мешать ходить рабочим. Он, мол, по ходу дела разберемся. Проходит час. Подходит ко мне и говорит переставить ящики обратно — а то ведь рабочим не пройти! Тяжко вздыхаю. © Dale Rice / Quora

У меня бывшая коллега говорила «патологическая свекровь» вместо «потенциальная». Вот уж мы ржали! © Александра Гетманская / ADME

Однажды мы с приятелями обсуждали Гималаи. Я сказал, что они образовались в результате столкновения Индийской и Евразийской плит. Они все посмотрели на меня и начали ржать. Спрашиваю, мол, в чем дело. Они: «Тебя кто-то разыграл, а ты и поверил». Я попытался объяснить теорию дрейфа континентов, но они стали смеяться еще больше. С тех пор на «заумные» темы я с ними не говорю. © Nikhil Phalak / Quora

1 сентября. Мы с родителями после линейки сидим знакомимся с учителем. Учительница задает всем простенькие вопросы, и дело доходит до меня: «Если у стола отрезать 1 угол, сколько углов останется?» Я отвечаю, что 5. С ухмылочкой учительница просит еще подумать, в классе начинают ухмыляться родители и одноклассники. В итоге я подошел к ее столу и, прикрыв угол тетрадкой, пересчитал пальцем количество углов. В ответ услышал блеяние, что это же был просто пример на вычитание. © metroom / Pikabu

Работаю в магазине. К нам приходит покупатель и спрашивает: «У меня купон на скидку 10 %. Я могу им воспользоваться?» А у него покупок на $ 86. Кассир с менеджером давай гадать: а 10 % от этой суммы — это сколько? Взяли калькулятор, стали считать и запутались. Я им: «$ 8,6». Они мне: «А ты уверен?» © David Christensen / Quora

Моя бывшая начальница верила, что пол ребенка зависит от возраста родителей. Два высших образования, одно из которых медицинское! © Seamni / Pikabu

Учительница начальных классов во время ночных посиделок у костра восхищалась звездным небом и выдала, что ей на днях сказали, что звезды — это как наше солнце и возле них тоже могут быть планеты. Спрашивала у нас, верим ли мы тоже в это, или над ней подшутили и это фейк. © CatKate / ADME

В 11-м классе я учился с девочкой, которой ну никак не давалась учеба, но родители не могли смириться, что ей не передался их «ген гениальности». В общем, написали мы тест. Она решила, что учитель зачеркнул ее правильный ответ. Учитель: «Какой именно?» Она: «Вопрос был: „Частью какого континента является Египет?“, а я ответила: „Северная Америка“». Педагог объясняет, что правильный ответ — Африка. Девочка: «Да, но Африка — это же часть Северной Америки, так?» © David Osborne / Quora

Есть у меня соседка по комнате. На днях она пожаловалась, что у нее не получается сделать покупку в интернете. Кстати, нам обеим за 20 и она уже что-то покупала онлайн, хотя я понятия не имею как. В общем, смотрю, у нее не заполнено поле для номера кредитной карты. Указываю ей на это, а она такая: «Да? А какой у меня номер кредитной карты?» © Lana Valente / Quora

Моя жена уверена, что анализы сдавать поутру необходимо именно «на тощах».

Когда я ее спросил, что это такое эти «тощи», сказала, что это когда долго не ешь и делаешься тощий — и поэтому такая фраза. То есть смысл, в принципе, довольно точен, но это неправильно же! Она поискала в интернете, согласилась со мной, а потом забыла и говорит как прежде. © primuzz / Pikabu

Когда я ее спросил, что это такое эти «тощи», сказала, что это когда долго не ешь и делаешься тощий — и поэтому такая фраза. То есть смысл, в принципе, довольно точен, но это неправильно же! Она поискала в интернете, согласилась со мной, а потом забыла и говорит как прежде. © primuzz / Pikabu Знакомому 21 год, он смеялся надо мной из-за того, что я писал «осьминог». Мол, как же так, у него же 8 ног — значит, «восьминог» правильно. И самое страшное, что он не шутил, а реально так думал. © Sainthard / Pikabu

Бонус

Работаю в дорогом престижном ресторане официанткой. Клиенты бывают ну очень разные, но один случай запомнился больше всего. Приходит мужчина, долго смотрит в меню и озвучивает заказ: «Мне, пожалуйста, стейк, но без стейка». А, кроме стейка, в блюде только грибы, соус и салат. Удивления не показала, записала заказ: «Стейк без стейка». Сделали, принесли блюдо. Посетитель остался счастлив. Он мне и говорит, мол, я вегетарианец-сыроед, в первый раз обслужили нормально и не посмотрели как на ненормального. Отказался от скидки на неполноценное блюдо, заплатил полную цену и оставил неприлично большие чаевые. © Подслушано / VK