16 человек, которых наградили таким прозвищем, что скучать не придется даже окружающим
Зачастую клички появляются не только в детстве, но уже и во взрослой жизни. Даже человек с серьезным лицом и в деловом костюме может иметь нелепое прозвище, которое появилось из-за какой-нибудь истории.
- У нас во дворе у парня было прозвище Пряник. Старшие ребята очень боялись его мамы и поэтому послали меня к нему домой, чтобы позвать на улицу. Двери открыла, конечно же, его мама. Ну я спросил: «Здравствуйте! А Пряник дома?» А она мне с ходу: «А ты кто? Неужели ты Печенюшка?» © Kat9Gav / Pikabu
- Обсуждали на работе, по чему бы нам устроить чемпионат. Зашел разговор о шахматах, а у меня 1-й разряд. Они бурно это обсуждали, не верили: внешность же у меня слишком миловидная. А я им выдала: «Я в школе вообще первой доской была!» Подразумевалось, что я сидела за первой, самой сильной и главной доской. Так прозвище «главной доски» за мной и закрепилось. © Подслушано / Ideer
- Новичку на работе советовали быть поосторожнее, потому что клички тут быстро дают. Он ответил пренебрежительно: «Пусть дают. Мне в одно ухо влетает, в другое вылетает». Вот и прозвали его Сквозняк. © Alex090488 / Pikabu
- У нас на работе прозвища давать не принято, но один товарищ случайно стал Сантехником, и отнюдь не из-за своей профессии. Пришел оформляться на работу вполне холеный и важный молодой человек, должность у него руководящая. Не знаю, какое впечатление он произвел на мою коллегу, но после того как он зашел к нам на следующий день, она как бы между делом выдала: «Ой, он мне снился сегодня. Кран мне чинил». © Konseki / ADME
- У нас была Валя Немадонна. Она вечно ярко красилась, над ней подшучивали и говорили, что она выглядит как Мадонна. А она отвечала: «Не Мадонна я». Так и прилипло — Немадонна. © kortesar777 / Pikabu
- У нас в классе Горыныч был. От имени Егор. В него одноклассница была влюблена, к которой половина школы неровно дышала, а ему она не нравилась, он ее игнорировал. Его, говорят, даже родственники так называли. © luckyoubeach / Pikabu
- Мой парень иногда называет меня Халком. Это не из-за того, что я невероятно сильная или каких-то крупных форм. Просто когда-то я умудрилась разлить на себя банку зеленки. Не маленькую, даже не средних размеров, а целый литр, который хранила моя бабушка у себя на полке. Я тогда больше недели ходила зеленая, будто настоящий Халк. Со временем зеленка вымылась, а вот прозвище, которое мне дали во дворе, осталось. Все бы ничего, но вот не хватает каких-то нежностей и приятных слов. Ведь кому-то «солнышко», кому-то «зайка», а мне — Халк. © Палата № 6 / VK
- Когда-то подростковые умозаключения мужа оборвали саркастической фразой: «Ты что такой умный, как Ботвинник?» С тех пор он Ботва. © лилия / ADME
- Знакомого зовут Илья, своего сына назвал Кузьмой. А Кузьма Ильич с самого рождения Кулич. © StasKiter / Pikabu
- Как-то я позвонил приятелю по прозвищу Питекантроп, а ответила на звонок его бабушка. Я немного замялся и спросил: «Здравствуйте! Э-э-э. Позовите, пожалуйста, Питекантропа». Бабуля, разумеется, сказала, что таких нет. Я переспросил, мол, а кто есть. И тут она выдала: «Из таких вот никого нет». © orionresort / Pikabu
- Познакомился в детстве с одной компанией, и там был парень по кличке Фунтик.
Я спросил, почему так, и одна девушка ответила: «Он такой же, как Фунтик. Милый, вежливый, смешной, но если посмотреть поближе, то он свинья». © Jeniay / Pikabu
- Я с рождения блондинка, но в универе решила сделать окрашивание хной. Получился цвет «апельсин-вырвиглаз». Все стали называть меня Рыжей. Один парнишка сказал, что будет прикольно встретить меня через много лет и крикнуть: «Рыжая!» При этом все будут оглядываться, а отзовется блондинка. Полгода назад так и произошло в автобусе. Долго пассажиры ко мне приглядывались, пытаясь понять, а где, собственно, рыжая? © Zhanna Marinicheva / ADME
- Пацаны попросили воды принести из дома, чтобы попить, а парняга заупрямился. Спросили у него: «Ты парень или тряпка?» Он ответил: «Тряпка!» Ну и все, до сих пор он Тряпка. © Hixnubert / Pikabu
- У нас в компании парень есть по прозвищу Котел, потому что один раз он отмазался хорошо. То есть у него голова варит. © Cranol / Pikabu
- У меня прозвище Хомяк. Не из-за частых перекусов, а из-за способности во что-нибудь вляпаться. Через неделю у сестры свадьба, я планировала быть в туфлях, активно разнашивала их 4 дня. Когда наконец с туфлями все получилось, я впервые за энное количество лет встала на самокат. И по закону хомяка мне прилетает по ноге. Итог: нельзя носить что-то иное, кроме кроссовок. Прозвище полностью оправдываю. © Подслушано / VK
- У друга был однокурсник по фамилии Свинкин. Конечно, кличка была у него Хрюня: он был маленький и полненький. Все это Хрюню злило, он взял фамилию матери — Римский. И стал он Римский Хрюня. © Unknown author / Pikabu
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