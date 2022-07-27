17 человек, для которых работа стала вторым домом благодаря крутым начальникам

Пользователи сети часто рассказывают истории о начальниках-самодурах, которые устраивают своим подчиненным настоящую проверку на прочность. Но ведь есть и хорошие руководители, для которых не зазорно дать свою одежду коллеге, когда та попала в неловкую ситуацию, или угостить едой других.

ADME верит в то, что добрых начальников гораздо больше, чем злых, и в этой подборке вы обнаружите тому подтверждение.

У начальника отдела гулящая жена. Это знают все кому не лень. Причем это не просто сплетни, а реальные истории. И вот у нас случился корпоратив. Все нарядные. Появляется начальник: на голове ободок с ветвистыми рогами оленя. Минута тишины. Далее несдержанные улыбки до ушей, а шеф признался, что узнал про измены, подал на развод. Сказал: «Я столько лет ходил с рогами, могу и еще один вечер побыть с ними». © Палата № 6 / VK

Опоздала на работу. В объяснительной написала: «Дома 3 кота и жадная собака. Не могла уйти, пока коты не доедят, иначе собака бы сожрала всю их еду». Начальница — кошатница, отправила восвояси с сочувственным взглядом. © Подслушано / Ideer

Я работаю в маленьком семейном итальянском ресторане. Босс разрешает мне заниматься, когда есть время. Даже принес небольшую пиццу, сказал: «Перекуси, пока учишься». Сегодня отработала 12-часовую смену, он трижды кормил меня и приготовил бутерброд, чтобы я могла взять его домой. © Erin Smith

Erin Smith

Приехал на работу, а настроя рабочего нет, не хочу работать. Здоров, не болею. Подошел к руководителю:

— Александр, отпусти домой. Не могу сегодня работать. Не болею, просто нет настроя рабочего.

— Ладно, иди. Может, отпуск нужен?

— Не надо, у меня в августе.

— До понедельника отдыхай, табель закроем рабочими днями. Должен будешь.

— Спасибо, Александр.

Приехал домой, лег спать. Прямо днем. Отключил телефон и голову. © Sibirskix / Pikabu

— Александр, отпусти домой. Не могу сегодня работать. Не болею, просто нет настроя рабочего. — Ладно, иди. Может, отпуск нужен? — Не надо, у меня в августе. — До понедельника отдыхай, табель закроем рабочими днями. Должен будешь. — Спасибо, Александр. Приехал домой, лег спать. Прямо днем. Отключил телефон и голову. © Sibirskix / Pikabu Прошлым летом было у меня собеседование на работу. Так как устраиваться я шла в солидную компанию, то и нарядилась соответственно: надела свой любимый белый деловой костюм, заколола красиво волосы. Пока я ехала, поднялся сильный ветер и начался ливень. Ну и кто бы сомневался, я была без зонтика, и, когда добежала до места назначения, я, мягко говоря, выглядела ужасно. Костюм весь мокрый и в грязи, волосы в разные стороны. Подруга, которая работала в той компании, увидев меня, очень сильно смеялась, даже сфотографировала. Собеседование я, к счастью, прошла. Потом еще долго весь офис смеялся, вспоминая, как я выглядела в тот день. И вот, ровно через год, начальник сделал мне подарок: белый зонтик и ту самую фотографию в большой рамочке. Люблю свое начальство и коллег за их чувство юмора. © Палата № 6 / VK

Начальница пришла выдавать зарплату в футболке «Shut up and take my money» («Замолчи и забери мои деньги»). © Подслушано / Ideer

У меня очень строгая начальница. Всегда казалось, что недолюбливает меня. Сегодня подошла и, строго посмотрев, вызвала в кабинет к себе. Думаю: «Ну все, моя песенка спета». Она молча залезла в шкаф, достала юбку, протянула мне со словами: «Пока еще не все заметили, переоденься». Оказывается, у меня на полпопы было пятно из-за критических дней. Никто из коллег словом не обмолвился. © Подслушано / Ideer

«Работаем на удаленке и дежурим по одному. Люблю работать из дома, но свекор со свекровью решили приехать побыть с внучком. Написала начальнику, чтобы подыграл»

Вчера подала заявление на увольнение, а начальница обняла меня и сказала, что гордится тем, что я ищу новые возможности и пытаюсь стать лучше. Можно относиться к людям по-доброму. © mom_tho / Twitter

Подруга залипала на сериал «Викинги». Больше всего ей нравился там Флоки-кораблестроитель — щуплый странный мужичок, которого красили почти в каждой серии. Подруга решила повторить боевую раскраску «Викингов» и с этого Флоки взяла образ. Накрасилась — получилось круто очень, она и в соцсеть выставила. Фотку увидел ее босс, тоже заценил, написал лестный комментарий. После этого, по словам подруги, они часто общались о сериалах, ну а больше всего о «Викингах». Он так радуется, что наконец-то нашелся собеседник по его интересам. Просил ему тоже сделать боевую раскраску после работы: хотел себя почувствовать клевым. Подруга сказала, что, судя по всему, идет на повышение. Слушаю я про все это и думаю: «Чертовы сериаломаны, все у них так легко складывается». © Палата № 6 / VK

На работе я любила врубить музыку погромче и танцевать возле огромного зеркала, пока никто не видит. Это продолжалось до тех пор, пока начальница не привела свою 2-летнюю дочь и, чтобы занять ребенка, сказала: «Иди потанцуй с Таней, она очень классно танцует!» А ведь видимых камер не было, до сих пор не поняла, где она их прятала, ведь я все прочесала перед тем, как танцевать. © Подслушано / Ideer

У меня тревожное расстройство, и один из главных триггеров — перемены. В моем городе работы не было, поэтому пришлось переехать в незнакомый. Это было слишком. В первую неделю случился нервный срыв — я был уверен, что меня уволят. Но босс был понимающим: и глазом не моргнул, когда я взял неделю отпуска сразу после выхода на работу. Всегда буду у него в долгу за то, что дал мне этот шанс. Как только состояние стабилизировалось, я отдал этой работе все свои силы. © corialis / Reddit

«Босс моей подруги готовит ей полезные обеды, потому что у нее бывают обмороки»

Когда я работала в отеле во время учебы в колледже, боссом у меня был седовласый мужчина старше 60 лет. Как-то раз сказала ему, что родители уехали из города, взяв с собой брата, но я была рада остаться одна. На следующий день, когда пришла на работу, как только он увидел меня, попросил зайти к нему. Придя туда, увидела, как он достает большую коробку для закусок. Босс приготовил дхансак, индийское блюдо с рисом, и принес специально для меня. Тогда он сказал: «Ты наверняка ела какую-то нездоровую пищу на обед, учитывая, что родителей нет дома. Съешь это, а потом иди. И никому не говори, тсс». Я была вне себя от радости. Он был самым потрясающим поваром. © Shefali Naidu / Quora

Мой босс играет в Mortal Kombat около 3 месяцев. Сегодня устроил турнир. Участвовало 8 человек, он занял 7-е место. © iLatif_ / Twitter

Вызвал меня сегодня к себе начальник. У меня сердце в пятки: если босс вызвал на ковер, значит, будет отчитывать, орать, увольнять. Захожу, а он развалился в кресле и смотрит прищурившись: «Марина, вы такой сотрудник прекрасный. Как же будет грустно с вами расстаться». Ну-у-у, класс. Увольнения я и ждала. А я просто на собрании высказала негодование по поводу нового вектора развития: для нашего предприятия это нецелесообразно. Лучше сосредоточиться на уже существующих направлениях, даже цифрами подтвердила слова. Ох и дура, лучше б молчала. «Мы решили, что нам лучше попрощаться с вами здесь и отправить вас в главный офис на должность повыше!» Что? Неужели фраза «Молчание — золото» не сработала и я смогла добиться лучшего для себя? © Палата № 6 / VK

Мой начальник был темпераментным, мог запросто перегнуть палку. И вот как-то раз я накосячила, так он начал на меня голос повышать. Я выпалила: «Уважаемый шеф, не надо на меня кричать. Это неэффективно, так вы еще и беременную женщину напугаете до выкидыша!» Так вот случайно я ему первому после мужа сказала, что беременна. Он вдруг замолчал, а потом строго-настрого приказал всем коллегам меня не нервировать. Все 7–8 месяцев моей работы до декрета был крайне сдержан со мной. Он знал, что у меня с репродуктивной системой проблемы, так как видел мои больничные предыдущие, и понимал, как эта беременность для меня важна. Благодаря ему работа в положении была не нервной и вообще в удовольствие. А после рождения ребенка коллеги пришли поздравить меня и от шефа передали целую гору памперсов — ее на первые полгода хватило. Вот такой человек. Шеф с большой буквы.