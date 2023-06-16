17 человек, которые пришли в магазин за покупками, а ушли с историей на миллион

Практически каждый поход в магазин заканчивается непредсказуемо: мы не только не знаем, сколько денег оставим на кассе, но и какая драма или комедия развернется перед нами во время покупок.

Практически каждый день мы ходим в магазины: одни просто заходят за хлебом, а возвращаются с целым пакетом продуктов. А есть те, кто и вовсе приходит домой под впечатлением, ведь принесли с собой такую историю, что хоть ток-шоу снимай.