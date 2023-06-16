17 человек, которые пришли в магазин за покупками, а ушли с историей на миллион
Практически каждый поход в магазин заканчивается непредсказуемо: мы не только не знаем, сколько денег оставим на кассе, но и какая драма или комедия развернется перед нами во время покупок.
- Зашел после работы в магазин за хлебом, подхожу к нужному отделу, а там бабулька крутит-вертит в руках буханку. Через несколько секунд меня увидела и просит: «Сынок, посмотри, дату. Хлеб свежий?» Я проверяю и говорю, мол, сегодня упакован. И тут она выдает: «Ой как хорошо, а то ведь мои куры только свежий клевать любят». В этот момент я забыл, зачем вообще в магазин пришел.
- На днях выбирала себе в магазине одежду. Подобрала пару вещей и пошла в примерочную. Захожу в свободную кабинку, начинаю раздеваться. Внезапно краем глаза замечаю какое-то движение снизу. Из соседней кабинки протягивается детская ручка с ложкой для обуви, и слышу, как маленькая девочка начинает капризничать, мол, мы тут уже слишком долго. Ее мать не выдерживает и говорит: «Нельзя так вести себя! Что тебе папа говорил?» На что получает незамедлительный ответ: «Нельзя тратить столько денег на шмотки!» © TuxoTyT / Pikabu
- Очень расстроилась, когда в нашем доме закрылся супермаркет. Я работаю до 9 вечера, домой добираюсь через час и успеваю до закрытия. И вот, праздник вернулся на нашу улицу — открыли другой магазин. Захожу я туда впервые после работы, начинаю выбирать продукты, пошла по рядам изучать. Вижу, что персонал какой-то неприветливый, продавцы сквозь зубы отвечают, охранник по пятам за мной ходит, кассир чуть глаза не подкатила, когда я на кассе вспомнила про кошачий корм и вернулась за ним. В итоге выхожу из магазина и вижу, что график работы до 22:00, а я зашла в 21:57. Месяц потом туда не ходила в надежде, что меня за это время забудут. © Подслушано / Ideer
- Как-то пошла в обувной магазин за туфлями. Ко мне сразу подошел сотрудник, помог выбрать модель, и мы пошли на кассу. На кассе он спросил мой телефон, чтобы зарегистрировать в бонусной программе. Довольная, я вышла с покупкой, но не прошло и часа, как мне пришло сообщение с приглашением сходить в кино. Я сразу поняла, что это тот самый сотрудник. Меня это разозлило, ведь мой номер телефона, как оказалось, использовался в личных целях. Я сразу пожаловалась в администрацию магазина, но теперь переживаю, что его уволят или еще что-то. © bvde85 / Reddit
- Вчера ходила в магазин со своим 4-месячным малышом. В какой-то момент ему необходимо было поменять подгузник, и я зашла в туалет. Чтобы было удобнее это сделать, я зашла в первую попавшуюся кабинку. Весь процесс занял где-то 3-4 минуты. Но когда я вышла из кабинки, то ко мне подошла какая-то женщина и в грубой форме высказалась, что я не имела права туда заходить с ребенком. Оказалось, что эта кабинка была предназначена для людей с ограниченными возможностями. Рассказала об этом подруге, и она тоже сказала, что я какая-то ненормальная. © Littlesadsloth / Reddit
- Пошла покупать пальто. После полутора суток на работе выглядела я не очень хорошо. А продавщица с порога: «Вообще-то у нас тут все от 8 тыс. Уверены, что потянете?» Назло ей я выбрала солидное пальто, оплатила наличкой. Женщина радостно передает мне пакет с покупкой, но тут я говорю: «Хочу оформить возврат». Продавщица все оформила, но я теперь злая мымра. © Подслушано / VK
- Стою на кассе. Уверенно протягиваю скидочную карту. Кассирша смотрит на меня и говорит, мол, это не наша карта. Я тут же переспрашиваю: «А чья тогда?» Понимаю, что сморозила глупость, ведь карта моя, но потом совсем запуталась в мыслях и ляпнула: «Подождите, а где я?» Оказалось, что скидочная карта была из другого сетевого магазина. © mils_dove / Twitter
- Стою в очереди на кассу в магазине. Кассирша говорит мужику впереди меня: «Вам за покупку положен голландский сыр по акционной цене. Но вот только его уже нет, весь разобрали». © Lee222 / Pikabu
- Как-то видел в магазине мамашу с маленьким ребенком. Дитя закатывало истерику и кричало. По лицу матери было видно, что она пытается игнорировать его неподобающее поведение. Видимо она просто привыкла к такому. Но тут к ним подошел какой-то пожилой мужчина и очень строгим голосом сказал ребенку: «А ну, прекрати». Ребенок тут же замолчал, позабыв обо всем на свете. © Hunter Kepon / Quora
- Мне 40 лет. Иду сегодня по магазину, выбираю продукты. Навстречу мне идет мужчина лет 50. Так уж вышло, что он засмотрелся куда-то и случайно задел меня, совсем чуть-чуть. После этого он обернулся и сказал: «Ой, прости, девочка». Тут в моем мозгу что-то щелкнуло, и я выдала: «Все в порядке, мальчик». А мужчина посмотрел на меня с таким наглым лицом, словно я его оскорбила. © Mental_Detective / Reddit
- Стал свидетелем того, как на парковке перед магазином одна дама зацепила на своей машине другую, припарковалась и молча ушла за покупками. Вторую это разозлило, и она сделала то же самое. В итоге они встретились внутри магазина и начали выяснять отношения уже там. Сколько же было крика. © qqwrz / Reddit
- Когда мне было 6 лет, мы с мамой пошли в магазин. Стоим в очереди на кассу, и тут мама попросила меня постоять в очереди, а сама отошла за чем-то. Стою. Жду. Прошел целый час! Наши продукты уже обратно на полки вернули, а я все стою. Наконец-то приходит. Оказывается, что она ходила на второй этаж, чтобы присмотреть одежду, но отвлеклась и забрела в парикмахерскую — успела подстричься. Двадцать лет прошло с тех пор, а я до сих пор в офигеваю. © Подслушано / Ideer
- На днях ходила по супермаркету. Параллельно со мной шли родители с двумя детьми. Их сын всю дорогу просил то одно, то другое: ныл и орал, но тщетно. Подошли они на кассу, а я краем глаза замечаю, что пока родители отвлеклись, их дочь быстро-быстро начала разворачивать киндеры с витрины и запихивать себе в рот. Разумеется, пришлось платить. © Бутербродик / ADME
- Стою у прилавка в мясном отделе магазина, хочу купить ветчину. Продавщица нарезает куски на разделочной доске и не обращает на меня внимание. Вдруг она как-то отвлеклась и случайно уронила доску со всеми кусочками. И тут я офигел, ведь она невозмутимо подняла все это и молча положила на витрину. После этого я передумал что-либо покупать. © Stephen Fletcher / Quora
- Стою на кассе в очереди. Рядом женщина передает 7-летнему сыну арбуз. Мальчик сразу же его роняет, но мамаша не начала орать, а вместо этого спокойно сказала: «Смотри, как славно ты разрезал его на 2 половинки». Потом оплачивает покупки и выходят вместе с половинками арбуза. Мальчик уже на выходе кричит отцу в машине: «Смотри, как я разрезал арбуз!» © iv4ngrigoryev / Twitter
- Стою в очереди на кассу. Слышу, как сзади меня кто-то сюсюкается, как обычно это делают с какими-нибудь маленькими собачками. Решила посмотреть на этого песика. Оборачиваюсь, а там стоит женщина с игуаной на руках. Да, она укачивала огромную ящерицу в магазине! © Kelley Bielewicz / Quora
- Возле магазина ко мне за помощью обратилась бабушка. Ей не хватало денег на кошачий корм, я сжалилась и дала ей денежку, а сама зашла в аптеку рядом. На обратном пути решила еще и в магазин заглянуть. Стою уже на кассе и замечаю ту самую бабулю, которая покупает кучу разного шоколада, но корма никакого нет. Я сказала ей, что кошки шоколад не едят. А она покраснела, хватила свои покупки и убежала. © Подслушано / Ideer
Практически каждый день мы ходим в магазины: одни просто заходят за хлебом, а возвращаются с целым пакетом продуктов. А есть те, кто и вовсе приходит домой под впечатлением, ведь принесли с собой такую историю, что хоть ток-шоу снимай.
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые пришли в магазин за покупками, а ушли с историей на миллион
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