17 человек, которые столкнулись с богатыми людьми и до сих пор забыть не могут, что те отмочили
Говорят, у богатых свои причуды. Оно и понятно, ведь они живут совершенно иной жизнью и привыкли к тому, что для них практически нет ничего невозможного. Поэтому и немудрено, что иногда их поступки ставят окружающих в тупик.
- Мою подругу нанял очень пожилой певец, звезда поп-сцены. Она жила на территории его особняка, причем за проживание не платила. Какова была ее работа? Она должна была очень нежно будить певца, открывая по утрам шторы в его спальне и включая классическую музыку. © princessflubcorm / Reddit
- Несколько лет трудилась домработницей у очень богатых людей. Отношения с хозяйкой у меня были очень хорошие, я бы даже сказала, что мы дружили. Однажды она пришла с какого-то праздника и разрешила мне забрать любое платье из ее гардероба. Я выбрала самое невзрачное, понимая, каких денег оно стоит, а потом оказалось, что на самом деле я выбрала самое дорогое. Оно стоило почти столько же, сколько я заработала за 2 года, учитывая то, что платили мне более чем хорошо. Продала платье, сделала маме ремонт в квартире, погасила все ее кредиты, отложила денег на будущее. © Палата № 6 / VK
- Однажды заехали с одним миллионером в ресторан фастфуда, который закрывался минут через 20, и он с ходу попросил позвать менеджера. Когда тот подошел, он спросил, что они делают с приготовленной едой, когда закрываются. Менеджер ответил, что выбрасывают. Тогда миллионер заявил, что странно платить полную цену за еду, которую сейчас выбросят. Они потратили минут 8 на торг и наконец сошлись на половине цены. Но и это не все. Когда мы подошли к машине, мой спутник сказал, что раз он сбивал цену, то плачу я. На что я ответил, что, так-то подвожу его домой, пусть сам платит. Он повозмущался, но согласился. © Carl Grant / Quora
- Встречалась с очень богатым мужчиной. И поняла вот что: почти ничего для него не имело настоящей ценности. Купил он как-то раз дорогущий миксер и сразу же его сломал, когда начал делать новогодние сладости. Захотел бы еще сладостей — купил бы еще один такой же миксер. Ничего для него не было ценным и важным. © BlitheringEediot / Reddit
- Когда-то я работал на одном горнолыжном курорте. В этом районе есть десятки домов, стоимость каждого из которых превышает $ 10 млн. И все они пустуют. Это просто здания, которые миллиардеры купили по своей прихоти. © stonedfishing / Reddit
- На первой работе у меня был очень интересный начальник. Баснословно богатый чувак. Несмотря на это он редко халтурил, почти каждый день ходил в офис и работал по 8 часов, а иногда даже оставался на ночь. Как-то мы с ним разговорились и он рассказал, что у него есть одно хобби. Он пишет случайным людям в интернете и спрашивает: «Хочешь, скину миллион?» Говорит, что за 5 лет ему никто не поверил и не согласился. А я потом еще долго вздрагивал, когда от него сообщения приходили. Деньги не предлагал, просто скидывал тупые мемы. © Палата № 6 / VK
- Я работаю на Гавайях. Однажды к нам пришли 2 человека, один из них был принцем из Саудовской Аравии. Каждый раз, когда кто-то помогал саудиту или даже разговаривал с ним, его «помощник» отсчитывал 100-долларовые купюры и отдавал тому человеку. Это было дико. © Jorjott / Reddit
- Однажды начала общаться с богатым парнем, он был на 8 лет старше меня. В его семье всю жизнь готовит домработница, в гараже несколько машин. Мать этого парня как-то раз просто выбросила его мотоцикл, потому что была против езды на нем. Один из его друзей жену привез из деревни, другой «воспитывает» себе жену с ее 14 лет — совсем другой мир. Я же обычная студентка в кедах. Как-то вытащила его в продуктовый. Так он зашел туда и впал в ступор, когда увидел полку с энергетиками: «Всегда хотел попробовать, но друзья засмеют». Стоит в метре от полки, не решается подойти. Вздохнула и взяла 2 баночки. Странные они, эти богатеи. © Подслушано / Ideer
- Дядя однажды работал на баснословно богатого человека. Ему принадлежало несколько огромных офисных зданий в деловых районах, которые он сдавал в аренду. Дядя возил его и был мальчиком на побегушках. Как-то раз после активного рабочего дня жена миллионера попросила мужа угостить дядю обедом. Они остановились в магазине, и миллионер стал настаивать, чтобы дядя попробовал бесплатные образцы еды и выбрал самую вкусную. А затем заявил: «Ну ты, наверное, уже и так наелся». © Meklit Gebre-Mariam / Quora
- Моя подруга была в рабочей поездке и устроилась на работу в очень дорогое кафе в Дубае. Она обслуживала клиентку, которая как следует закупилась: у ног дамочки была куча сумок из модных бутиков. Подруга предложила посетительнице оставить ее покупки в гардеробе, на что клиентка ответила: «О, вы можете взять их все себе, мне не хочется нести их домой».
Подруга хранила те вещи до конца смены, убедилась, что они действительно теперь ее. На следующий день она надела свой лучший наряд, отправилась в магазины и вернула почти все, что смогла. В итоге она получила $ 25 тысяч наличными и еще 4 тысячи — картами. Она не смогла вернуть всего 2 предмета, которые до сих пор хранит, спустя 15 лет. © Toe_Detective / Reddit
- Однажды я работал в малоиспользуемом аэропорту. Вдруг прибывает пассажирский самолет Boeing 737. Наша наземная команда загружает в него багаж, в самолет садится человек с собакой, но затем он выходит без собаки. Самолет взлетает. Оказывается, одна богатая семья отправила свой частный Boeing 737, чтобы забрать собаку. © SonicStun / Reddit
- Как-то раз мой довольно обеспеченный коллега узнал, что я переживаю не лучшие времена. Я тогда работал в модном месте, и вокруг постоянно крутились богатенькие люди. Так вот, он «решил» мою проблему так. Говорит мне: «А ты купи дом с 3 комнатами, в одной сам живи, остальные сдавай». Просто купи дом. Ага. © lavenderacid / Reddit
- Мой сосед по комнате в колледже относился к одежде, постельному белью и бытовой технике как к одноразовым вещам. Например, он просто купил новую фритюрницу за € 50, когда старую нужно было лишь почистить. © UnoriginalUse / Reddit
- Я сдаю роскошные апартаменты. Однажды у нас остановился соучредитель крупной платежной компании, у которого оказался интересный пунктик — он спал только на своей кровати. Поэтому он нанял грузчиков, чтобы они доставили его кровать в апартаменты. Мы помогли, освободили место и так далее. Но прикол в том, что он провел у нас всего одну ночь и на следующий день мы отправили его кровать обратно. Меня поражает, что он пошел на все эти сложности только из принципа. © Techno_Wasp / Reddit
- Несколько лет назад мой дядя зашел в роскошный ресторан, чтобы купить кофе. За кассой оказался сам владелец, у которого вдруг случился сердечный приступ. Дядя оказал ему первую помощь и отвез его в ближайшую больницу. Через месяц вновь приходит в это заведение. Владелец тепло приветствует его и внезапно говорит: «Кстати, в прошлый раз вы забыли заплатить за кофе». Дядя заплатил и больше там не появлялся. © Ludovico Lazzati / Quora
- Мои соседи — очень богатые люди. Но деньги их ничуть не испортили. Они помогают одинокой бабуле, живущей в нашем подъезде. Регулярно подбирают бездомных животных, лечат их и отдают в добрые руки. Безвозмездно помогли матери-одиночке, когда ее ребенок попал в больницу с тяжелым заболеванием. Если бы было больше таких людей, наш мир стал бы прекрасным. © Палата № 6 / VK
- Поняла, что встретила по-настоящему богатого мужчину. Недавно он провожал меня домой. По дороге решили заглянули в магазин — мне нужно было купить сыр. Парень сказал, чтобы я выбирала любой. Ну я и ответила, что хочу обычный голландский. А он взял и купил мне большой круг сыра! Огромнейший, тяжелейший круг сыра! А что, так можно было? Я такие видела только в мультиках и думала, что сыр продается маленькими кусочками... © Палата № 6 / VK
Да, сыр любят многие, а вот о том, как его правильно выбирать и хранить, знают далеко не все. Но мы составили специальный гид для тех, кто хочет научиться разбираться в этом молочном продукте.
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые столкнулись с богатыми людьми и до сих пор забыть не могут, что те отмочили
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