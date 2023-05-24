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17 человек поделились снимками, на которые пойди-разберись с какой стороны смотреть надо

Народное творчество
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Иногда обман зрения творит чудеса. Вам сначала кажется, что перед вами одно, а присмотревшись, понимаете, что там вообще другое. Вот и пользователи интернета решили поделиться случаями, когда им привиделось что-то странное.

«Приоткрыл окно под нужным углом и припаркованная машина стала двухцветной»

  • Уличный фонарь выглядит так, будто поддерживает окно. © cshcsh531 / Reddit

«Моя красивая подруга и ее собака»

«Из-за тени от моих рук, держащих телефон, кажется, что мой кот парит в воздухе»

«Друг сфотографировал, когда я спускалась по лестнице. При съемке ни одна нога не пострадала»

«Какие-то плоские арбузы»

Кажется, это кот-паук

«Это просто один из самых гигантских цветов в мире»

  • Сначала я подумал, что это очередная странная картинка от искусственного интеллекта. © sldista / Reddit
  • Скажите, почему я сначала подумала, что это ноги балерины? © dancingmama4u / Reddit

«Каждый раз путаю подводку моей жены с батарейкой»

«Песок, разбросанный по этой велосипедной дорожке, создает впечатление, будто это лучи солнца»

«Продаем зеркало»

Словно крыши многоэтажек завалило помидорами

Загар или легинсы?

  • Мне сперва показалось, что у нее просто загорелые ноги. © the_ammar / Reddit
  • Я вообще думала, что она в белых носках, а оказалось что это коричневые леггинсы. © BlondeRed / Reddit

Одна голова хорошо, а две лучше

«Знакомьтесь, это Мишель и Паркер»

«Огонь, напоминающий оленя, или наоборот»

Спокойно, это всего лишь сумки

А вы сразу поняли, что тут происходит?

Оптические иллюзии, конечно, иногда вводят в заблуждение и «ломают» мозг. А разобравшись, потом не понимаешь, как тебе такое вообще показаться могло. Но иногда это явление можно использовать и себе во благо, например, в одежде, как это делают некоторые знаменитости.

Фото на превью BlondeRed / Reddit
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37286
AdMe/Народное творчество/17 человек поделились снимками, на которые пойди-разберись с какой стороны смотреть надо
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