17 человек поделились снимками, на которые пойди-разберись с какой стороны смотреть надо
Иногда обман зрения творит чудеса. Вам сначала кажется, что перед вами одно, а присмотревшись, понимаете, что там вообще другое. Вот и пользователи интернета решили поделиться случаями, когда им привиделось что-то странное.
«Приоткрыл окно под нужным углом и припаркованная машина стала двухцветной»
- Уличный фонарь выглядит так, будто поддерживает окно. © cshcsh531 / Reddit
«Моя красивая подруга и ее собака»
- Мне понадобилась минута, чтобы найти голову собаки. © IdaBidaGacy / Reddit
«Из-за тени от моих рук, держащих телефон, кажется, что мой кот парит в воздухе»
«Друг сфотографировал, когда я спускалась по лестнице. При съемке ни одна нога не пострадала»
«Какие-то плоские арбузы»
Кажется, это кот-паук
«Это просто один из самых гигантских цветов в мире»
- Сначала я подумал, что это очередная странная картинка от искусственного интеллекта. © sldista / Reddit
- Скажите, почему я сначала подумала, что это ноги балерины? © dancingmama4u / Reddit
«Каждый раз путаю подводку моей жены с батарейкой»
- Вы точно уверены, что это не батарейка? © Druglord_Sen / Reddit
«Песок, разбросанный по этой велосипедной дорожке, создает впечатление, будто это лучи солнца»
«Продаем зеркало»
- Только когда заметил парящие руки, понял, где зеркало. © papercut2008uk / Reddit
Словно крыши многоэтажек завалило помидорами
Загар или легинсы?
- Мне сперва показалось, что у нее просто загорелые ноги. © the_ammar / Reddit
- Я вообще думала, что она в белых носках, а оказалось что это коричневые леггинсы. © BlondeRed / Reddit
Одна голова хорошо, а две лучше
«Знакомьтесь, это Мишель и Паркер»
«Огонь, напоминающий оленя, или наоборот»
Спокойно, это всего лишь сумки
- Это девушка из фильма «Звонок». © tres909 / Reddit
А вы сразу поняли, что тут происходит?
Оптические иллюзии, конечно, иногда вводят в заблуждение и «ломают» мозг. А разобравшись, потом не понимаешь, как тебе такое вообще показаться могло. Но иногда это явление можно использовать и себе во благо, например, в одежде, как это делают некоторые знаменитости.
Фото на превью BlondeRed / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 человек поделились снимками, на которые пойди-разберись с какой стороны смотреть надо
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