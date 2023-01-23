17 человек рассказали, как они узнали, что такое стыд. Вернее, не стыд, а дикая стыдобища
Иногда в нашей жизни случаются такие курьезы, что хочется провалиться сквозь землю от стыда. Зачастую о таких моментах мы вспоминаем, когда лежим в кровати и пытаемся уснуть. Одни никак не могут забыть, как когда-то обидели маму, другие чувствуют себя не в своей тарелке из-за того, что упали со стула прямо на рабочем месте. Пользователи сети поделились историями, которые даже нас, читателей, вгоняют в краску, не говоря уже о них самих.
- Когда мне было лет 9–10, я мечтала о велосипеде. Помню, как мама на день рождения торжественно подарила мне «Школьник». Жили мы очень бедно, и я даже не ожидала такого подарка. Но вместо того, чтобы радоваться и благодарить маму, я взяла да и устроила скандал, потому что он не новый. Помню, как мама разрыдалась. До сих пор очень стыдно. © Подслушано / Ideer
- Вернулась как-то свекровь из гостей с моей дочкой и каким-то телефоном. И тут он зазвонил. Беру трубку, а там мама ребенка, который этот телефон потерял. Объясняю ситуацию, а сама красная как рак. Тысячу раз извинилась. Вернула. Оказалось, что родственники свекрови нашли на детской площадке телефон и «подарили» моей дочке. Так они и не поняли, почему бешеная невестка сотрясает воздух и говорит, что так делать нельзя. © Te****afyrs / Pikabu
- С друзьями проходим мимо булочной, смотрю на часы — 14:45. Подходит дед и спрашивает время. Я решил, что для пенсионера не особо важно точное время, поэтому сказал: «3 часа». Через некоторое время слышим сзади стук, барабанит кто-то изо всех сил! Оборачиваемся, а это тот дед в булочную ломится. Оттуда выскакивает женщина и орет: «Что творишь? Обед с 2 до 3». А он ей в ответ: «Уже 3 часа, мне так сказали!» Как же неловко мне было. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз сын вернулся из детского сада с рюкзаком, наполненным консервами. Последовал уместный вопрос: «Откуда?» Оказалось, сын сказал воспитателю, что голоден, а у нас дома нет еды! Ребенку с сочувствием передали консервы из пожертвований для нуждающихся. Разумеется, мы все вернули на следующий день. История прикольная, но стоит ли говорить о нашем смущении? © twillsteele / Reddit
- У меня привычка на работе перемещаться на стуле с колесиками: отталкиваюсь ногой и еду. Как-то был завал, я сидела на обычном стуле рядом с коллегой. Делаю фирменный трюк и, естественно, не уезжаю, а просто переворачиваюсь. Лежу на полу, ноги мои торчат вверх, я в платье, а коллега просто за меня испугался. Подумал, что мне внезапно плохо стало. В тот момент хотелось перебраться в другую галактику от стыда. © Nadyusha / ADME
- Сидел как-то в огромной аудитории, примерно на 150 человек. Лекция была особенно скучная, поэтому я открыл ноутбук и решил поиграть. Игра запустилась, и прозвучало: «Это я, Марио!» Да так громко, что в аудитории наступила гробовая тишина, а профессор просто сидел и смотрел на меня. Я выключил звук и просто сполз под парту от стыда. © threelions9586 / Reddit
- Наверняка многие встречали двери, которые нужно не открывать, а раздвигать? Так вот, сотрудник магазина наблюдал, как я «выяснял отношения» с одной из них около 5 секунд. Да, это были худшие 5 секунд в моей жизни. А еще я как-то раз извинился перед питьевой колонкой, потому что случайно врезался в нее. Все это произошло на глазах у толпы. © Yui Lee / Quora
- Никак не могу понять, почему руководство решило, что я активист, готовый общаться с незнакомцами. По факту я серая мышь, которая боится людей. А меня решили отправить на одно мероприятие представить организацию. Я же там заикаться буду и краснеть, может, даже в обморок упаду, а меня никто не слышит. Говорят, что другие могут опозорить организацию. Хорошо, значит, пойду позорить организацию я. Запасаюсь валерьянкой и реву, жалко терять работу. © Подслушано / Ideer
- Помню, как в 1-й класс на 1 сентября пошел один. Мама в больнице лежала, папа на работе был, а бабушка почему-то не смогла. И я пошел. Помню, что страшно было до жути: толпы взрослых людей, а я один, но с цветами. Так обратно с цветами и пришел домой. Мне же никто не сказал, что их еще и отдать надо было. © SlashKawen / Pikabu
- Собрались в кафе поздравить одну супружескую пару с рождением сына. Всего собрались 8 пар, но дети были только у двух, все остальные либо не хотели, либо были не готовы, либо не получалось. И вот «детная» знакомая произносит: «Наконец-то вас можно поздравить с настоящей семьей, ведь без детей семья ненастоящая». За столом повисла тишина. «Ненастоящие» семьи молча уставились на эту тетю, а пара, у которой не получалось завести детей, просто уехала. Было очень неловко. © Мама Говарда / ADME
- Пришел отец домой и с порога говорит: «Я не был на твоем собрании в школе. Очень захотелось есть, поэтому я зашел в кафе перекусить. В итоге опоздал на 15 минут на собрание и мне было неловко заходить в кабинет, потому что на меня бы все начали смотреть». © bby0daaa / Twitter
- В прошлый вторник у меня был кулинарный онлайн-семинар. Связь была просто ужасная, спикера вообще не было слышно. Все читают инструкции для приготовления блюда. Так как я уже 15 лет занимаюсь выпечкой, то быстренько взяла миску, все ингредиенты и начала замешивать тесто. И тут отчетливо слышу свое имя. Смотрю в монитор, а все 8 человек и спикер молча наблюдают, как я замешиваю тесто вручную не хуже миксера. За это время остальные только открыли пачку муки. Еще полчаса я сидела, сгорая от стыда. © Лигейа Никто
- Стоим возле универа, смотрим — идет препод английского. Вся такая яркая, нарядная и с шикарной прической. Ну, думаю, сейчас комплимент сделаю, что у нее великолепная прическа и сегодня она как никогда изумительно выглядит. Но мой предательский рот выдал: «Здравствуйте, а что у вас с головой?» Мне тогда было нереально стыдно. Представляю, каково было ей. © fanps / Pikabu
- Моя сестра выдумала о себе странную историю, будто она прожила тяжелую и бедную юность в дремучей деревне, и рассказывает об этом всем. Когда это происходит при мне, становится безумно стыдно, потому как осадить ее при всех неприлично, но такие небылицы позорят всю семью. Ну мы же вместе выросли, ну! © Подслушано / Ideer
- Однажды я увидел девушку, которая держала в одной руке рожок мороженого, а в другой телефон. И тут она начинает облизывать экран телефона вместо мороженого. Когда мы встретились взглядами, она поняла, что происходит. Девушка выглядела так, словно хотела провалиться под землю от стыда. © alter_ego77 / Reddit
- Однажды сын сказал всем в детском саду, что меня не стало. Разумеется, для всех это было сильным шоком, особенно когда я пришел забирать его. © AngryZen_Ingress / Reddit
- Рядом со мной есть магазин, в котором вчерашние пироги со скидкой 50 %, частенько их покупаю. Внезапно понял, что это совсем не та жизнь, о которой мечтал. Потому что в очередной раз пришел в магазин, а там большая очередь, но продавщица увидела меня и громко выдала: «Извините, но старых пирожков сегодня нет». © PsychoLingus / Pikabu
А какие безумно неловкие моменты происходили в вашей жизни?
AdMe/Народное творчество/17 человек рассказали, как они узнали, что такое стыд. Вернее, не стыд, а дикая стыдобища
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