17 человек рассказали, как они узнали, что такое стыд. Вернее, не стыд, а дикая стыдобища

Иногда в нашей жизни случаются такие курьезы, что хочется провалиться сквозь землю от стыда. Зачастую о таких моментах мы вспоминаем, когда лежим в кровати и пытаемся уснуть. Одни никак не могут забыть, как когда-то обидели маму, другие чувствуют себя не в своей тарелке из-за того, что упали со стула прямо на рабочем месте. Пользователи сети поделились историями, которые даже нас, читателей, вгоняют в краску, не говоря уже о них самих.