17 человек, у которых на работе ни дня не обходится без приключений
На работе мы проводим чуть ли не треть своего времени, имея дело с коллегами, начальством и разношерстными клиентами. Поэтому закономерно, что периодически в офисах, цехах и прочих рабочих местах происходят ситуации, которые потом можно пересказывать как байки. Такие истории мы и нашли в интернете. А в бонусе мы расскажем, какой казус может произойти, если хамить людям.
- Я как-то на первой своей работе, лет так -надцать назад, поставила на распечатку документ Excel, не выделив нужные страницы или область. И мне гендиректор принес толстенную пачку испорченных листов, видать всю заправленную пачку в принтер.
Зато с тех пор я всегда проверяю настройки и превью при отправке на печать. А еще по 100 раз проверяю, кому отправляю написанное. © Natallia Minsk / ADME
- У нас был кадр, приносил тушеную капусту (судя по запаху, тухлую). Он ее разогревал и ел. Прекратил только после того, как во время его обеда к нам в кабинет зашли два разных сотрудника и оба слово в слово громко крикнули: «Фу! Чем у вас так воняет?» © Юлия Иванова / ADME
- Живу по принципу «месть — это блюдо, которое подают холодным». Я не умею и не хочу прощать сделанные мне гадости и обиды. Начальница уволила меня по надуманной причине, чтобы освободить место для ее протеже. Я раскрыла ее махинации и теперь она там, где ей место. Люди понимают только так. Увы. © Подслушано / Ideer
- Всегда недоумевала, почему работники почты откровенно мрачные и злые по отношению к клиентам. Не понимала, пока не устроилась почтальоном. Случайно не туда кинула газету? Скандал и крики, какая безрукая. Заболела? Не волнует, поднимайся и принеси нам журналы. Начальница не вышла на работу из-за того, что муж попал в аварию? Нам какое дело, открывай отделение! Двое из десяти спокойно спросят, в чем дело. Какая тут улыбка, когда люди ведут себя так по-хамски? © Подслушано / Ideer
- Я устраивалась на работу: минимальная зарплата — минимум обязанностей, логично. Но с первого же дня обязанности стали прибавляться. Понемногу, так что я терпела. Обязанности становились все абсурднее: по сути, начальница просто придумывала мне новое занятие, как только я заканчивала предыдущее. Так она чувствовала свою власть.
Я решила уволиться, объясняя это тем, что такая невеселая работа отнимает слишком много моей жизни. На что эта дама на полном серьезе предложила мне отказаться от подработки, где я в приятной атмосфере получала вдвое больше, тратя вдвое меньше времени. Когда она все-таки подписала мое заявление, сказала еще: «Зря, вы такую работу нигде не найдете». О да, такое будет трудно повторить. © Кристина Артемовна / ADME
- Выбесил начальник! Переехала на ПМЖ в другой город. До этого работала в родном городе, и все начальники были человечные, понятливые. А этот недавно меня не отпустил на час за свой счет, чтобы встретить маму. Ни человечности, ни культуры, ни воспитанности. Дорабатываю месяц и пойду в налоговую сдавать его контору! © Подслушано / Ideer
- Всего лишь раз одна из коллег принесла себе на обед блюдо на основе черной редьки. После разогрева, открытия окон и проветривания еще в течение часа заходили люди с других этажей (здание 4-этажное), чтобы выяснить, в каком кабинете кто-то сдох?
P.S. Никогда, ни до, ни после, не пробовал черную редьку. До — потому что не было случая, после — потому что знаю запах. © Алексей Либерман / ADME
- Арендую помещение под магазин. В соседнем помещении расположен салон красоты, в коллективе только девушки. Я на своей работе провожу очень много времени, поэтому у меня там все блага: холодильник, микроволновка, всегда есть чай, кофе, сахар. И повадились соседки ко мне ходить по очереди. То «дай кипяточку», то «можно я у тебя суп погрею», то «можно у тебя в холодильнике до вечера полежит». Вот вроде и не жалко, но их там 4 человека! Они что, чайник себе купить не могут?! Там один маникюр 1 500 стоит, а 2 000 на чайник нет? © Подслушано / Ideer
- Живешь свою обычную и счастливую жизнь, семья, дом, ремонты, а потом тебе прилетает сообщение от бывшего, с которым вы несколько лет не общаетесь, но пересекаетесь на работе. Мол, я хожу и годами этого несчастного «испепеляю взглядом» и «пора понять, что ничего плохого мне не сделали». А не смущает, что я с девятого класса в очках на пол-лица хожу? Боже, да я не вижу дальше трех метров и пытаюсь понять, не идет ли навстречу коллега из отдела или начальник! Вот самомнение у человека, конечно, мне бы такое. © Подслушано / Ideer
- У меня в отделе 15 человек. Недавно пришел парень после института с нулевым опытом, но дерзкий. И что, самое главное, свое отсутствие опыта он компенсирует рвением. Он пришел ко мне и сказал: «Я не проживу на ставку рядового конструктора, мне нужно больше». И я дала ему работы больше и зарплату больше. При этом он никогда не совершает одну и ту же ошибку дважды, то есть один раз ему показали и разжевали, второго раза не будет. Есть его коллега, который работает у нас уже второй год, но как же я заколебалась его перепроверять.
Так вот, этот второй всем рассказывал, что у меня роман с новеньким, поэтому я его «продвигаю». Поржала, сказала ему, что те, кто не умеют сами работать головой, всегда обвиняют других, что те зарабатывают другим местом. © Олена / ADME
- Не обо всех пишу, конечно, но все же. Насколько сейчас безразличные, невнимательные, бестолковые представители молодежи бывают! Атас просто. Девушка устраивается на работу, заполняет анкету. В анкете вопрос: «Как вы видите свой дальнейший карьерный рост?» Ответ гениальный: «170 см». Ну как так-то?! © Подслушано / Ideer
- Бесит, когда твой непосредственный начальник (вернее, начальница) постоянно жалуется другим, что ее подчиненные не работают, и она одна все тянет на себе. Я всего неделю в отпуске. Мне звонят каждый день с работы. Зачем?! Зачем ты мне звонишь, если по-твоему я ничего не знаю и толком не работаю. Я в отпуске. Я хочу забыть обо всем и отдохнуть от работы и от начальников-самодуров! Бесит! © Подслушано / Ideer
- Фирма, в которой я никогда не собирался работать, каким-то образом получила мое резюме. Они назначили мне собеседование, не позвонив, а затем написали гневное письмо: ведь я не пришел на встречу. © FreshAvocados78 / Reddit
- Рассказала знакомая. Она молодая, красивая, работает в одном госучреждении, а это почти всегда огромное количество теток-сплетниц. И как-то ее с работы забирал папа на машине. Уже на следующий день женщины на работе обсуждали, что у этой девушки взрослый богатый поклонник на дорогой машине. © Polka_Dot / ADME
- Есть у нас коллега. Как бы сказать? Пахучий. Похоже, дело не в особенностях организма, а в том, что человек банально не принимал душ по утрам и забивал на дезодорант. Специалист он хороший, да и человек тоже. Не знали, как бы с ним поговорить, чтобы не обидеть. И тут — о чудо! — нашел он даму сердца. Сразу стал опрятный. Мы эту девушку хвалим всем коллективом. Говорим, как ему с ней повезло. (Да и нам тоже).
- Я уволился из сети ресторанов быстрого питания, но отдел кадров не подписал мое заявление на увольнение (оно было отправлено в марте). Они продолжают звонить и спрашивать, почему я не вышел на смену. Последний раз звонили в июле. © PsychoticMelatonin / Reddit
- На моей работе есть коллега, мечтающая скинуть вес. Так вот, каждый раз, когда мы в обед с коллегами пьем чай за общим столом, она все ноет и жалуется, что никак не может похудеть. И тут же откусывает большой кусок бисквита с кремом. А когда после обеда все расходятся по рабочим местам, она остается доедать остатки роскоши за всеми. И так каждый раз. Я ей сказала, что она не похудеет никогда, так как не хочет. Теперь я враг номер один. © Подслушано / Ideer
Бонус: не стоит хамить людям
Вы знали, что существуют 16 типов коллег, глядя на которых весь офис глаза закатывает? А здесь мы перечислили 12 фраз, которые лучше не произносить на работе, если не хотите вывести из себя начальника и коллег. И напоследок вот 20+ совершенно незабываемых историй о том, что могут учудить коллеги по работе
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