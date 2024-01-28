17 человек, у которых на работе ни дня не обходится без приключений

На работе мы проводим чуть ли не треть своего времени, имея дело с коллегами, начальством и разношерстными клиентами. Поэтому закономерно, что периодически в офисах, цехах и прочих рабочих местах происходят ситуации, которые потом можно пересказывать как байки. Такие истории мы и нашли в интернете. А в бонусе мы расскажем, какой казус может произойти, если хамить людям.