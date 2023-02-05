17 фото, после которых сто раз подумаешь, стоит ли есть в дорогих и вычурных местах

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В ресторан мы приходим не только вкусно поесть, но и насладиться красивой подачей блюд и самой обстановкой. Как правило, чем выше ценник, тем выше наши ожидания. Но порой официант приносит на тарелке вовсе не то, что мы себе представляли.

«Так в понимании одного британского кафе выглядит ролл с копченым сыром чеддер. Это, конечно, вкусно, но, ребята...»

Вашему вниманию — салат цезарь стоимостью $ 15

Это должна была быть пицца с морепродуктами

В модном ресторане подали палочки из моцареллы с черной икрой

Японская ловушка для туристов

Паста с креветками на Гавайях. Отличается от обычной пасты по нормальной цене всего лишь одной креветкой

В Японии во многих ресторанах это подают под названием «Томатный салат»

Вот как выглядел бананово-шоколадный десерт в крутом ресторане

Первое блюдо из крутого сета в ресторане. Описано красиво, но по факту это просто маринованные огурцы

«Кто-то подарил маме на Рождество вот такие клубнички. Стоят они примерно $ 60»

Банановый ролл из веганского ресторана. Просто фрукт с «Нутеллой». За все про все — $ 9

«Заплатил за это $ 17,5. Должно быть, это такая шутка»

Как считаете, это больше похоже на блюдо из дорогущего ресторана или выглядит как пол в комнате ребенка, где еще и кошке стало плохо?

Соус из яичного желтка, покрытый муравьями, подается с тартаром. Так выглядит блюдо с 3 мишленовскими звездами. Творческий подход

«Заказали в каком-то хипстерском ресторане паштет. Вкусно, с лучком карамелизированным, но вот хлеб — обычная буханка из продуктового у дома. А стоит как крыло самолета»

«Заказали краба, принесли это. Никогда еще так не разочаровывалась»

«В целом панкейки с яйцом и беконом были вкусные. Но отдала я за них примерно ₽ 500 и ожидала нечто большее»