17 историй о матерях, которые одни воспитывают детей и готовы с кем угодно посоревноваться в крутости
Иногда так бывает, что расстаются пары, у которых есть совместные дети. И нередко дальнейшую заботу о малышах берут на себя матери. Мы собрали истории от женщин, которые одни воспитывают детей. И хотим отметить, что это действительно нелегкий труд.
- Развелась, когда детям было 4 года и 7 лет. Я была достаточно подготовленной, чтобы вырастить их самостоятельно. Проблема была лишь в том, что бывший муж выражал свою злость на меня, а его новая жена сливала свою неуверенность, и все это через детей. Так что сложнее всего было пытаться поддерживать хорошие отношения с другим родителем, чтобы это не навредило моим малышам. © Samantha Kelly / Quora
- Я усыновила младенца и была на седьмом небе от счастья. Надеялась, что встречу кого-то, кто полюбит его точно так же, как я. Но спустя некоторое время я поняла, что очень мало мужчин готовы встречаться с женщиной, имеющей ребенка «неизвестного происхождения». А потом решила сходить в группу матерей-одиночек. Наслушалась там таких жутких историй о манипуляциях от их бывших мужей! Тогда я решила, что лучше уж быть матерью-одиночкой, чем в полной семье с плохими отношениями между родителями. © Lisa Newall / Quora
- Я мать-одиночка. У меня двое детей: мальчик (старший) и девочка. Девочка не родная, а мальчик — да. Мой бывший не платит алименты. Говорит, что он болен, что денег и так нет, а тут еще я со своими детьми лезу. Я ждала, молчала. До тех пор, пока старший сын не сознался, что у его папочки давно есть сожительница с 2 детьми от первого брака. Я была, мягко говоря, в шоке. Съездила к его дамочке домой и еще больше офигела. Дети в дорогих вещах, в гараже шикарная машина. Завтра иду в суд. © Подслушано / VK
- Я забеременела в 27 лет. Отец ребенка сначала сказал, что очень счастлив, но затем начались проблемы. Я была очень эмоциональной из-за гормонов, а парень вдруг предложил сделать аборт, потому что ему показалось, что я буду плохой матерью. Роды у меня начались раньше срока. Он не поверил и отказался везти меня в больницу, в итоге повезла мама. За то время, что мы были в больнице, он ни разу так и не навестил меня. Да и потом он никак не помогал, все время находил отговорки, и мне пришлось уже через 2,5 месяца выйти на работу.
Это было невероятно трудно: только на дорогу до работы и обратно я тратила по 5 часов в день, а дома еще ухаживала за дочкой, потому что она плохо спала. В тот период никого не было рядом, каждый день был для меня борьбой за выживание. И вот теперь моей дочери 3 года, я очень люблю ее, и она каждый день вдохновляет меня быть лучше. А с отцом малыша я прекратила общение: не нужен нам этот багаж. © Abbey Bercasio / Quora
- Моя подруга воспитывает дочь одна. Отец ребенка исчез сразу же после положительного теста на беременность. Никогда никто из наших друзей не слышал ни одной просьбы о помощи. Она работала вплоть до родов, а после родов пришла в себя за 2 месяца и снова вышла на работу. Потом небольшой бизнес завела, машину купила. По поводу мужчин подруга особо не парится, ухажеров у нее много, но замуж не рвется. Я это все к чему: адекватный человек в любой ситуации адекватен. © Vito.burito / Pikabu
- Ужасно, когда твой ребенок только научился говорить и всем незнакомым мужчинам кричит «папа!». Я мать-одиночка. © Подслушано / VK
- Я забеременела в 18 лет. Отец ребенка не хотел во всем этом участвовать. Я работала на 2 работах, экономила каждую копейку, почти не спала. У меня не оставалось времени на то, чтобы радоваться беременности. Но вот уже скоро моей дочери 2 года, у нас есть собственный дом, а у меня только одна работа. Трудность быть матерью-одиночкой заключается в том, что все приходится делать самой: оплачивать счета, воспитывать ребенка. Мне пришлось отказаться от встреч с друзьями. Но я так сильно люблю дочку и мне так нравится быть родителем, что я ни на что не променяю это. © Kelsey Hicks / Quora
- В какой-то момент мне надоели мужчины, которые собирались жениться только после 30. Я не хотела, чтобы мне было за 30, когда у меня появится первенец, поэтому в 25 лет родила для себя. И это было лучшее решение в моей жизни. У моей дочери есть мужчины, которые являются образцами для подражания, — это мои дядя и дедушка. И мне нравится самой принимать решения по отношению к детям, ни с кем их не согласовывать. © Tyler Porter / Quora
- Так получилось, что дочку воспитываю одна, без мужа. Рожала для себя, так что не жалуюсь. Прекрасно справляюсь, помогают родители, неплохо зарабатываю, есть своя квартира. В общем, дочка счастливая растет. Но все мои подруги уверены в том, что я глубоко несчастная мать-одиночка. Таскают мне мешки с ношеными вещами своих деток или деток соседей и без конца жалеют, мол, как ты, бедная, одна-то, тяжко же ребенка в неполной семье воспитывать. При этом у самих с мужьями в отношениях полный бардак. © Подслушано / VK
- Мне было 22 года, когда я узнала, что беременна от парня, с которым мы только недавно разошлись. И я решила оставить ребенка. Мои родители поддерживали меня, хотя в нашей семье было не принято рожать без мужа и быть матерью-одиночкой. А через год после рождения сына бывший вернулся. И вот уже 17 лет мы вместе, родили еще одного замечательного мальчика, а наш первенец уже совсем взрослый — учится в колледже. © Daniela MacDonald / Quora
- Моя знакомая вышла замуж в 17 лет из-за беременности. Родила двойню — мальчиков-близнецов. Года полтора прожила с мужем, и тот сбежал. Жили в маленькой деревне. Оставила детей своей маме, уехала в столицу. Первый год было тяжело и с работой, и с жильем, а спустя 3 года она забрала сыновей к себе. Получила второе высшее на заочном отделении. Сейчас у нее своя квартира, машина и хорошая работа в фармацевтической компании. © ****You / Pikabu
- Мне 32 года. У меня двое малышей. Воспитываю их одна. Но когда становится совсем плохо, все равно иду к маме. Недавно получила от нее подарок — шкатулку, в которую нужно класть листочек с желаниями. Наверное, чтобы я загадала найти свое счастье. В этой шкатулке теперь и правда лежит листочек с желанием. И на нем написан совсем нехитрый текст: «Пусть мамочка будет жить вечно». © Палата № 6 / VK
- Воспитываю сына одна. На свидания хожу, но пока ни с кем не готова съезжаться. И как же меня бесят все те, кто считает, что мальчику в семье обязательно нужна крепкая мужская рука. Вот сегодня соседка в очередной раз пристала: «Надо бы мужичка какого, чтобы пример подавал». Я молча стою и закипаю, а сын не выдержал и как выдаст: «Нам с мамой надо отдохнуть от чужих советов», после чего гордо удалился. Я поржала: может, действительно, отстанут уже со своими нравоучениями.
- У нас с братом очень похожие ситуации. Меня бросил муж, я осталась одна с дочкой, и брат тоже со своей женой развелся, та уехала и ребенка скинула на брата. Так вот, в глазах родителей мой брат — страдалец и мученик, коварная жена ушла от него, а он отец-герой. Ему помогает куча женщин, ведь редкий мужчина так любит ребенка. Да и родители не прочь посидеть с его дочкой, пока брат бегает по свиданиям. А обо мне они говорят, что я немудрая женщина, которая не смогла удержать мужа и сохранить брак. И если я прошу о помощи, то мне советуют найти какого-нибудь мужичка. Вот такие двойные стандарты. © Подслушано / VK
- Может быть, это не самое популярное мнение, но мне не трудно быть матерью-одиночкой. Никто мне не помогает, я все делаю сама. В жизни всегда есть какие-то проблемы, но почти нет таких, с которыми нельзя справиться. Если вы стали родителем, просто наслаждайтесь и живите так, как вам кажется правильным. © Nicole Powell / Quora
- Долго не решалась на развод с мужем, поэтому пробыла в этом браке довольно длительный срок. Но я помню первую неделю в одиночестве и то, как я могла свободно смеяться и петь в своем доме. Еще я много плакала, боялась, что не справлюсь. У меня трое детей, и поначалу приходилось туго. Я пошла работать и параллельно училась. Но со временем я построила карьеру и смогла обеспечивать детей. Пришлось также учиться новым вещам: собирать кровать, красить дом, чинить кран — я почувствовала себя суперженщиной. Но все это, конечно, дает свои плоды — у меня отличные отношения со своими детьми, и мне нравится моя жизнь. © Anonymous / Quora
- Я одна воспитываю сына, ему уже 15 лет. Замужем никогда не была. Живу тихо-мирно, никого не трогаю — и тут нате вам! Открываю дверь, а там стоит отец ребенка, светится, как солнышко, в руках сумка с вещами. Заявляет: «Я к вам жить пришел, ты же все равно одна. И не чужие мы люди, сыну отец нужен, а тебе мужик» — и так широко улыбается, такой уверенный в себе. © Подслушано / VK
А какие вы слышали истории от матерей, в одиночку воспитывающих детей?
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