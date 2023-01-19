12 историй с таким мощным финалом, что киноделам остается только локти кусать от зависти

Крутой сюжетный твист часто бывает главным секретом успеха фильмов. Но жизнь еще тот сценарист, и порой она подкидывает такие развязки историй, что челюсть отвисает. Мы считаем, что жизни давно уже пора дать «Оскар» за сценарии. И вот вам 12 доказательств.