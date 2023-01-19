12 историй с таким мощным финалом, что киноделам остается только локти кусать от зависти
Крутой сюжетный твист часто бывает главным секретом успеха фильмов. Но жизнь еще тот сценарист, и порой она подкидывает такие развязки историй, что челюсть отвисает. Мы считаем, что жизни давно уже пора дать «Оскар» за сценарии. И вот вам 12 доказательств.
- Я слепой. Вчера пошел за покупками. Торговый центр, в котором я обычно закупаюсь, находится через дорогу. Стою я перед переходом, жду, пока загорится зеленый. Слышу, что машины уже остановились, а сигнал все не звучит. Рядом на остановке стоит парень. Я решил обратиться к нему. Далее диалог:
Я: «Подскажите пожалуйста, каким цветом сейчас светофор горит?»
Парень: «Зеленый. Вам помочь?»
Я: «Да, переведите, пожалуйста».
Парень: «Green...» © EDYS / Pikabu
- Есть у меня знакомый, уже лет 15 женат на одной женщине. У нее есть сын от первого брака, и он женился на этих выходных. Мой знакомый за неделю до свадьбы отпросился с работы, помогал с организацией свадьбы, ездил договаривался, разруливал проблемы, помог деньгами. Встречаю его сегодня, спрашиваю, как прошло.
— Понятия не имею, меня не пригласили.
— ???
— Пасынок сказал, что я для него никто. © Vozmezdied / Pikabu
- Лет 20 назад поехали с друзьями в другой город. Очень мне тогда есть захотелось. А рядом ни палаток со съестным, ни магазинчиков. Вдруг вижу, толпится народ вокруг женщины, а та раскладывает на продажу много пирожков и бутербродов. Втиснулась я к ней поближе и начала выбирать, с чем мне пирожок купить. Продавец-раскладчик поднимает глаза на меня:
— Вам чего?
— Да я еще не решила. А с чем у вас пирожки?
Смотрю, другие покупатели все повернулись и недобро так глядят на меня. Один из них:
— Мы группа. Не мешайте нам обедать, пожалуйста. © ImperiaMakarova / Pikabu
- Рассказал знакомый сегодня. В далекие времена на одной пилораме попала стружка мужику в глаз. Пришел в медпункт. Там фельдшер молодая, новенькая. Промыла, вытащила стружку, снова промыла и повязку наложила. «Все, — говорит, — идите домой, сегодня освобождение от работы выпишу». А мужик (в почтенном возрасте дядька уже) отвечает:
— Да как же я пойду-то, дочка? Ты ведь мне глаз замотала.
— А второй для чего?
— А во второй еще 5 лет назад стружка попала. © loki2803 / Pikabu
- Как-то раз пришла к гинекологу, а у нее кресло стоит напротив окна. Она мне такая: «Садитесь». Я смотрю на это кресло, потом на окно, а за окном стройка. И прямо напротив окна балкон, и там стоят рабочие. Гинеколог мне нервно так: «Ой, да им все равно». © LILU1504 / Pikabu
- Зашел в магазин купить батарейки. Позади меня шел мужчина. Мы сначала оба пошли направо, а потом он свернул к закускам. Внезапно я услышал, как в его сторону побежали люди. Обернулся и увидел следующую картину: мужчина стоял без рубашки, рвал пакетики с арахисом и подбрасывал их в воздух. А двое сотрудников магазина пытались его усмирить. Когда они наконец-то скрутили его, он закричал: «Я ни о чем не жалею!» © LookSuspicious / Reddit
- Первый вопрос на собеседовании: «Погодите, а разве вы не тот парень, который должен мне $ 1 000?» Через 3 самые длинные секунды в моей жизни я понял, что он пошутил, но этот парень все равно застал меня врасплох. © maleorderbride / Reddit
- Мой друг сбежал с друзьями за город, несмотря на то что родители ему запретили. Вся компания ехала на мотоциклах, и на выезде из города друг внезапно столкнулся с другим байком. Он врезался в своего отца. © fuj-ii / Reddit
- Сегодня утром полчаса искала колготки, не нашла. Плюнула, натянула штаны и помчалась на работу. По дороге на меня странно косились люди, но в силу своей тщеславности я решила, что просто хорошо выгляжу. Ага. Когда на работе весь день меня сопровождал сдавленный ржач за спиной, до меня наконец дошло, что что-то не так. Оказалось, я натянула штаны вместе с пропавшими колготками, один носок которых трогательно свисал из-за пояса чуть ниже попы, застенчиво сверкая замазанной красным лаком дыркой на большом пальце... Второй же носок скорбно выглядывал из-под штанины снизу. © Подслушано / Ideer
- Моя девушка была на корпоративе, а я гулял с друзьями. Она вернулась раньше. Я пришел домой в 3 часа. Захожу, а в прихожей стоят ботинки 45-го размера. Много мыслей было. Взял клюшку, осторожно прошел в спальню. Спит моя маленькая. В шкафу никого. Оказалось, сломала каблук и добрый дядя дал ей ботинки, которые возил в багажнике. По крайней мере, я поверил. © Подслушано / Ideer
- Купила рубашку-боди. Удобно, хорошо, заправлять не надо постоянно. Однажды натянула сверху свитер: холодно было. Решила посреди пары сходить в туалет. Возвращаюсь — вся группа ржет. Крик лучшего друга: «Спаси меня, мой Супермен!» И тут я поняла... В сонном состоянии я застегнула рубашку поверх джинсов. Картина: бордовый свитер, голубые джинсы и белые труселя сверху. © Подслушано / Ideer
- У меня украли мой квадроцикл много лет назад, и тот, кто его заграбастал, попытался продать его моему отцу. Воришка не знал, что мы из одной семьи. © b400k513 / Reddit
А какие истории с неожиданным финалом были у вас?
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