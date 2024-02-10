15 находчивых родителей, которые дали детям такие имена, что хоть стой, хоть падай

Многие из нас еще с детства усвоили: как вы яхту назовете — так она и поплывет. Поэтому некоторые родители, мечтающие о нестандартной и яркой жизни для своих малышей, дают им весьма замысловатые имена. Сегодня сложно кого-то удивить дочкой Миланой или сыном Добрыней. Мы с удовольствием прочитали о том, какие нестандартные имена на слуху у пользователей сети.