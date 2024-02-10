15 находчивых родителей, которые дали детям такие имена, что хоть стой, хоть падай
Многие из нас еще с детства усвоили: как вы яхту назовете — так она и поплывет. Поэтому некоторые родители, мечтающие о нестандартной и яркой жизни для своих малышей, дают им весьма замысловатые имена. Сегодня сложно кого-то удивить дочкой Миланой или сыном Добрыней. Мы с удовольствием прочитали о том, какие нестандартные имена на слуху у пользователей сети.
- Подруга родила дочь в мае и назвала заранее придуманным именем — Майя. Тем же летом она снова умудрилась забеременеть. Родила в марте. И уже принципиально дала девочке имя Марта. Получились девочки-погодки, названные как бы в честь своих месяцев рождения. Прошло 5 лет. Гляжу — опять животик и опять девочка. Подругу было не остановить. На этот раз, следуя сложившейся традиции, она назвала дочь Октябриной. Коротко зовут ее Бри. Ох уж эти родители-выдумщики. © Подслушано / VK
- Племянница родилась в стране, где приняты двойные имена. Назвали ее Ева Николь. Фамилии там тоже двойные, папина и мамина. Но так вышло, что и у ее папы, и у ее мамы одна фамилия — Король. Учитывая все эти обстоятельства, в детском саду девочка стала Левомеколь Король-Король. © Нина Олейникова
- Слышала историю со стандартным началом: у женщины задержка, возраст немного за 50. Гинеколог говорил ей, мол, у вас климакс. Пока «климакс» шевелиться не начал. В итоге она родила пацанов-близнецов. Папенька оказался юморным. Теперь у них растут сыновья с именами Клим и Максим. © Tantra / ADME
- Меня зовут Аэлита. Как только имя мое ни коверкали: и Элита, и Айлита, и «А-а-а, как там тебя?» Рыдая, приходила из школы домой и спрашивала маму: «За что ты меня так назвала?» Она всегда говорила, что это красивое имя, мол, поймешь, когда повзрослеешь. Да, теперь постоянно, когда спрашивают, называю свое имя с гордостью. И мой муж влюбился в это имя, вместо «зая», «котик» он уже 15 лет говорит «Аэлита», потому что «зай и котиков полно, а твое имя одно». © Аэлита Акопова
- Была у меня коллега-татарка. Настоящее имя — Ландыш Кодусовна. Она была музработником. После того как одна девочка назвала ее Ландыш Кактусовна, сменила имя и стала Ланой Константиновной. © Ирина Машукова
- Соседи назвали свою новорожденную дочь Анастейшей. Пока гуляют, зовут ее Стасей. Спрашиваю: «Почему не Анастасия? Как будет отчество?» — «Ивановна». Анастейша Ивановна? Бр-р-р... Я реально так устарела? © marta_for / Twitter
- В роддоме мамочки обсуждали, какие имена дадут детям. Было множество Спартаков, Соломонов, Кассандр. Но победительницей для меня стала молодая мама по фамилии Чай. Она решила назвать дочь Мелиссой. © bogey66 / Pikabu
- У меня сына зовут Максим. Однажды он познакомился с мальчиком, который тоже представился Максом. Я говорю своему: «О, вас обоих зовут Максим», а его мама мне так презрительно отвечает: «Вообще-то мой сын не какой-нибудь Максим, а Максимилиан». © Анастасия / ADME
- Однажды на работе мне положили на стол записку, в которой была просьба о том, чтобы я перезвонил в отдел снабжения и поговорил с одним из их сотрудников. На записке красовалась надпись: «23-14, Наташа Викторовна». Я тут же набрал номер и попросил к телефону Наталью Викторовну. Однако мне сказали, что правильное имя у сотрудницы Наташа. Позже я уже у нее узнал, как она получила такое имя. Мама назвала ее в честь бабушки, которая жила в одной восточно-европейской стране именно с таким именем. Как потом мне рассказывала Наташа, проблем с именем хватает, и эти проблемы возникают, когда ее вписывают в документы «Наталья» вместо «Наташа». А на работе ее часто называют Натальей, и она на это не обращает внимания. © TermExit / Pikabu
- Познакомилась с мальчишкой с очень необычным именем — Нектарий. Вычурные имена давно не удивляют, но Нектарий — это что-то новенькое. Я спросила: «Как же такое имя выбрали родители?» Оказалось, что его маме на рынке его отец подарил нектарин, уж очень она ему приглянулась. © Подслушано / VK
- В больнице лежала с мальчиком, которого зовут Ангел. Помню, как в первый день было очень странно услышать на все отделение: «Ангел, таблетки пить!» © jla_dreamer / Twitter
- Была рядом с детской площадкой, где гуляло множество мам с детьми лет 3–4. Вдруг слышу, как одна мамочка стала звать свою девочку: «Фима, вернись! Фимка, сейчас же вернись!» Девочка не реагировала, а я подумала: «Ужасное имя для малышки. Как можно было так назвать?» Но когда мама уже нервно закричала: «Серафима, немедленно возвращайся!» — девочка вернулась, и я увидела премилую девчулю с серыми глазами — ну настоящая Серафима. © Татьяна Овчаренко
- Лежим с девчонками в палате после родов, обсуждаем, кто как своих детей назовет. Одна все никак не может придумать. А дело было 24–25 июля, детки наши родились Львами.
— Так назови его Львом! Хорошее же имя, — предлагает одна из мамочек.
— Ага, спасибо, — с нескрываемым возмущением отвечает ей соседка. — И что получится? Лев Зайцев?! © bicoras / Pikabu
- У моей бабушки после родов начался мастит. Температура под 40, а ребенку (моей маме) надо свидетельство о рождении выписывать. Ее подруга предложила имя Ирэн, так как они обе были очень увлечены модной тогда «Сагой о Форсайтах». Бабушке в силу ее состояния было все равно. И никто не подумал, как это имя будет сочетаться с отчеством Ивановна. © Юлия Казакова
- Женщине 47, задержка. Ей говорят, мол, климакс у вас, чего хотите. А в итоге через 9 месяцев родилась девочка. На радостях ее назвали Климентина — от слова «климакс». © Елена Тухтасинова
Кстати, таких родителей, выбирающих своим детям оригинальные имена, гораздо больше, чем вам кажется. Вот несколько доказательств:
Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
AdMe/Народное творчество/15 находчивых родителей, которые дали детям такие имена, что хоть стой, хоть падай
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