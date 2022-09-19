17 пользователей поделились кулинарными лайфхаками, которые стоит взять на заметку и передать внукам

Даже если вы уже давно чувствуете себя на кухне как рыба в воде, а не мучаетесь с простейшими рецептами, все равно время от времени появляются какие-то новые кулинарные трюки, о которых вам не доводилось слышать. Даже профессиональные повара сталкиваются с чем-то, о чем они не знали раньше.

Мы в ADME обожаем любые хитрости, которые способны облегчить готовку. И хотя иногда нам кажется, что в нашу копилку попали уже все возможные фишки, поиск на просторах сети то и дело подкидывает сюрпризы.

«Много лет работаю поваром, но сегодня напарник сумел удивить меня этим трюком с фрикадельками»

«Он распределяет фарш по противню, режет как печенье, а затем формует. За считаные секунды получаются порционные шарики».

«Мой лайфхак для приготовления оладий»

«По ложке жира — в каждую чашу, несколько минут прогреть в духовке, а затем наполовину залить тестом и выпекать до готовности. Сверху украсить черникой и мелко нарезанным беконом».

«Кто-нибудь еще использует спортивный шейкер, чтобы смешивать блинное тесто?»

Мой муж так делает. Он готовит тесто с вечера и хранит его в шейкере в холодильнике. Таким образом, с утра он без всяких заморочек готов печь блинчики. © dupattaluella / Reddit

Нарежьте сельдерей и положите его в воду. Так он будет дольше храниться и останется хрустящим

Чтобы пицца не засыхала и оставалась свежей, храните кусочки в холодильнике в пакете с зиплок-застежкой, а не в коробке

Как быстро приготовить яйца псевдопашот

«Главное — смазать формочки маслом, иначе яйца прилипнут. Можно добавить специи, зелень и томаты. Особенно вкусно с плавленым сыром».

Ру — загуститель для соусов, рагу и супов — про запас

«У меня здесь густой, очень темный ру, замороженный в форме для пирога. Белый налет снизу и сверху — присыпка из муки для впитывания лишнего масла. Когда мне нужно, натираю готовый ру в блюдо, как сыр».

«Когда ноги устали, а ужин готовить надо, встаю на колени на стул, чтобы уменьшить нагрузку»

«Одноразовые мельницы для специй, оказывается, можно открывать и наполнять заново»

«Просто поместите мельницу в горячую воду на 2 минуты, открутите крышку и снова наполните специями».

Заморозьте супы, тушеные блюда и перец чили в формочках для кексов, чтобы упростить хранение и получить одинаковые порции

«Нашла способ готовить спринг-роллы так, чтобы они не слипались: надо смазать их кунжутным маслом»

Чтобы ягоды в выпечке не опускались на дно, перед тем как добавить их в тесто, нужно посыпать их мукой и потрясти в сушилке для зелени

«Если нужна вкусная, ароматная и сочная куриная грудка для салата»

«Я отрезаю лист пергамента, смазываю растительным маслом, солю, посыпаю любимыми специями, кладу филе и заворачиваю в конверт. Обжариваю на сухой сковороде с двух сторон по 5–7 минут в зависимости от размера и веса».

Жаренный в лаваше сыр

Используйте терку, чтобы измельчить острый перец для салата, одновременно избавляясь от семян

Быстрая и простая закуска на Хэллоуин

Клубника, которая хранилась в стеклянной банке, по сравнению с клубникой, которая лежала в пластиковом контейнере. Видите разницу?