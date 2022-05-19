17 родителей, выходки которых хоть на анекдоты растаскивай

Семья — это не только спокойствие, тишина и уют. Это еще и папины шуточки, которые можно и спустя годы пересказывать, и мамины методы воспитания, которые то ли в сборник анекдотов, то ли в учебники вписывай. А уж об особом отношении родителей к современной технике мы вообще молчим.