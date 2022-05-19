17 родителей, выходки которых хоть на анекдоты растаскивай
Семья — это не только спокойствие, тишина и уют. Это еще и папины шуточки, которые можно и спустя годы пересказывать, и мамины методы воспитания, которые то ли в сборник анекдотов, то ли в учебники вписывай. А уж об особом отношении родителей к современной технике мы вообще молчим.
Мы в ADME любим своих родителей и готовы пополнять копилочку с историями о них на постоянной основе.
- Мои родители на зиму каждый год покупают картошку, целый мешок. В прошлом году долго искали, у кого купить. Мама ушла на работу, папа пошел на рынок, попросил достать из мешка 1 картофелину, пришел домой и сварил. Но так и не понял, хорошая она или нет. Вместо того чтобы подождать маму, он положил картофелину в термос, залил бульоном и повез маме на проверку. Она одобрила. Пошел на рынок покупать. © Подслушано / Ideer
- Сделала твердый крем для тела. Разлила в формочки для шоколадных конфет, остудила, выбила из формочек и отвлеклась на пару минут. Захожу в столовую, а половины уже нет! Рядом стоит папуля и говорит, мол, хорошие конфеты ты сделала, и консистенция, и красивые, но сахар забыла! © Laura Rabenbunt Wax
- Мне 3 года. Шел 1994 год. Родители забрали меня из детского сада и по приходе домой сразу же уложили спать. Уснуть не удавалось из-за странных звуков. Мама с папой всего лишь купили Dendy и рубились во все игрушки подряд до самого утра. © Подслушано / Ideer
- Каждый раз, когда мы с сестрой ругались, мама заставляла нас с ней обниматься до тех пор, пока мы не переставали ненавидеть друг друга. © cattyyv / Reddit
- Пилили семьей на машине. Я маленькая, не умолкала. Папа выдает: «Отгадай загадку. Лесной хищник, может лазить по деревьям, быстро бегает, но медленно ходит, меняет цвет и имеет 2 хвоста». Я и заткнулась, усиленно шевеля извилинами. Ответ же прямо в тупик поставил: «Я не знаю, кто это, я его придумал». © Salivan / ADME
- Каждый раз, когда я приезжаю к маме, она втихаря подстригает моему сыну челку под «а-ля Иван-дурачок». Муж потом в истерике, маман говорит: «А че такого?», а я меж двух огней. В общем, веселые получаются поездки домой. © Ksenia UK / ADME
- Папа как-то заявил, что когда всем при рождении раздавали носы, то он услышал «розы». Ну и попросил большую и красную. © DanIsSwell / Reddit
- Когда мне было 2 года, мама просто сказала, что слово «почему» — это ругательство. И поэтому мне было нельзя его произносить. © jessibug80 / Reddit
- Пару недель назад папа позвонил в панике, мол, интернет пропал. Мы долго висели на телефоне, пытались разобраться, но все без толку. В итоге еду к нему. Папа, весь такой нервничающий, показывает на монитор и говорит, мол, видишь, интернет исчез! Оказалось, что компьютерный мастер, который ему что-то настраивал, переименовал ярлык браузера в «Интернет». А папа случайно его удалил. В общем, я просто восстановила этот ярлык, но папа был уверен в том, что я сотворила какое-то волшебство. © Marié Altintopi / Quora
- Приехал к родителям на выходные, а они в ссоре. Сидят себе в разных комнатах, есть не готовят, не убирают, ничего не делают. Взял инициативу в свои руки, убрал дом, купил продукты, приготовил ужин. Пошел звать родителей, но застукал, как мама говорит эпичное отцу: «Я же тебе говорила, что это сработает, а ты все талдычил мне: „Да не будет он убирать, пойдет гулять“. А сейчас мы якобы помиримся, зато еда приготовлена и в квартире убрано». А людям-то за 50. © Палата № 6 / VK
- Каждый год в мой день рождения заправка, куда мы заезжали, раздавала бесплатные вкусняхи: что-то свое отмечали. Так вот, когда мне исполнялось 7, 8 и 9 лет, родители говорили, что это они делали именно в честь меня. Ну и я была уверена в том, что просто вот такая я замечательная. © anypebble / Reddit
- У папы в детстве была травма головы, и часть черепа заменена пластиной размером с монету. Сверху кожа, волосы росли, но видно, что что-то не то. И вот в возрасте 60 лет после обморока его увозят в больницу, там осматривают, и врач обнаруживает эту пластину. Далее диалог:
— Что это? Давно у вас?
— А, это. Это меня инопланетяне похищали.
— О, мужчина, хорошо вы головой приложились. Я вам сейчас другого врача позову.
Долго папа доказывал, что пошутил. © lerahalera / ADME
- Папа менял батарейку в часах и спросил, мол, нужна тебе использованная батарейка? Отвечаю, что нет, зачем она вообще. А он выдает: «Ну я не знаю, ты же диплом экономиста зачем-то получила, может, собираешь такие вещи». © vos_yeux / Twitter
- Будущий муж познакомился с моим отцом, когда нес меня, перекинув через плечо. Папа, узнав мой голос, подошел к нему и спросил: «Молодой человек, ты куда мою дочь-то тащишь?» На что муж ответил: «В связи с непригодностью в бытовой сфере несу к изготовителю. Потребую обновить или переоснастить модель». Знаете, что сделал папа?
Сказав, что обознался, он спокойно убежал. © Анна / ADME
- Родители частенько повторяли, что у них глаза на затылке и поэтому они видят все, что я делаю. И ведь я верил. © BubbleTrouble1234 / Reddit
- В детстве была очень упрямой девочкой. В том числе настойчиво не выговаривала букву Р. Ни логопед, ни уговоры не помогали. Ну и мама устала бороться со мной и просто сказала, что придется тогда идти к хирургу, чтобы подрезать уздечку языка. В тот же момент картавость ушла безвозвратно. П — педагогика. © Палата № 6 / VK
- Примерно через год после свадьбы поссорились с женой (молодые, горячие, глупые, из-за какой-то мелкой ерунды). Она побросала вещи в сумку и, громко хлопнув дверью, ушла к маме. Через час вернулась и сказала, что мама не пустила ее. Я уже знал об этом, так как мне позвонил тесть и заявил: «Женился? Вот и живи с ней сам, мы свое с ней отжили». Ну и сказал пару словечек о том, что молодежь нынче не такая, как раньше. Вот такие суровые родители у моей жены. Так и живем с ней вместе 17 лет. © unknown author / Pikabu
А как родители не дают заскучать вам?
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