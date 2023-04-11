17 женщин, которые сменили цвет волос, а кажется, будто сходили к пластическому хирургу
Весной хочется расцветать и совершать какие-то невероятные поступки. Например, взять и покрасить волосы, из блондинки превратившись брюнетку или наоборот. А то и вовсе щеголять рыжей, розовой или разноцветной шевелюрой. И после такого преображения сразу прибавляется уверенности и ощущения, что море по колено.
«Блондинкой я кажусь старше? Мне 42»
- 42? Девочка, я думала, тебе максимум 30! © yellowbird08 / Reddit
«Мне стоит вернуться к своему седому цвету или продолжать краситься?»
«Вернуться к черному или остаться обесцвеченной?»
«Обожаю свою разноцветность!»
«Наконец-то пришло время для более весеннего цвета!»
«Как вам розовый на моих кудряшках?»
- О мой бог, это шикарно. Если бы я была ребенком, то точно подбежала бы и спросила, не фея ли ты. © Tiefling****** / Reddit
От нового образа просто прет энергия
«Захотелось перемен, и поэтому вот — медный балаяж»
- Была старшеклассница, а получилась богатая женщина. © cgdm040417 / Reddit
«Перешла из блонда в рыжий. Как лучше?»
- Слушай, тебе идут оба цвета, но с рыжим ведь просто светишься. © xrgentum / Reddit
«Около месяца назад я спросила, какой цвет волос мне выбрать. Победил розовый, ну и вот»
«Достало отдавать кучу денег салонам и все равно оставаться недовольной их работой. Попросила жениха покрасить мне волосы»
- Да он, блин, нашел свое призвание! Запиши меня к нему! © mellosmommy / Reddit
«Наконец-то я это сделала»
«Первый раз в жизни покрасила волосы и теперь просто без ума от них»
«Решила уйти в медный цвет»
«Кажется, что теперь я выгляжу старше, но для меня это даже плюс»
«Я просто без ума от своих новых волос!»
«Что-то мне стало скучно, я пошла и сделала вот это»
Многие люди на собственном опыте убедились, что с новым цветом волос жизнь тоже расцветает новыми красками:
- 20+ девушек, которые не захотели сливаться с толпой и выбрали яркое окрашивание
- 20 девушек, сделавших ультраяркое окрашивание, которое при желании можно легко спрятать
- 25+ девушек, которые просто покрасили волосы, а в итоге засияли покруче всяких звезд
- 18 девушек, которые покрасили волосы в яркий цвет и не прогадали
- 17 девушек, которые решились на необычный цвет волос и выиграли в этой лотерее
Фото на превью slimygreasebucket / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 женщин, которые сменили цвет волос, а кажется, будто сходили к пластическому хирургу
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