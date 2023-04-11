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17 женщин, которые сменили цвет волос, а кажется, будто сходили к пластическому хирургу

Народное творчество
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Весной хочется расцветать и совершать какие-то невероятные поступки. Например, взять и покрасить волосы, из блондинки превратившись брюнетку или наоборот. А то и вовсе щеголять рыжей, розовой или разноцветной шевелюрой. И после такого преображения сразу прибавляется уверенности и ощущения, что море по колено.

«Блондинкой я кажусь старше? Мне 42»

«Мне стоит вернуться к своему седому цвету или продолжать краситься?»

«Вернуться к черному или остаться обесцвеченной?»

«Обожаю свою разноцветность!»

«Наконец-то пришло время для более весеннего цвета!»

«Как вам розовый на моих кудряшках?»

  • О мой бог, это шикарно. Если бы я была ребенком, то точно подбежала бы и спросила, не фея ли ты. © Tiefling****** / Reddit

От нового образа просто прет энергия

«Захотелось перемен, и поэтому вот — медный балаяж»

  • Была старшеклассница, а получилась богатая женщина. © cgdm040417 / Reddit

«Перешла из блонда в рыжий. Как лучше?»

  • Слушай, тебе идут оба цвета, но с рыжим ведь просто светишься. © xrgentum / Reddit

«Около месяца назад я спросила, какой цвет волос мне выбрать. Победил розовый, ну и вот»

«Достало отдавать кучу денег салонам и все равно оставаться недовольной их работой. Попросила жениха покрасить мне волосы»

«Наконец-то я это сделала»

«Первый раз в жизни покрасила волосы и теперь просто без ума от них»

«Решила уйти в медный цвет»

«Кажется, что теперь я выгляжу старше, но для меня это даже плюс»

«Я просто без ума от своих новых волос!»

«Что-то мне стало скучно, я пошла и сделала вот это»

Многие люди на собственном опыте убедились, что с новым цветом волос жизнь тоже расцветает новыми красками:

Фото на превью slimygreasebucket / Reddit
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716113
AdMe/Народное творчество/17 женщин, которые сменили цвет волос, а кажется, будто сходили к пластическому хирургу
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