18 блюд, которые готовы отведать люди с ну очень специфичными вкусами
Как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Это касается и пищи: далеко не все с удовольствием будут есть овсяную кашу с яйцами и авокадо или устрицы с гречкой. А вот герои нашей статьи уплетают такое за обе щеки и рады поделится своими предпочтениями с другими.
«Многие плюются от пиццы с ананасами. А у нас в Бразилии есть вот такая пицца с бананами и корицей»
«А еще у нас есть полностью шоколадная пицца»
Съедобная хлебная чашка с супом
«Моя девушка приготовила мне на день рождения „пирог“ с ветчиной и картофелем, так как я не люблю сладкое»
«Моя жена любит корочку от пиццы, а я предпочитаю саму пиццу. Таким образом мы оба получаем то, что хотим»
«Мой „торт“, сделанный из „сливочно-сырной глазури“ и 3 ломтиков хлеба. В мою защиту скажу, что хлеб — бриошь»
«Мои прозрачные рамен-буррито»
«Обед жены: обычные жареные устрицы без приправы с гречкой»
«Моя итальянская девушка только что порвала со мной из-за этого»
«Булочка, сырная намазка с халапеньо и чеддером, чипсы и рамен. Я мечтал об этом»
Овсянка с молоком, вареные яйца, авокадо и орехи
«У меня не было обычного молока для картофельного пюре, поэтому я использовал шоколадное»
«Я приготовил пиццу с ингредиентами английского завтрака»
«Типичный ужин для моего мужа: спагетти с картофельным пюре быстрого приготовления»
На самом деле свеча — это масло, в которое макают хлеб
«Моя жена считает, что фарш из ветчины пахнет кошачьим кормом, но мне он нравится с кетчупом и перцем»
Пицца с курицей, ананасами, бананами и карри
«Мама выросла и живет в Азии, ела пиццу раза 4 за всю свою жизнь. И теперь не выпускает меня из-за стола, пока я не удостоверюсь, что это отличная пицца»
Если и у вас есть любимые блюда, которые другие считают по меньшей мере странными, то вы не одиноки. И наши статьи — тому подтверждение:
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Фото на превью m3phisto23 / Reddit
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