18 блюд, которые готовы отведать люди с ну очень специфичными вкусами

Как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Это касается и пищи: далеко не все с удовольствием будут есть овсяную кашу с яйцами и авокадо или устрицы с гречкой. А вот герои нашей статьи уплетают такое за обе щеки и рады поделится своими предпочтениями с другими.

«Многие плюются от пиццы с ананасами. А у нас в Бразилии есть вот такая пицца с бананами и корицей»

«А еще у нас есть полностью шоколадная пицца»

Съедобная хлебная чашка с супом

«Моя девушка приготовила мне на день рождения „пирог“ с ветчиной и картофелем, так как я не люблю сладкое»

«Моя жена любит корочку от пиццы, а я предпочитаю саму пиццу. Таким образом мы оба получаем то, что хотим»

«Мой „торт“, сделанный из „сливочно-сырной глазури“ и 3 ломтиков хлеба. В мою защиту скажу, что хлеб — бриошь»

«Мои прозрачные рамен-буррито»

«Обед жены: обычные жареные устрицы без приправы с гречкой»

«Моя итальянская девушка только что порвала со мной из-за этого»

«Булочка, сырная намазка с халапеньо и чеддером, чипсы и рамен. Я мечтал об этом»

Овсянка с молоком, вареные яйца, авокадо и орехи

«У меня не было обычного молока для картофельного пюре, поэтому я использовал шоколадное»

«Я приготовил пиццу с ингредиентами английского завтрака»

«Типичный ужин для моего мужа: спагетти с картофельным пюре быстрого приготовления»

На самом деле свеча — это масло, в которое макают хлеб

«Моя жена считает, что фарш из ветчины пахнет кошачьим кормом, но мне он нравится с кетчупом и перцем»

Пицца с курицей, ананасами, бананами и карри