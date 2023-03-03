18 человек, которые не стали выбрасывать порванную одежду, а подлатали ее, и вышло круто

Бо́льшая часть людей не задумываясь выбрасывает порванную одежду и покупает новую. Но некоторые считают это дело неразумной тратой денег, ведь спасти можно практически любую вещь, даже ту, в которой моль проела дыры. Достаточно лишь нашить что-нибудь эдакое, что будет приковывать внимание окружающих и вызывать у них восхищение. И вот 18 примеров того, как можно починить одежду и выглядеть в ней еще круче.

«Мои джинсы стали чересчур рваными, поэтому я вшила в них салфетки»

«Купила эти джинсы всего за $ 2, потому что на них была дырка. Но я залатала ее, пока сын был в школе, а потом сказала ему: „Смотри! Я купила тебе космические штаны!“»

«Пришлось что-то делать с пятнами от отбеливателя, поэтому я поставила вот такие заплатки»

«Там, где теперь клубника, было 3 дырки. Но от них не осталось и следа»

«Починила ткань и зашила дырку, оставленную собакой»

«Проеденные молью участки этой кофты теперь украшают бабочки»

«У меня была дырень в тренировочных штанах, но она превратилась в это»

«Вышила нейронную клетку, чтобы скрыть пятно»

«Вот такую вышивку сделала на старой куртке»

«Красочная смесь заплаток и вышивки. Чем больше работы в эти джинсы вложено, тем меньше вероятность, что я их выброшу»

«Впервые пробую такой ремонт одежды»

«Купила кофту с тремя маленькими дырочками. Сначала зашила их нитью такого же цвета, а потом подумала: почему бы не нашить на одежду что-то более заметное? Короче, я вышила несколько дубовых листьев, и мне очень нравится, как все вышло».

«Я случайно порвала карман ключом. Зато теперь у меня есть новые любимые штаны»

«Нужно было как-то скрыть пятно от краски»

«Вот что осталось от дырки в моем свитере»

«Моль проела кофту. Но теперь на этих местах красуются голуби, которых я нашила с помощью валяния»

«Эта заплатка может укусить вас за... задний карман винтажных джинсов»

«Я заделала дырки в штанах и добавила несколько дополнительных цветов»