18 человек, которые не стали выбрасывать порванную одежду, а подлатали ее, и вышло круто
Бо́льшая часть людей не задумываясь выбрасывает порванную одежду и покупает новую. Но некоторые считают это дело неразумной тратой денег, ведь спасти можно практически любую вещь, даже ту, в которой моль проела дыры. Достаточно лишь нашить что-нибудь эдакое, что будет приковывать внимание окружающих и вызывать у них восхищение. И вот 18 примеров того, как можно починить одежду и выглядеть в ней еще круче.
«Мои джинсы стали чересчур рваными, поэтому я вшила в них салфетки»
«Купила эти джинсы всего за $ 2, потому что на них была дырка. Но я залатала ее, пока сын был в школе, а потом сказала ему: „Смотри! Я купила тебе космические штаны!“»
«Пришлось что-то делать с пятнами от отбеливателя, поэтому я поставила вот такие заплатки»
«Там, где теперь клубника, было 3 дырки. Но от них не осталось и следа»
«Починила ткань и зашила дырку, оставленную собакой»
«Проеденные молью участки этой кофты теперь украшают бабочки»
«У меня была дырень в тренировочных штанах, но она превратилась в это»
«Вышила нейронную клетку, чтобы скрыть пятно»
«Вот такую вышивку сделала на старой куртке»
«Красочная смесь заплаток и вышивки. Чем больше работы в эти джинсы вложено, тем меньше вероятность, что я их выброшу»
«Впервые пробую такой ремонт одежды»
«Купила кофту с тремя маленькими дырочками. Сначала зашила их нитью такого же цвета, а потом подумала: почему бы не нашить на одежду что-то более заметное? Короче, я вышила несколько дубовых листьев, и мне очень нравится, как все вышло».
«Я случайно порвала карман ключом. Зато теперь у меня есть новые любимые штаны»
«Нужно было как-то скрыть пятно от краски»
«Вот что осталось от дырки в моем свитере»
«Моль проела кофту. Но теперь на этих местах красуются голуби, которых я нашила с помощью валяния»
«Эта заплатка может укусить вас за... задний карман винтажных джинсов»
«Я заделала дырки в штанах и добавила несколько дополнительных цветов»
«А эта толстовка еще немного прослужит!»
Вот еще продуманные люди, которые не могут так просто расставаться со своими вещами, а предпочитают их перешивать или украшать крутыми заплатками:
- 15+ человек, которые навострились делать заплатки и ничуть их не стесняются
- 20 девушек, которые немного поколдовали над своей одеждой и теперь ни за какие коврижки с ней не расстанутся
- 15+ доказательств того, что заплатки не портят вещи, а делают их круче
- 15+ человек, которые сами создают одежду и подходят к этому со всей ответственностью
- 15+ человек круто научились делать заплатки и всем демонстрируют свое мастерство