18 человек, которым родные четыре стены преподнесли такой сюрприз, что спина до сих пор в мурашках

Родные стены временами могут быть не такими уж дружелюбными и уютными, какими мы привыкли их считать. Неожиданные находки, странные совпадения, вещи, забытые прежними жильцами, — и вот уже кажется, что дом живет своей собственной жизнью. Разумеется, это лишь случайности, но вот холодок по спине пробегает абсолютно настоящий. Совсем как у героев нашей подборки.

«Этот парень во дворе у соседей всегда пугает меня до чертиков. А на деле это два куста и спутниковая тарелка»

Это совсем не то, чего ожидаешь после установки новой сантехники

«А это соседская дверь. Понятия не имею, почему она такая»

«Вчера почистил раковину в ванной. А сегодня обнаружил там это. Длинный черный волос. А ведь я живу один!»

«Нашла это внутри неисправного крана на кухне»

«Переехали в новый дом пару недель назад. А утром я вышла в кухню и увидела это на окнах — отпечатки человеческих ладоней на стеклах»

«Вот такой паук с человеческим лицом поджидал меня у раковины»

«Закинули шампуры для зефира в кладовку вечером, а ночью меня чуть кондратий не хватил, когда зашла на кухню и взглянула на дверь»

«Старые розетки у меня дома как будто из фильма ужасов»

«Больше никогда в жизни я не зайду в ванную ночью»

«Это Джордж. Он живет со мной и питается насекомыми»

«Обнаружил это лицо возле трубы, когда занимался уборкой»

«Ох уж эти детки в бабулиной ванной!»

«Оставила еду в коробке на много месяцев. Она заплесневела. А недавно обнаружила, что кто-то открыл коробку и откусил кусок. Абсолютно все в доме отрицают причастность»

«Внезапно мы все осознали, почему свет на кухне постоянно мигал»

«Возвращалась с работы за полночь. Наткнулась на игрушку сына в коридоре»

«Был в гостях у одной старушки. Зашел в ванную комнату и на стене обнаружил это»

«Почему я не сплю по ночам? Потому что постоянно проверяю, не заползла ли в дом змея»