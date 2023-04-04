18 доказательств того, что ничем не примечательный день может преподнести тот еще сюрприз

Начиная утром свой день, ожидаешь обычной будничной рутины. А потом бац — и кто-то ошарашивает тебя своей проделкой. Или плохое настроение скрашивает удачная покупка. Всегда стоит быть начеку и не забывать запечатлеть неожиданности, которые случились ни с того ни с сего.

«Эта штука в клинике буквально застала меня врасплох»

«Сегодня один клиент в качестве чаевых дал мне горшок с алоэ вера»

«Проходил мимо и чуть сердечный приступ не схлопотал»

«Нашел это в кармане своих новеньких джинсов. Думаю теперь, зачем их туда положили»

Вот уж никогда не предполагал, что в создании потертых джинсов на самом деле будут задействованы камни. © WrongSalad***** / Reddit

«Пока я был на работе, голубь пробрался внутрь и оставил мне это на моих футболках»

Поздравляю, теперь ты счастливый обладатель новорожденного голубя. Из тебя получится отличный отец-одиночка. © tsout003 / Reddit

«Купила бутылку для воды. На ней был черный чехол. А когда я сняла его, то внутри обнаружила сюрприз — кристалл»

«Поискала в интернете его цену. Оказалось, он стоит от $ 25 до 100».

«Купили с женой мороженое, а ей досталось вот такое — без вафельного стаканчика»

А-ха-ха, глупенький, думаешь, жена теперь не заберет твое? © AndringRasew / Reddit

«Заказал сет из 5 куриных крылышек в кафе незадолго до его закрытия. А мне положили 10 штук»

«Наткнулся на вот такой сюрприз, когда менял замок на старой двери. Самая маленькая ложечка в мире?»

Похоже, что это все проделки детей. Чья-то металлическая ложка из кухонного гарнитура кукольного домика. Дети иногда просто засовывают всякую дрянь туда, куда не положено. © OrdinaryOpal / Reddit

«Вот так удача! Купила его в комиссионке, потому что он просто показался мне милым. А оказалось, что это новый фирменный ежедневник за $ 360. Я же заплатила $ 1,59»

«Когда соломинка попадает точно в середину кубика льда, ты знаешь, что это будет хороший день»

«А ведь я просто пыталась насладиться утренней прогулкой»

«Вчера на склоне утеса муж нашел вот эти ракушки. А живем мы на высоте почти 2 000 метров над уровнем моря»

«В середине луковицы, которую я нарезала, оказалось сердечко»

Луковица буквально поделилась с тобой мудростью, что путь к чьему-то сердцу лежит через все его слои. © Antiswear-bot / Reddit

«Нашел в подвале своего дома запас консервов 15-летней давности. Все это досталось мне от предыдущего владельца дома»

«Немного предыстории. Купил этот дом год назад. Инспектор отметил, что в подсобном помещении был тайник с мусорными баками, консервами и водой. Мы попросили владельца убрать его. Очевидно, он так и сделал, но не все. Эта часть пространства изолирована от остальных и труднодоступна из-за фундамента. Наконец-то я добрался сюда в эти выходные и вот что нашел, плюс дюжина контейнеров с надписями „рис“, „рамен“, „картофель“ и т. д.».

«Птичка свила гнездо в венке на нашей двери, и у нее вылупились птенцы»

«Вышел утром на улицу и увидел этот ледяной узор на крыше моей машины»