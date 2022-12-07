18 фото, уровень драмы на которых просто зашкаливает. И иногда нужно приглядеться, чтобы понять, в чем подвох

Иногда мы настолько заняты собственными мыслями, что мелкие детали ускользают от нашего внимания. А потом на случайно сделанном фото замечаем такое, от чего глаза на лоб лезут. Или кто-то специально умудряется запечатлеть какую-то нелепость на камеру, чтобы потом показать ее участнику ситуации или вообще всему миру. Как это сделали пользователи социальных сетей из этой подборки.

«Въехали новые соседи напротив. У них постоянно включен уличный свет. Это окна нашей спальни и вид из кровати в 2 часа ночи»

«Решил спонтанно купить своей жене новое растение у местного цветовода по завышенной цене. Я споткнулся, когда ставил его в машину, и один из цветков сломался»

Вот вам и экономия времени с помощью круглой щетки

«Я, конечно, не модница. Но приложила столько усилий, чтобы хорошо выглядеть на важном рабочем мероприятии»

«И все, как оказалось, только для того, чтобы на фотографии, которую опубликовали, было похоже, что я ношу джинсы и ботинки под платьем».

«Просто мой батя пытается найти нужный файл»

Вот и я так делаю. Стыдно, но все равно продолжаю. © trojanGen2 / Reddit

«Этот чувак не только занял 2 парковочных места, но и задел нашу машину»

Кажется, эта елочка росла на самом ветреном холме

А вы украшения тоже сделайте кривыми. И будет смотреться так, будто в гостиной бушует ураган. © AlternativeInjury804 / Reddit

«Идет второй день. Моя жена так и не замечает подвоха. Я на елку настоящий помидор повесил»

«Ну что ж, кажется, у меня сегодня удачный день»

«У меня в квартире под полом начала подниматься вода»

«Моя жена спряталась, чтобы выскочить и напугать меня. Но, кажется, забыла, что она на 8-м месяце»

Кажется, кто-то соврал при приеме на работу

«Крокодил».

«Подарочек от нашего песика»

«В каждом номере есть личный балкон», — говорили они

Как вывести из себя работников службы доставки? Угадайте, где номер дома

«А ведь я 2 дня назад помыл машину»

Ну конечно, это вообще не раздражает

Пазл из 1 000 кусочков. Почти...