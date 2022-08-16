18 историй, чья концовка оказалась неожиданнее, чем тополиный пух в октябре

Порой неожиданный поворот простой, казалось бы, жизненной ситуации может вызвать бурю эмоций. Что-то радует или огорчает в моменте, но иные сюрпризы могут круто изменить жизнь. Например, из-за череды случайностей можно встретить любовь своей жизни.