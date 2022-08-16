18 историй, чья концовка оказалась неожиданнее, чем тополиный пух в октябре
Порой неожиданный поворот простой, казалось бы, жизненной ситуации может вызвать бурю эмоций. Что-то радует или огорчает в моменте, но иные сюрпризы могут круто изменить жизнь. Например, из-за череды случайностей можно встретить любовь своей жизни.
Мы в ADME любим читать реальные истории пользователей интернета, особенно когда сложно предугадать их финал.
- Сижу с детьми в гостиной, вдруг жена звонит. Сильно удивился, ведь она была на кухне. Беру трубку, а она мне тихонько говорит: «Аккуратно выйди и зайди в спальню, не привлекай внимания, скажи, что быстро вернешься. Ровно в 17:36 встречаемся в указанном месте». Я с большим интересом захожу в спальню, а там любимая стоит со сникерсом. Быстро открыла его, дала мне половинку, мы съели его. Затем спрашиваю: «А почему все так совершенно секретно?» Она улыбнулась и ответила: «Ну мы же с тобой родители троих детей, а они уже свою порцию сладостей съели сегодня!» © Палата № 6 / VK
- Сегодня утром мне позвонили в дверь, я открыла и увидела курьера с букетом прекрасных цветов. Это было очень неожиданно, но я забрала цветы и прочитала милую записку: «Люблю тебя больше жизни». Сейчас я ни с кем не встречаюсь, поэтому стала думать, кто бы мог их прислать. Перебрала несколько вариантов, у некоторых парней даже уточнила, не они ли это, но все пошли в отказ, а где-то через час мне позвонили, и я услышала: «Здравствуйте, сегодня вам по ошибке отправили цветы. Нужно бы вернуть букетик». Отбилась, заблокировала номер, сижу думаю дальше, от кого же цветы. © Палата № 6 / VK
- Была у врача. Сказали, что нужно интегрировать в свою жизнь занятия спортом, иначе потом будет все очень плохо. Решила начать на следующий день — пошла утром бегать в наш городской парк. Сделала несколько кругов, сильно устала и присела передохнуть. Меня тут же покорил запах чего-то вкусного, сочного, свежего, такого мясистого, с овощами и вкуснейшим соусом. Оказалось, что в этом парке стоит шикарная точка, где готовят лучшую в городе шаурму. Теперь бегаю каждое утро перед работой. За шаурмой. © Палата № 6 / VK
- В начале 70-х я побывала на музыкальном фестивале с участием группы Grateful Dead. Купила футболку с их логотипом и надела ее, когда полетела к родителям. Мама глянула на меня и выдала: «Ты слишком стара, чтобы носить такое», — а мне было около 25, — «Надень красивую блузку и юбку по пути домой, и, возможно, встретишь хорошего мужчину». Я так и сделала. И действительно в самолете мне повстречался привлекательный парень. Сначала он помог мне поставить чемодан на верхнюю полку. Потом мы разговорились и решили встретиться тем же вечером. Мы уже 43 года вместе. © Amy Kaye / Quora
- Засыпаю уже. Рука с дивана свисла. Чувствую, кот ее лапой тронул и начал облизывать своим шершавым языком. Иногда так делает. Переворачиваюсь на другой бок и вижу, что мой Васька благополучно спит у меня в ногах. Я в ужасе залез под кровать, а там другой кот сидит. Видимо, забрался по винограду ко мне через балкон на второй этаж. Детский страх монстра под кроватью реализовался. © P**Bear / Pikabu
- Часто пользуюсь доставкой, всегда оплачиваю онлайн, чтобы сразу забрать заказ и распрощаться с курьером. Ждала посылку, звонок в дверь, а я на телефоне. Вижу в глазок мужика с пакетом, открываю дверь, беру пакет, показывая на телефон, и запираюсь. Курьер звонит опять, лицо недовольное, говорит: «Девушка, вы ничего не хотите мне отдать?» Я шикаю, что не могу оторваться от телефона, бросаю: «Все оплачено», а он такой на весь этаж: «Рыбу мою отдай, я ее продаю». © Подслушано / Ideer
- Шли с сыном в магазин. Держу его за руку и в какой-то момент понимаю, что тяну его чуть ли не на буксире и он постоянно вертит головой. Вдруг он вырвался и побежал назад. Останавливается, поднимает что-то и бежит дальше. Догнала я его в тот момент, когда он дергал за юбку какую-то женщину. Я уже хотела извиниться, как вдруг он отдает ей свою находку. Оказалось, что это кошелек. Очевидно, он смотрел по сторонам, когда я была глубоко в своих мыслях, и заметил, как тот выпал у женщины, и решил помочь. Женщина угостила сына конфеткой. © Палата № 6 / VK
- Лет в 6 стояла около ларька и увидела забавную ручку, что-то фигурное деревянное. Папа был рядом, я его дергаю за руку и говорю: «А купи мне эту ручку». В ответ сначала тишина, потом незнакомый мужской голос отвечает: «Ну хорошо, куплю». Я поднимаю глаза и вижу незнакомого мужчину с семейством, все уставились на меня, а я держу его за руку. Вот ужас-то! Я крикнула «ой» и бросилась бежать. Даже не посмотрела, куда мой папа делся. Убежала в сквер и там пряталась. Скоро мой папа вернулся и начал меня искать, я вылезла. Оказывается, он отошел, пока я витрину изучала, а я не заметила. © Татьяна Лобанова / ADME
- Мои мама и бабушка ехали на велосипеде в соседнюю деревню, чтобы сесть на автобус до города. Свернули они за угол и увидели, что автобус уже подъезжает к остановке. Естественно, обе решили поспешить, но вместо того, чтобы быстрее крутить педали, они слезли с велосипедов и побежали. Водитель их заметил и так заржал, что с места тронуться не мог — решил уже их дождаться. © JC Brookfield / Quora
- Мы как-то ходили по гипермаркету с отцом. Я не очень хорошо себя чувствовала в тот день. Идем рядом, разговариваем, я что-то разглядываю на полках. Чувствую, что опять дурнота накатывает, боковым зрением вижу папину синюю куртку и беру его под руку. И тут незнакомый голос: «Девушка, мне очень приятно, но жена увидит — прибьет». Папа, как оказалось, чуть вперед ушел, пока я на полки таращилась, и я в чужого мужчину в похожей синей куртке вцепилась. Благо мужик с юмором оказался. © Kathy Sklyarova
- Однажды начальник попросил меня отложить отпуск на месяц или два. Я согласился. Сначала думал поехать отдыхать со своей девушкой, но та поездка отменилась, а через несколько месяцев мы расстались. В конце концов я взял недельный отпуск и просто катался по окрестностям. И вот в одном маленьком книжном магазине на полу я увидел лист бумаги. Поднял его и уже хотел выбросить, но случайно глянул на оборот. Это был флаер музыкального фестиваля. Я решил пойти и там встретил свою будущую супругу. Мы поженились в конце 1989 года и с тех пор вместе. © James Jordan / Quora
- В старшей школе я сдружился с одним мальчиком. То его, то моя мама часто нас куда-то подвозили на машине и потом забирали. И вот однажды его мама привезла его к нам, провела до двери и на пороге столкнулась с моей мамой. Обе вдруг дико обрадовались, а мы с дружбаном стояли и ничего не понимали. Выяснилось, что наши мамы 16 лет назад работали вместе и дружили. Они даже забеременели примерно в одно и то же время. Короче, прошло уже 10 лет, а мы с тем парнем до сих пор друзья. © Fudge89 / Reddit
- Ужинали мы как-то с братом в ресторане. Вдруг я заметила, что на меня пристально смотрит какая-то пожилая женщина, причем совершенно этого не стесняясь. Ситуация выглядела довольно странно, и я решила, что старушка знает меня. Позже она подошла ко мне и извинилась. А затем вдруг стала осыпать меня комплиментами, мол, я очень красивая и все такое. Не буду лгать, было приятно. © cestlavie88 / Reddit
- Несколько лет назад мы с женой переехали в новый район. Прогуливаясь вечерами по окрестностям, мы стали замечать одного пожилого мужичка с собакой. Однажды пересеклись с ним и разговорились. Узнали, что его животинку зовут Таффи, а мою первую собачку звали так же. Мы с ним выросли в одном городе и ходили в одну школу. Его зовут так же, как меня, и у наших детей имена одинаковые. У него тоже сын и дочка. Вот так у нас появился хороший друг. © Jack Algarian / Quora
- Дала объявление о продаже козлов. В 12 ночи звонит мужик и спрашивает:
— В каких условиях содержатся козлы?
— На сене и с отоплением.
Следом он говорит:
— А можно к вам?
— Нельзя.
Но заставил улыбнуться. © Подслушано / Ideer
- Когда-то давно я ходила в бассейн. Один раз опаздывала и прямо залетела в раздевалку, бодренько разделась, прошла через душ и нырнула в бассейн. В раздевалке и душе никого не было. Вынырнула из бассейна и поняла, что в ту раздевалку заходят и выходят из нее исключительно мужчины. Оказалось, что из-за ремонта в женской раздевалке разместили мужскую, а женскую перенесли на 1-й этаж. В тот момент мне ничего другого не пришло в голову, как зайти в женскую, выйти и перебежками в мокром купальнике бежать по лестницам в мужскую и обратно. Шкафчики были ближе к выходу, а идти через мужской душ было как-то неловко. © Елена / ADME
- Моя знакомая работает в скорой. Поступает им вызов от какой-то мамочки, жалоба: «Младенец плачет без остановки уже несколько дней. Температуры нет, вздутие». Знакомая понимает, что это молодая мама, и готовится к чему угодно. Приезжают они на место, расспрашивают, но по симптомам ничего не подходит. Ребенок плачет, мамочка в недоумении, и тут вдруг новичок ляпает: «А вы его вообще покормили?» Коллеги смотрят на него как на дурачка, а женщина в ответ: «Ну да, часов 5 назад. А что?» 2-месячного ребенка! 5 часов назад! В общем, оказалось, что до этого с малышом ей помогала мама, а вот она уехала, и получили мы то, что получили. Бригада провела ей лекцию и оставила номер телефона для консультации в случае чего. © Палата № 6 / VK
- У меня жили кот и кошка. Я забрал их в разное время, но они были примерно одного возраста. Как-то раз я отвез их к ветеринару. Доктор взял у обоих анализы крови, сказал, что заметил какое-то сходство, а затем сравнил анализы. Выяснилось, что они родственники. Одного я забрал котенком, а вторую уже в возрасте двух лет. Они совсем не похожи друг на друга. До сих пор не могу в это поверить. © E****__B***h*** / Reddit
А какие неожиданные ситуации происходили в вашей жизни?
AdMe/Народное творчество/18 историй, чья концовка оказалась неожиданнее, чем тополиный пух в октябре
Поделиться этой статьёй