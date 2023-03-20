18 девушек решили с первыми теплыми деньками облачиться в эффектные наряды мини и смастерили их себе сами

Чтобы обзавестись идеальным нарядом на весну и лето, вовсе не нужно бежать в магазины. Некоторым девушкам достаточно сесть за швейную машинку и сотворить образ своей мечты. И героини этой подборки взяли да и скроили себе идеальные мини-платья.

«Сарафан я сшила аж зимой. И мне понадобилось все терпение, чтобы дождаться весны»

«Эластичное летнее платье на бретельках с карманами и бантом»

«Я увидела девушку в вечернем платье с похожей спинкой и просто влюбилась в него! У меня случилось вдохновение, и я сделала двойные бретельки, ведущие к банту, и теперь очень довольна тем, как все получилось».

«Мини-юбка была совсем скучная, поэтому я сделала вышивку. Вышивала, кстати, в первый раз»

«Смастерила себе такой вот комплект на курсах шитья»



Наряд чертовски крутой! Мне прямо захотелось вытащить из закромов свою швейную машинку. © Unknown author / Reddit

«Только что закончила вязать мини-юбку и укороченный кардиган, как раз к теплой погоде»

«Сшила себе из юбку-шорты из брюк, вдохновившись эпохой 70-х»

«Почти отказалась от идеи сшить это платье, но рада, что справилась»

«На это ушло около 20 попыток: я распарывала швы и снова сшивала, делала вытачки. А потом молния сломалась именно в тот момент, когда оставалось дошить только подол. Так что мне пришлось распороть еще несколько швов и вставить новую молнию. Но я рада, что справилась, потому что это одна из самых крутых вещей, которые я делала». Ты определенно круче меня, потому что я бы выбросила платье от расстройства, если бы молния сломалась после того, как я перешивала швы 20 раз. И это очень красиво, я рада, что ты не сдалась! © Dragneel / Reddit

«Иногда ты должен себе сказать: „К черту все это“ — и одеваться для себя»

Черт возьми, да! Этот наряд так и кричит о том, что ты сильная женщина! © JennLegend3 / Reddit

«Мини-юбка — шорты из разных типов ткани, выкройка 60-х годов»

Вау, выглядит великолепно! Мне так нравится цветовое сочетание наряда! Сразу чувствуется летняя атмосфера. © CrazySkincareLady / Reddit

«Обожаю шить тренировочные костюмы из необычных материалов»

«Первый раз переделка прошла успешно. Когда-то это была старая юбка, а теперь комплект из 2 предметов»

«Сшила мини-юбку своей мечты»

«Я мечтала об идеальной выкройке мини-юбки с тех пор, как научилась шить, и наконец-то нашла время и смастерила ее».

«Идеальное повседневное платье! Я готова к весне на все сто»

Мне нравится это платье! И твое выражение лица, которое так и говорит: «Я слишком хорошенькая для этого дурацкого снега». © songbanana8 / Reddit

«Красное платье с воланами на весну и лето»

«Одно из моих любимых творений. Цвет ткани сразу всем бросается в глаза, и это платье привлекает внимание везде, куда бы я ни пошла».

«Сшила себе весеннее платье! Я люблю сезон сарафанов и новые фасоны»

Это так красиво! Обожаю такие мелкие детали. Они повторяют милый силуэт сарафана и делают его еще лучше. Ты чертовски талантлива. © netflix_n_knit / Reddit

«К лету готова»

Супермило! Карманы рулят! Оно будет отлично смотреться с легинсами / колготками или с кардиганом сверху, если хочешь надеть его до лета. © cobrawearo / Reddit

«Решила играть по-крупному для своей первой попытки что-то сшить для себя»

«Сама смастерила эти лямки и звезды! Я так горжусь тем, как все получилось! Особенно потому, что не шила больше 10 лет».

«Шорты для отпуска уже в деле»

«Я целую вечность боялась что-то делать из джинсовой ткани, но оказалось, их весело шить — все, кроме петлиц».