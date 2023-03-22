19 человек, которые хоть и не приготовили кулинарный шедевр, зато повеселили всех вокруг

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Даже тем, кто далек от кулинарного искусства, иногда хочется поэкспериментировать на кухне и приготовить что-нибудь эдакое. Но зачастую на произведения неопытных поваров смотреть без улыбки невозможно, хотя их авторы и заслуживают похвалы. Ведь старательности и креативности им не занимать.

«Поставил застывать мое печенье в духовку. Но жена была не в курсе и включила ее. Вот такие дела»

Кто же мог подумать, что печенье способно испытывать столько эмоций!

«Не люблю сладкое, поэтому моя девушка подарила на день рождения торт из картошки и ветчины»

«Смеялся до упаду, пока делал эти печенья. Нет больше той сноровки в работе с тестом, что раньше»

Когда кулинария — это призвание

Работаю поваром давно, и как-то на интервью меня спросили: «Что подвигло вас выбрать эту профессию?» А был случай из детства: мне лет 5, решила сделать папе приятное и приготовить завтрак. Взяла поднос, разложила овсяные печенюхи, залила газировкой и посыпала приправой для лапши быстрого приготовления. На что мой отец гордо сказал: «Молодец, доченька, будешь лучшим поваром города!» Так я профессию свою и выбрала. © Подслушано / Ideer

«Просто хотел сделать друзьям торт в виде их кота»

Получилось круто и страшно одновременно. Но скорее все же круто. © UmbreonTrainer27 / Reddit

«Сварганил печенье в виде глазастых котиков. Вот что вышло»

«Решил сделать персонажей „Шрека“ на завтрак»

Шрек довольно милый, а вот Осел, кажется, вот-вот тяпнет меня за пальцы. © inrodu / Reddit



Если ваши дети это увидят — хороший день им обеспечен. Ну или очень плохой. © Uzzer_lozer19 / Reddit



«Захотелось необычной картошки фри. У меня не было нужного ножа, но были палочки для еды и мечта!»

«Хотели сделать нашему другу торт в виде ежика на день рождения»

Съедобный брелок: ешь и иди

«Жена захотела необычную закуску. Ну я ей и подал изысканные сырные палочки с „замысловатым“ гарниром»

«Моя сестра места себе от голода не находила и начинила перец сыром и чипсами»

«Монастырские яйца. Рецепт нашел в поваренной книге 1800-х годов. Выглядит ужасно, на вкус — зачет»

«В детстве решила сделать сюрприз близким — салат»

Притащила продукты в свою комнату и прямо на полу стала творить. Под рукой были конфеты — их тоже отправила в салат и щедро заправила сметаной. Получился приличный таз. Торжественно внесла это добро взрослым. Они давились, ковыряя в тарелках мою вкусняшку, но все-таки меня хвалили за помощь и фантазию. Только через много лет мама рассказала свои впечатления от сюрприза. © Kissaya / Pikabu

Просто зачем?

Если бы русалки эволюционировали. © Mouthtuom / Reddit

Когда все меняется в последний момент

Решил порадовать жену особенным блюдом на день рождения. Начал с домашнего куриного бульона. В рецепте сказано процедить после часа варки. Следую инструкции, и происходит это. Нет слов! © moby323 / Reddit

Когда первый блин в буквальном смысле вышел комом

Учусь в хорошем вузе и живу в общаге. Сюда поступают умнейшие парни, но в быту — ни о чем. Так вот, однажды один такой кадр решил блинчиков напечь. Рецепт сказала ему мама по телефону, но, видимо, забыла упомянуть, на чем нужно их жарить. Ее «одаренный» сынуля пожарил блинчики прямо на конфорке плиты. © Подслушано / Ideer