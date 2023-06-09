19 человек, которые точно знают: за крутые вещи не обязательно отдавать ползарплаты
Уметь находить на барахолках крутые вещи — настоящий талант. Здесь везет, в основном, тем, кто способен разглядеть уникальность в обычных на вид сережках, богатую историю — в старом фонаре или финансовый потенциал в неприметном кулоне. А в конце вас ждет бонус о том, что не все находки в комиссионках — это то, чем кажется.
«Нашла прикольный кулон на цепочке за $ 20. Работники комиссионки, видимо, не заметили крошечную пробу с цифрами 750 на верхнем кольце»
«А она означает, что это — 18-каратное золото».
«Не смогла пройти мимо этих сережек Викторианской эпохи с плетением из человеческих волос»
Такая лампа, бесспорно, станет украшением дома
«Отдал за это ожерелье всего $ 4»
«Приобрел на распродаже скрипку, которой 100 лет»
«Нашла очаровательный кулон с жемчужной подвеской»
Винтажное пальто с меховым воротником и манжетами для смелых роковых красавиц
«Нашел на барахолке брошку в виде слона и кулон-сердечко. Оба украшения золотые»
«Этому фонарю более 110 лет. Я купил его на аукционе»
«Купила колье ручной работы за $ 4. Когда я двигаюсь, оно издает потрясающий звенящий звук, и я балдею от этого!»
«Этот граммофон из серебра сделан в 1950-х годах. Разве он не классный?»
«Бархатная картина с Элвисом — это, пожалуй, одна из лучших моих находок на барахолках»
«Урвала колечко на распродаже. Судя по клейму, это золото»
«Сундук с ручной росписью и оловянной ковкой достался мне на распродаже. Внутри было фото»
В таком браслете хозяйка будет просто сиять
«Нашла красивую лампу за $ 20, и она работает!»
«Я купила 2 пары носков. Внутри одной из них оказался сюрприз: золотое колечко! Не могу поверить своему везению»
«Атласное платье с меховыми рукавами. На какой бал мне пойти?»
- Ты опоздала на вечеринку лет на 80. © EtherealAriel / Reddit
«Купила пиджак за $ 6 и нашла в кармане сюрприз. Здесь оникс и бриллианты»
Бонус
- Зашла в секонд-хенд, смотрю — лежит красивый платок в горошек. Давно такой хотела. Нашла зеркало, примеряю. Краем глаза замечаю, что продавец на меня как-то странно смотрит. Поглядела получше, и тут осенило: оказывается, я наволочку мерила. Хорошо хоть, что не дома уже поняла. © Подслушано / VK
В комиссионках можно не только сэкономить на обычных вещах, но и отхватить настоящие сокровища, рыночная стоимость которых в разы превышает указанную на них цену. Правда, для этого требуется или быть редкостным везунчиком, или иметь наметанный глаз, чтобы легко отличить крутую вещь от ширпотреба.
Фото на превью minarima / Reddit
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