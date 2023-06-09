19 человек, которые точно знают: за крутые вещи не обязательно отдавать ползарплаты

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Уметь находить на барахолках крутые вещи — настоящий талант. Здесь везет, в основном, тем, кто способен разглядеть уникальность в обычных на вид сережках, богатую историю — в старом фонаре или финансовый потенциал в неприметном кулоне. А в конце вас ждет бонус о том, что не все находки в комиссионках — это то, чем кажется.

«Нашла прикольный кулон на цепочке за $ 20. Работники комиссионки, видимо, не заметили крошечную пробу с цифрами 750 на верхнем кольце»

«А она означает, что это — 18-каратное золото».

«Не смогла пройти мимо этих сережек Викторианской эпохи с плетением из человеческих волос»

Такая лампа, бесспорно, станет украшением дома

«Отдал за это ожерелье всего $ 4»

«Приобрел на распродаже скрипку, которой 100 лет»

«Нашла очаровательный кулон с жемчужной подвеской»

Винтажное пальто с меховым воротником и манжетами для смелых роковых красавиц

«Нашел на барахолке брошку в виде слона и кулон-сердечко. Оба украшения золотые»

«Этому фонарю более 110 лет. Я купил его на аукционе»

«Купила колье ручной работы за $ 4. Когда я двигаюсь, оно издает потрясающий звенящий звук, и я балдею от этого!»

«Этот граммофон из серебра сделан в 1950-х годах. Разве он не классный?»

«Бархатная картина с Элвисом — это, пожалуй, одна из лучших моих находок на барахолках»

«Урвала колечко на распродаже. Судя по клейму, это золото»

«Сундук с ручной росписью и оловянной ковкой достался мне на распродаже. Внутри было фото»

В таком браслете хозяйка будет просто сиять

«Нашла красивую лампу за $ 20, и она работает!»

«Я купила 2 пары носков. Внутри одной из них оказался сюрприз: золотое колечко! Не могу поверить своему везению»

«Атласное платье с меховыми рукавами. На какой бал мне пойти?»

Ты опоздала на вечеринку лет на 80. © EtherealAriel / Reddit



«Купила пиджак за $ 6 и нашла в кармане сюрприз. Здесь оникс и бриллианты»

Бонус

Зашла в секонд-хенд, смотрю — лежит красивый платок в горошек. Давно такой хотела. Нашла зеркало, примеряю. Краем глаза замечаю, что продавец на меня как-то странно смотрит. Поглядела получше, и тут осенило: оказывается, я наволочку мерила. Хорошо хоть, что не дома уже поняла. © Подслушано / VK