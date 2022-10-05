19 человек приготовили такие крутые торты и пироги, что сам Гордон Рамзи не нашел бы, к чему придраться
Профессиональные кондитеры умеют создавать настоящие шедевры из, казалось бы, вполне обычных ингредиентов. Пекарям-любителям же, как правило, далеко до такого мастерства, зато в их арсенале есть секретный ингредиент — «любовь», ведь они готовят не ради денег, а для того, чтобы порадовать близких. И зачастую такие торты и пироги пусть и не идеальны внешне, зато просто восхитительны на вкус.
«Муж попросил меня испечь торт на тему „Ведьмака“, но не уточнил детали»
- Мне 39, и если бы моя жена сделала такое, то я бы аплодировал стоя. Браво. © dangerous*** / Reddit
«3 года назад я решила приготовить свой первый в жизни торт. Он был поистине страшненький, потому что выпечка — это явно не мое»
«На конкурс „Мисс хозяйственность“ меня бы точно не взяли. Но потом был второй торт, третий, четвертый. И вот результат».
«На 5-летие сына я хотела заказать торт с динозавром у профессионального кондитера, но свекровь сказала, мол, да я сама сделаю не хуже. И испекла это»
Экспериментальный торт в подарок мужу, который любит мясо
- Я виновник торжества. Торт обалденный! Правда, есть его было страшно, потому что «мангал» на железный очень похож. © Gorinich1973 / Pikabu
«Попыталась испечь торт в виде коровы ко дню рождения своего друга. Буренка получилась немного грязноватой — впрочем, в жизни так и бывает»
«Пирог из яблок, которые мы с женихом собрали в саду на выходных»
«Торт, который я сделала на 5-летие сына. Я знаю, что это не вот прям что-то суперкрутое, но ребенку очень понравилось!»
«Мама загремела в больницу в предынфарктном состоянии. Врачи ее буквально с того света вытащили. За день до выписки я решил их отблагодарить»
«Денег было с гулькин нос, но я замахнулся испечь торт. Видео в интернете, 20 яиц и 1 кг сахара, плюс красная смородина из своего огорода — вот и презент. Врачи даже растерялись, когда я им передал торт с надписью „Спасибо“ от больной из 3-й палаты».
«Семья сделала мне много замечательных подарков на день рождения, а тетя приготовила этот торт!»
«Мой 2-летний сын обожает Микки-Мауса. Я испекла ему торт на день рождения. Мне пришлось потрудиться, чтобы создать этот шедевр»
Сложно определить, что лучше — торт в виде кастрюли с пельменями или просто кастрюля с пельменями
«Купила новую форму для выпечки и решила ее опробовать. У меня было всего 5 минут на декорирование. Но дети смеялись, да и на вкус это было не так уж плохо»
«Дочка попросила торт на день рождения и пожелала, чтобы там были русалочка Ариэль, принцесса и футбол. Ну я ж мужик, я справился! Хоть и возился до часа ночи»
«С днем рождения, Аврора!»
«Дочь хотела испечь жуткий черничный пирог для вечеринки в честь Хеллоуина. Нам было весело его делать»
10-летние близнецы сделали торт на день рождения своей 3-летней двоюродной сестренки
«Пеку торты на день рождения своей девушки. Это нынешний и прошлогодний»
«Приготовила для подруги чизкейк с лесными ягодами»
«Торт в виде опоссума, который я сделала на выпускной своей сестры!»
«Первый торт моего папы для любимого внука»
«У кондитеров получается красивее, но в домашних тортах есть своя прелесть. Племянник счастлив».
А какой торт обожаете вы? Поделитесь рецептом в комментариях.