19 доказательств того, что представители разных поколений даже на мир смотрят по-своему

Разница поколений отчетливо видна в том, как человек воспринимает мир. Наши мамы и бабушки учатся пользоваться смартфонами и смарт-часами, рассказывают об интересных случаях из детства и недоумевают, почему мы не любим, когда кто-то нам звонит или стучит в дверь. В то же время мы и сами уже замечаем, что скучаем по ночевкам из 90-х и игровым приставкам тех лет, не совсем влезаем в старые джинсы и даже завели себе несколько пакетов с пакетами.

«Бабуля сделала вот это фото и была очень горда собой»

Понять, к какому поколению принадлежит человек, можно, просто придя к нему в гости без приглашения

«Шеф послал самого молодого за панелькой управления, сказав, что она похожа на телефон. Сотрудник ее не нашел. Через 5 минут шеф сам сходил и вернулся с этим»

А в детстве думали, что уж точно будем есть мороженое каждый день, когда вырастем

«У нашей соседки нет Wi-Fi. Мы уговорили ее подключиться к нашему, и она тут же увидела 70 сообщений от своих детей, живущих за границей»

Когда торговые центры превратились в место для перекуса, а не для шопинга

Эта машина оборудована противоугонным средством для миллениалов

«Поставил в гостиной этого старичка, которого привез из дома бабушки на днях. Какую видеокассету мы поставим после того, как поиграем в игры на картриджах?»

Особенно с незнакомого номера...

Миллениалы придумали мыло

«Подарили бабушке умные часы»

Только сейчас мы понимаем, какое суровое детство у нас было

Так выглядит самодельный баланс для очков виртуальной реальности

Иногда странные привычки с возрастом никуда не деваются

Ездили с сестрой отдыхать с мамой и ее знакомыми. Весь отдых они рассказывали, какие они культурные, образованные, духовно развитые и так далее. Постоянно сетовали на то, что больше нет интеллигенции в нашей стране, подрастающее поколение заинтересовано только гаджетами, мы ничего не хотим и наше духовное развитие на уровне плинтуса. В последний день эта высокоморальная «интеллигенция» утащила из отеля все тапки, халаты, шампуни и прочую ерунду. Мы с сестрой были в шоке от такой «культуры». © KeraTamara / Pikabu

«Компьютерные системы для боулинга, в котором я работаю»

И постельное белье!

«Моя корзина с сокровищами, которые я нашла в доме у мамы. Тут все мое детство, пришедшееся на 80-е и 90-е!»

У всех рано или поздно появляются легендарные пакеты с пакетами