19 домоседов, которые не ищут приключений, но те сами находят их во время уборки

По подсчетам исследователей, современные женщины тратят почти сутки в неделю на домашние дела: готовку, стирку, глажку, уход за домашними животными и уборку — в среднем 21 час 30 минут. Мы решили помочь вам ненадолго убежать от повседневных хлопот и понаблюдать за тем, как занимаются домашней работой другие. Тем более что героям этой фотоподборки во время уборки скучать явно не приходилось.

«Дети не убрали свою ванную, хотя должны были. Я решил оставить записку под тряпкой, которую они бросили на полу. Посмотрим, найдут ли. Уже неделя прошла»

«Поздравляем! Вы нашли эту записку. Если вы читаете это, вы выиграли $ 50. Но вот в чем подвох. Сумма, равная количеству дней, которые прошли от даты сверху, будет вычтена из выигрыша. Удачи! С любовью, мама и папа».

«Мой робот-пылесос, по сути, сказал: „Этот дом слишком мал для нас обоих“ — и ухватил метлу за волосы»

«Послушал совета добавить столовую ложку жидкости для мытья посуды, чтобы очистить форсунки гидромассажной ванной (отверстия, через которые выталкивается вода). И вот результат»

«Вот как мы решили отпраздновать 1-й день рождения нашего сына. Кто бы подумал, что грязная плитка будет так полезна»

«Итану исполнился год».

«Первый раз в жизни нанял домработницу»

«Я пыхтел от натуги, пытаясь отчистить пятно на кружке. Пока не понял, что оно — часть дизайна»

«Мой ребенок истязает робот-пылесос, обрекая всех нас на восстание машин»

Пузырьки средства для мытья посуды приняли форму рыбы

«Несколько дней собиралась с силами, чтобы убрать кухню. И вот результат»

«Только что закончил пылесосить и пошел вытряхнуть пылесборник. А он развалился по дороге. Что ж, придется начинать все сначала»

«Мы и понятия не имели, что внутренний дворик такой красочный»

«Замочила жалюзи в ванной, чтобы постирать их. Ночью повесила сушиться, а утром увидела, что они свернулись в трубочки»

«Вот как полотенца лежали в машинке, когда стирка закончилась»

«Поражаюсь тому, как мама сложила посуду после мытья»

«Я протирал оборудование, которое пылилось на улице в течение 13 лет, и на салфетке случайно отпечаталась мордочка мопса»

«Сегодня чистил раковины в чужом доме, и контраст между грязной и чистой меня весьма впечатлил»

«Вот какие сокровища обнаружились на дне моей сумки, когда я решила вытряхнуть из нее все, чтобы постирать»

«Средство для мытья посуды создало отражение на моей стене»