19 фото, которые придется долго рассматривать, чтобы понять, что к чему
Ученые выяснили, что мозг может распознавать картинки за 13 миллисекунд. Это примерно в 30 раз быстрее, чем вы успеваете моргнуть. Но некоторые изображения приводят нас в замешательство, и порой нам требуется несколько секунд, а то и минут, чтобы понять, на что мы вообще смотрим. Мы собрали фотографии, от которых мозг просто «закипает».
«Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что здесь происходит»
- Я целую минуту разглядывал это фото, пока не понял, что тут две собаки. © I_Mix_Stuff / Reddit
Какая длинная лапша, да?
«Соседи так покрасили дом, что стены слились с небом»
Удобно устроилась
«Вода в нашем бассейне будто вздулась»
Углы здания сливаются с небом
Струйка дыма над баком? Нет, просто солнечные блики
Позади стоящим людям так и хочется обнять эту парочку. Хотя подождите...
Пузырьки на дне стакана будто в шифр сложились
«Вы чего это на меня уставились? Не видите, книгу читаю?»
«Мои следы на песке. Немного напрягает, что мой мозг не может обработать эту картинку»
Пес-ковер
«Мне это уже не развидеть»
«Мой пылесос выглядит словно чувак с дредами»
Ракурс имеет значение
«На это фото попали обе мои ноги»
«У моей девушки какая-то странная рука»
Песель с человеческими ушами? Окей!
Как-то странно она встала
Какое фото вы рассматривали дольше всего, чтобы понять, что на нем изображено?
Фото на превью MrMrAmazing / Imgur, MissingTheSun / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 фото, которые придется долго рассматривать, чтобы понять, что к чему
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