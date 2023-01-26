19 фото, которые придется долго рассматривать, чтобы понять, что к чему

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Ученые выяснили, что мозг может распознавать картинки за 13 миллисекунд. Это примерно в 30 раз быстрее, чем вы успеваете моргнуть. Но некоторые изображения приводят нас в замешательство, и порой нам требуется несколько секунд, а то и минут, чтобы понять, на что мы вообще смотрим. Мы собрали фотографии, от которых мозг просто «закипает».

«Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что здесь происходит»

Я целую минуту разглядывал это фото, пока не понял, что тут две собаки. © I_Mix_Stuff / Reddit

Какая длинная лапша, да?

«Соседи так покрасили дом, что стены слились с небом»

Удобно устроилась

«Вода в нашем бассейне будто вздулась»

Углы здания сливаются с небом

Струйка дыма над баком? Нет, просто солнечные блики

Позади стоящим людям так и хочется обнять эту парочку. Хотя подождите...

Пузырьки на дне стакана будто в шифр сложились

«Вы чего это на меня уставились? Не видите, книгу читаю?»

«Мои следы на песке. Немного напрягает, что мой мозг не может обработать эту картинку»

Пес-ковер

«Мне это уже не развидеть»

«Мой пылесос выглядит словно чувак с дредами»

Ракурс имеет значение

«На это фото попали обе мои ноги»

«У моей девушки какая-то странная рука»

Песель с человеческими ушами? Окей!

Как-то странно она встала