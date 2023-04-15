19 шутников, которые как выдумают что-то — хоть за голову хватайся

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Иногда день бывает таким серым, что хочется просто немного разрядиться и похихикать. Неважно, сами ли вы придумали странный способ повеселиться, например сделать рентген куклы, или же кто-то решил подшутить над вами, главное, что в результате вы получите дозу эндорфинов и все вокруг станет прекраснее.

«Мой 13-летний ребенок сделает буквально все, чтобы не мыть посуду»

«Я сделала рентген куклы моей дочери»

«Я думаю, она хочет, чтобы я опускал сидушку»

«Жена купила нашему сыну этот наряд, и теперь он может слиться с диваном»

«Моя 6-летняя девочка помогала прятать пасхальные яйца для своей 3-летней сестры прошлой ночью»

Когда хочется чего-то новенького

Муж сказал, что я выгляжу очень уставшей после работы и мне нужно больше отдыхать. Поэтому посадил в тележку в магазине, катал меня так и сам брал все продукты с полок, чтобы я типа отдыхала. Заехали в отдел бытовой химии, я протянула руку и взяла освежитель воздуха «Свежий бриз». Муж увидел и резко громко произнес: «Не бери этот, я его уже читал. Возьми с запахом лаванды!» Мимо проходящий мужчина взорвался от смеха. © Палата № 6 / VK

«Проснулась и обнаружила, что кто-то оставил на нашем подоконнике много упаковок жевательной резинки»

«Моя девушка заплетала 6-месячные ростки картофеля в косу»

«В школе моей младшей сестры будет конкурс тортов, и она решила приготовить вот это „нечто“»

«Кто-то выбросил эту картину, а я нарисовал резиновую уточку на ней»

«Он начал лазить в камин, и мне пришлось принять решительные меры»

«Внимание. Коты запрещены».

«Кто-то наступил голой ногой на мою машину»

Главное — уметь вовремя пошутить

Друг со знакомым разговаривают. Общаются на тему Булгакова. Знакомый:

— Не знаю, мне «Мастер и Маргарита» вообще не зашла.

— Может быть, ты не в том переводе читал?

— Наверноe, — пауза. — Что?! © Deeque / Pikabu

«Официантка оставила приятные послания на наших напитках. Чувствую, что моему чего-то не хватает»

«Кола зеро. Хорошего дня! Вы прекрасны, достойны всего и любимы!

Кола. Хорошего дня!»

«Я не понял, то есть у них пожарный выход прямо в Министерство магии?»

«Каждый год на Рождество я дарю своим детям индивидуальные открытки. В этом году я решил подшутить над ними»

«Моему любимому сыну!»

Ну с кем не бывает

Весьма оригинальный способ разрешить конфликт

В очереди тетка начала орать на молодого паренька. Тот не растерялся и, показав на нее пальцем, сказал: «Волк». А потом, показав на себя, сказал: «Заяц». И продолжил: «Заяц — волк, заяц — волк». Тетка в ступоре, но зато успокоилась. © Палата № 6 / VK