19 женщин, которые живут эту жизнь не для того, чтобы делать скучный макияж. И не зря, ведь получается круто
Во время особенных событий нам порой хочется выглядеть по-особенному. Одеться наряднее, накраситься ярче, чем обычно. Поэтому многие девушки заранее планируют визиты к визажистам или достают огромную косметичку и палетку теней. Но героини этой статьи решили, что любой день заслуживает праздника и накрасились так, что хочется взять на заметку идею.
«Сделала этот макияж, и теперь мечусь между „мне это нравится“ и „наверное, это слишком“»
«Вдохновлялась глубиной и неизведанностью океана. Я знаю, что темная помада обычно не сочетается с ярким цветом глаз. Мне кажется, получилось круто»
«Пробую добавлять больше зеленых оттенков. Раньше сдерживала себя, ведь я рыжая, но решила больше этого не делать»
«Воссоздала потрясающий образ из интернета. Я воспользуюсь любым предлогом, чтобы нанести блестки на лицо»
«Макияж не испортился, хотя я отработала в магазине целую смену»
«Хотела быть такой же яркой, как мои волосы»
«В последнее время у меня был трудный период, поэтому я решила поэкспериментировать с косметикой. Мне даже легче как-то стало»
«Надо мной часто подшучивают из-за зубов. Но сегодня я покрасила волосы и нанесла макияж. И чувствую себя прекрасно»
«Мама посчитала, что я выгляжу странно. А значит, я накрасилась действительно классно. Теперь это мой любимый цвет теней»
Соблазнительный «вампирский» макияж
«Мой вчерашний нереалистичный мейк для работы»
«Очень нравится то, что получилось»
«Вот в каком образе я вернусь в офис на работу»
«У меня асимметричные глаза. Но я пытаюсь замаскировать это с помощью макияжа»
- Я ничего не замечала, пока не стала специально искать. © Sunflower-in-the-sun / Reddit
«Для разнообразия решила использовать белую подводку вместо черной. Так понравилось, как получилось»
«Впервые попробовала сделать цветные брови, и я так довольна. Уверена, что буду теперь их каждый раз делать»
«Да, мое нависшее веко „съедает“ часть подводки»
«Невероятно, но в качестве подводки я использовала помаду»
«Мой макияж на ярмарку эпохи Возрождения»
«Макияж для выходного дня. Я специально сделала губы комично круглыми»
Макияж, действительно, очень важен для девушек, но во время нанесения косметики легко совершить ошибки, которые разрушат весь образ. Впрочем, избегать их не так уж сложно, если знать, на что обращать внимание.
Фото на превью ATinyPizza89 / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 женщин, которые живут эту жизнь не для того, чтобы делать скучный макияж. И не зря, ведь получается круто
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