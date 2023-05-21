19 женщин, которые живут эту жизнь не для того, чтобы делать скучный макияж. И не зря, ведь получается круто

Во время особенных событий нам порой хочется выглядеть по-особенному. Одеться наряднее, накраситься ярче, чем обычно. Поэтому многие девушки заранее планируют визиты к визажистам или достают огромную косметичку и палетку теней. Но героини этой статьи решили, что любой день заслуживает праздника и накрасились так, что хочется взять на заметку идею.

«Сделала этот макияж, и теперь мечусь между „мне это нравится“ и „наверное, это слишком“»

«Вдохновлялась глубиной и неизведанностью океана. Я знаю, что темная помада обычно не сочетается с ярким цветом глаз. Мне кажется, получилось круто»

«Пробую добавлять больше зеленых оттенков. Раньше сдерживала себя, ведь я рыжая, но решила больше этого не делать»

«Воссоздала потрясающий образ из интернета. Я воспользуюсь любым предлогом, чтобы нанести блестки на лицо»

«Макияж не испортился, хотя я отработала в магазине целую смену»

«Хотела быть такой же яркой, как мои волосы»

«В последнее время у меня был трудный период, поэтому я решила поэкспериментировать с косметикой. Мне даже легче как-то стало»

«Надо мной часто подшучивают из-за зубов. Но сегодня я покрасила волосы и нанесла макияж. И чувствую себя прекрасно»

«Мама посчитала, что я выгляжу странно. А значит, я накрасилась действительно классно. Теперь это мой любимый цвет теней»

Соблазнительный «вампирский» макияж

«Мой вчерашний нереалистичный мейк для работы»

«Очень нравится то, что получилось»

«Вот в каком образе я вернусь в офис на работу»

«У меня асимметричные глаза. Но я пытаюсь замаскировать это с помощью макияжа»

Я ничего не замечала, пока не стала специально искать. © Sunflower-in-the-sun / Reddit

«Для разнообразия решила использовать белую подводку вместо черной. Так понравилось, как получилось»

«Впервые попробовала сделать цветные брови, и я так довольна. Уверена, что буду теперь их каждый раз делать»

«Да, мое нависшее веко „съедает“ часть подводки»

«Невероятно, но в качестве подводки я использовала помаду»

«Мой макияж на ярмарку эпохи Возрождения»

«Макияж для выходного дня. Я специально сделала губы комично круглыми»