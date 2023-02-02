20+ человек, для которых вязание — это чуть больше, чем хобби. Берегитесь: они обвяжут весь мир

Вязание вызывает привыкание. Человека, взявшего в руки спицы или крючок и научившегося в совершенстве пользоваться этими инструментами, уже не остановить: он начинает выдавать один шедевр за другим. Тут главное — это желание, а свободное время обязательно найдется. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые уже не представляют свою жизнь без вязания. Свитеры, шапки, даже шикарное свадебное платье или чехол на автомобильную покрышку — только успевайте заказы делать. А в бонусах покажем паутину, похожую на бабушкино вязание, и расскажем, чем закончилась дуэль на спицах между 2 попутчиками.

«Большая лиса для маленькой девочки. Заказчица попросила связать лису размером с полуторагодовалого ребенка»

Кто-то связал чехол на покрышку крючком

«Я связала свадебное платье»

«35 часов спустя мое первое платье готово»

Кардиган крючком готов

«Связала свитер для моего красивого малыша»

«Этот свитер отнял у меня довольно много времени. Но когда я увидела радость в глазах сына, то поняла, что оно того стоило»

Пинетки в виде хот-догов с горчицей и кетчупом

«Чумовой подарок ручной работы от моей лучшей подруги. И да пребудет с вами Сила!»

«На днях я связала крошечный свитер из обрезков пряжи. Теперь хочу его использовать как брелок»

«Моя первая вещь, связанная крючком»

«Эту штуку связала бабушка»

«Впервые вяжу носки»

«Моя семья празднует Рождество. Я так счастлива, что могу подарить так много свитеров ручной вязки!»

«Я сделала резинку для волос с гусем»

«Закончил свой второй свитер»

«Cвязала лилию крючком!»

«Радость на лице моей бабушки от того, что ей наконец подарили собственную вязаную куклу. До этого она вязала их для внуков и правнуков 40 с лишним лет»

«Cвязала для внучки, добавила заячьи ушки»

«Мне очень понравилось вязать этот шарф со стрекозами!»

«Связала новую шальку»

«Cвязала одинаковые кофты для нас с моим мальчиком!»

Бонус № 1: «Замерзшая паутина выглядит как вязаная бабушкина салфетка⁠⁠»

Бонус № 2

Ехала рано утром в метро, достала носочки и продолжила их вязать. Зашла бабуля, села напротив, достала свой шарф, тоже принялась вязать. Пялимся друг на друга, а потом, не сговариваясь, начинаем вязать все быстрее и быстрее. Бабуля была опытнее, как ни пыталась догнать — не смогла. Она торжественно вышла перед конечной остановкой, улыбаясь и держа спинку ровно. Чувство такое же, как когда на приставке играешь в «Мортал Комбат»! Только тут «фаталити» получила я от бабули. © Палата № 6 / VK