20 человек, которые крутили-крутили в руках скучную обувь, а потом такое из нее сотворили

Иногда люди устают искать обувь своей мечты и создают ее сами. И для этого им не нужно ничего особенного: одним достаточно краски, другим — клея и страз, ну а некоторые вообще обходятся одними нитками. Ведь они не делают ее с нуля, а с умом декорируют уже имеющиеся у них пары.

«Я переделала пару уродливых туфель из секонд-хенда. Немного краски, блесток и клея — и они теперь сияют»

«Никак не могла найти туфли на свадьбу. Купила удобную пару на распродаже и просто начала вручную обклеивать ее стразами. Думала, с ума сойду»

«Раскрасил акриловыми красками эти слипоны»

«Достала из шкафа пару старых ботинок и с помощью комиксов обновила их»

«Мама сказала, что эти розы слишком хороши, чтобы быть на кедах, им самое место на свитере»

«Переделала свои ботинки, обклеив их кусочками разбитого зеркала»

«Создаю свадебную обувь своими руками. Купила кеды на распродаже, пачку бусин и клей для ткани. Потребуется много времени и терпения»

«Вот что я нарисовал на обуви акриловыми красками»

«На мои кеды попал отбеливатель, так что я решила забрызгать их целиком. Вот такие узоры получились»

«У меня был очень скромный бюджет на свадьбу. Я нашла недорогие босоножки и сама их украсила бусинами. Идеально подходят к моему платью»

«Купила пару белых слипонов и разрисовала их»

«Смастерила собственные туфли с кружевной отделкой. Вот думаю, может, еще побольше по бокам украсить»

«Вырезала кружево из белья, которое ни разу не носила, и приклеила его на полусапоги»

«Купила туфли и сама их украсила. Получилось даже наряднее, чем в моих мечтах. Слева — то, какими они были изначально»

«Вышила на кедах „Звездную ночь“ Ван Гога. На это ушло около 2 недель»

«Украсила обувь подруги, которую она наденет на свадьбу. Это первая вещь за долгое время, которой я по-настоящему горжусь»

«Расшила свои кеды на выпускной»

«Никак не могла найти себе подходящую обувь на плоской подошве на свадьбу. Что ж, пришлось выкручиваться и колдовать с кружевом и ножницами»

«Превратила дешевые туфли своей сестры в настоящий люкс. Каждую стразинку клеила вручную»