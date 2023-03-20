20+ человек, которые на барахолке купили вещи за копейки, а они оказались жутко дорогими

В комиссионных магазинах и на всяких барахолках нередко можно найти какие-то крутые вещи, которые стоят копейки, а на самом деле являются сокровищами в прямом смысле слова. Например, шарф именитого бренда за несколько долларов, в то время как на официальном сайте он продается за сотни, а то и тысячи. Подобными удачными покупками поделились пользователи сети.

«Купила 18-каратное золотое кольцо всего за $ 5»

Вот вам доказательства, что драгоценные украшения в комиссионках часто продают за копейки.

«Приобрел новый тостер SMEG в коробке. Он стоил всего $ 6, а его розничная цена — около $ 200!»

«Купил графин из муранского стекла, сделан Паоло Венини в 50-х годах. Заплатил лишь $ 6, на аукционе такой стоит от $ 1 тыс. до $ 4 тыс.»

Вообще, если поискать на барахолках, то и не такое крутое добро можно найти чуть ли не за бесценок.

«Это кресло обошлось мне всего в $ 15, а ведь новое такое же стоит $ 1 500»

«На гаражной распродаже в очень дорогом районе купила сумку Birkin от Hermès за $ 30»

«Обычно рисоварки стоят примерно $ 160, мне же досталась за $ 6»

«Сегодня мне достался полный сборник комиксов „Кельвин и Хоббс“. Обошелся всего в $ 4,79»

Ого! Помню, мой брат купил такой сборник примерно за $ 150! © 1000yearoldstreet / Reddit

«Заплатил за этот плащ Burberry с шерстяной подкладкой $ 45,99»

«Это совершенно новый набор инструментов для профессионалов из 183 предметов с пожизненной гарантией. В магазинах продается за $ 500, я купил за $ 70»

Этот зонт Versace обошелся новому владельцу всего в $ 6

«Практически новые кроссовки Hoka Bondi 7 стоили мне $ 7»

«Этот набор посуды Denby, состоящий из 44 предметов, обошелся мне в $ 220. Хотя его ориентировочная цена составляет $ 1 500–2 000»

Кстати, некоторые принципиально пользуются не банальной посудой, а такой, которая вызывает дикий восторг у всех, кто ее видит.

«Купила шерстяной пиджак Ralph Lauren для верховой езды за какие-то $ 6,5»

Некоторые женщины умудряются откапывать в комиссионках свадебные платья, в которых они выглядят на миллион.

«Старинный стеклянный писсуар, его цена $ 5,95. Да, я купил его!»

Я видел похожие вазы (за $ 2 500), поэтому предлагаю воткнуть в него цветок. © itsonlypaint / Reddit

Этот шарф Hermès Tsubas стоил всего $ 5

«Корзина для белья Pottery Barn Seagrass. Ее цена была $ 14,99, хотя обычно она продается за $ 149»

«Купила эту поясную сумку Coach за $ 2. А у них на сайте она стоит $ 495!»

«Солнцезащитные очки Prada и чехол Gucci просто валялись в комиссионном магазине в ведре со всякой всячиной. Обошлись мне в 70 центов»

«Эти босоножки Melissa стали моими всего за $ 2»

Обалдеть! Я купила такие же за $ 100, причем это была распродажа! Я просто фанатела от них, но, к сожалению, во время жары они буквально растаяли на горячих городских тротуарах — подошва перестала быть ровной. Всегда хотела заменить их, но не могла себе этого позволить. Так что наслаждайтесь, но не носите их в жару. © Ruiven19090 / Reddit

«Только что купила 4 обеденных стула West Elm по $ 3 за каждый! На них все еще есть оригинальные ценники с надписью „$ 249“!»