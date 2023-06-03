20+ человек, которые умеют быстро и доходчиво ставить хамов на место, и вас научат

Многим людям рано или поздно приходится сталкиваться с хамством. Если наглецы застают человека врасплох, то тут даже не знаешь, что ответить и как поступить. Однако есть среди нас те, кто за словом в карман не полезут. Они готовы в два счета поставить на место любого, кто сует нос не в свое дело или грубит окружающим.