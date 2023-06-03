20+ человек, которые умеют быстро и доходчиво ставить хамов на место, и вас научат
Многим людям рано или поздно приходится сталкиваться с хамством. Если наглецы застают человека врасплох, то тут даже не знаешь, что ответить и как поступить. Однако есть среди нас те, кто за словом в карман не полезут. Они готовы в два счета поставить на место любого, кто сует нос не в свое дело или грубит окружающим.
- Продавали комнату, в которой долго никто не жил (родители мужа там старые вещи держали). Пришла ужасно нудная бабка явно с целью вынести всем мозг. Ходит она и бубнит как все ужасно, и вопрошает: «Зачем стул стоит у двери? Дверь на ночь припирать? Соседи воры?» «Зачем шкаф? Зачем на шкафу чемоданы? А что в них?» По существу никаких вопросов не задает. Агент только глаза закатывает, муж закипает. Добралась бабка до холодильника, открыла его, говорит: «А холодильник в комнате зачем?» Муж не выдержал и отвечает: «Мы складываем туда любопытных старушек!» Бабка поперхнулась, и агент, давясь от смеха, быстро ее увела. Потом звонила мне и просила мужа больше на просмотры не приводить. © Татьяна Лобанова / ADME
- Жена заскочила в магазин купить детские соки и минералку, я остался в машине. При себе у нее была только карта, налички по нулям. Продавщица, не прекращая трындеть со своей подругой, сказала ей, мол, ради такого лень кассу включать: или платите наличкой, или наберите побольше покупок. Жена у меня оставила минералку, вышла из магазина и поведала мне эту историю. Я зашел, взял тележку побольше, напихал в нее всего понемногу: от полного ассортимента специй до мясных нарезок. При виде меня продавщица радостно загрузила кассу и провела все штрих-коды. Штук 200 наименований, наверное, получилось. Потом я похлопал себя по карманам и сказал, что карточку дома забыл. И ушел. Вредина я. © bakaslon / Pikabu
- Однажды я ходил на бейсбольный матч. И была там компашка из 2-3 человек, которые портили все удовольствие от игры своими хамскими замечаниями: «Игрок отстой!», «Эй, ты, чувак в кепке, и ты отстой!» Другие люди вежливо просили их быть потише, но это только распаляло наглецов. В итоге мне это надоело. Я встал, обернулся, посмотрел прямо на них и закричал во все горло: «Квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов!» И сел обратно на свое место. Хулиганы молчали до конца игры. © Pete Sauber / Quora
- Я была на 7-м месяце беременности, мой живот казался просто огромным. Вот иду я по парковке к своей машине, а навстречу мне какой-то незнакомый мужик. Он перегородил мне дорогу и начал гладить мой живот, спрашивая, скоро ли я должна родить. Я не растерялась и потерла его пузо, а потом спросила: «А ты?» © MHoaglund41 / Reddit
- Приперся к нам в магазин мужик и начал требовать особого отношения. Когда понял, что перед ним стелиться не станут, заорал: «У меня шурин — большая шишка. Один звонок — и вас тут не будет!» А я прошептала себе под нос: «Да у нас каждый суслик — агроном». Ой, что тут началось! Мужик аж весь побагровел, начал от злости заикаться, трясти руками и кричать: «Я вам не суслик!» Потом он выскочил на улицу, и больше я его не видела. © Lama7777 / Pikabu
- Мой муж с нашими девочками-близняшками пошел в магазин, им было лет по 5. На дочек часто обращают внимание, и мы с этим уже смирились, хотя иногда оно не к месту. И вот какая-то незнакомая дама решила поболтать с малышками. К слову, одна дочка у нас очень общительная, а вторая интроверт. Тетку взбесило, что вторая близняшка не принимала участия в разговоре, и она сказала ей: «А твоя сестра намного красивее тебя!» Малышка посмотрела этой тетке прямо в глаза и моментально пролепетала: «А еще она намного стройнее тебя!» Муж ржал до упаду. © braeica / Reddit
- Как-то ехала в транспорте, чувствовала себя неважно, ну и задумалась еще. Рядом со мной встала дама в возрасте и через пару минут скандальным тоном начала возмущаться, что я ей место не уступаю. Я была в таком состоянии отстраненности, что вежливо сказала: «Извините, вы просто так моложаво выглядите, что я постеснялась предложить вам место».
Дама заулыбалась, растеряла скандальный напор и решительно посадила меня обратно. © Селебная пятка / ADME
- Хотел купить цветы. Букет, который предложила продавщица, мне не понравился, на что она презрительно фыркнула: «А, ну да, это вам не по масти». Я пошел к другому продавцу. А после покупки, проходя мимо первой мадам, посоветовал ей не букетами торговать, а гнилыми бананами, мол, ей это больше подойдет. Просто я на цветах не экономлю, и купленный букет был раза в 3 дороже того, который мне «не по масти» был. © Dmytro / ADME
- Вечер, почти пустой автобус. Заходит мамаша с сыночком лет 8, садится позади меня. Пацан начинает пинать ногами мое кресло. Я попросил так не делать — не помогает. Мамашу просил, ребенку говорил — на 2 минуты успокаивается, а потом все по новой. Тогда я сделал ход конем: сел позади пацаненка и начал бить по спинке его сидения. Ребенок минуты 2 терпел, а потом пожаловался мамаше. Она обернулась на меня и говорит: «Прекратите!» Но я сделал вид, что ее не слышу. Буркнув: «Больной какой-то!», она сгребла сыночка в охапку и пересела на другой конец автобуса. © zveidx / Pikabu
- Пришла на прием к врачу по ОМС. Она посмотрела мои бумаги молча, молча прослушала легкие. Села за компьютер и стала заполнять в нем карту одним пальцем. Все молча, даже не спросив о моем самочувствии. Ну а мне-то надо задать накопившиеся вопросы по моей болячке. Начинаю ее расспрашивать, а в ответ: «Не мешайте работать!» Я призадумалась чуток, потом достала телефон, открыла в нем электронную книгу, начала читать. Врач, отрываясь от своей работы, спрашивает: «Чем это вы тут занимаетесь?» Я отвечаю честно: «Книжку читаю. Вы же сказали не мешать вам». А она оскорбилась почему-то. © Magrifa / Pikabu
- Моя коллега в положении. Недавно она была в ресторане и заметила незнакомку, которая неодобрительно на нее смотрела. Потом эта женщина подошла к ней и сказала: «Беременность вам вообще не к лицу». Моя коллега не растерялась и ответила: «Ну а вам не к лицу быть любопытной грубиянкой, но что поделаешь, раз жизнь так сложилась». © Flat-Illustrator-548 / Reddit
- Была у нашего шефа секретарша, которая, как я думала, грубила исключительно мне. Она могла со всей дури швырнуть почту мне на стол, а на просьбы вести себя нормально просто затыкала уши, как маленький ребенок. Какое-то время я игнорировала ее в надежде, что ей наскучит и она перестанет меня доставать, но этого не случилось. Поэтому я, наконец, пошла к шефу и сказала, что у меня проблема с его секретаршей. К моему удивлению, он ответил, что другие коллеги тоже жаловались на нее. В конце концов, ее уволили. Нам всем понравилась девушка, которая пришла ей на смену. © Jennifer Finger / Quora
- На этой неделе была у гинеколога в местной женской консультации. Врач осматривает меня, и выдает дословно: «А почему это у тебя спираль стоит? Ты (на секундочку, я — 38-летняя тетя с 2 детьми, и как минимум „ты“ неуместно) абсолютно здоровая, тебе третьего рожать надо!» Я была обескуражена такой беспардонностью. Далее гинеколог сказала, что спираль надо удалить, ведь мое дело — рожать: «Вон другие по много лет не могут, а ты не хочешь!» Я ее спросила: «Вам что, надо выполнить план по беременностям?», а она в ответ назвала меня хамкой. Я даже объяснять этой женщине ничего не стала. Слезла с кресла, оделась, молча вышла. А через 15 минут я уже сидела и строчила гневную жалобу у заведующей. Прям бесят меня такие! © #щастьематеринства / VK
- Жена рассказала. Стою на кассе, набрала целую тележку бытовой химии и вещей для дома на круглую сумму. За мной в очередь пристраивается женщина в возрасте и начинает диалог с кассиршей, видимо, хорошей знакомой. Попутно, невзначай, достает свою скидочную карточку и кладет на лоток. Я это замечаю, но пока не реагирую. Кассир пробила мою корзину и спрашивает клубную карту. Тетенька, что весело болтала, сует свою. Кассир ее пробивает, а я в этот момент невозмутимо говорю: «Спишите, пожалуйста, баллы». Такого потока ругани я еще не слышала! Продавец, конечно, все отменила, приняла уже мою карту, но возмущения той тетки я еще долго слышала вслед. Я считаю, что женщина хотела специально поживиться баллами с недешевой корзины, но на любую хитрую гайку найдется свой болт с резьбой. © Honestus / Pikabu
- Мне лет 20 было, а помню до сих пор. Получила химический ожог правой кисти, вид был мама не горюй, поэтому носила на руке тканевую перчатку. Зашла на почту коммуналку оплатить, протянула в окошко квитанции, а там дама такая надутая: «В помещении перчатки снимать надо!» Ну я сняла, подаю ей деньги уже без перчатки. Что-то она позеленела и резко выскочила из зала. А меня другой работник обслужил. © Марина Колесник
- Я выросла в очень консервативном сообществе, где женщины должны были иметь длинные волосы, носить платья, выходить замуж, рожать детей, быть домохозяйками. Я ушла оттуда в 18 лет и пустилась во все тяжкие: ходила в университет, носила шорты и делала короткие стрижки, что в их глазах было неприемлемым. Спустя годы я вернулась туда на свадьбу своего брата и встретила старого друга. Он как-то постарел, полысел, но это не мешало ему делать ехидные замечания по поводу отсутствия у меня детей и говорить, что мои волосы становятся все короче и короче. Я не выдержала и огрызнулась: «По крайней мере, у меня все еще есть волосы, в отличие от тебя». © JamesandtheGiant*** / Reddit
- Села в такси, назвала адрес, едем. Водитель едет по навигатору, я краем глаза поглядываю на карту и вижу, что он делает приличный такой круг. Я ему раз сказала, где повернуть, два сказала — да, я не хочу платить больше просто потому, что он выбрал дорогу чуть ли не вокруг, — на третий он психанул, показательно вышел из машины, сел на заднее сидение и начал визжать, мол, садись за руль, веди сама. А я села и поехала — права есть, чего бояться. Визгу было еще в 3 раза больше — и хамкой меня назвали, и в суд обещали подать. А я накатала на него жалобу и платить за такую поездку не стала. © Палата № 6 / VK
- Раньше я работал с очень консервативным и злым пожилым мужчиной, который бесился, если с ним не соглашались. Он всегда говорил, что он старше, умнее и, значит, ему виднее. Однажды мне надоело слушать, как он меня унижает, и я спросил: «Если ты такой умный, то какого черта мы оба делаем одну и ту же работу?» Он не нашел, что ответить. © Taco_ivore / Reddit
- Мой сосед завел себе овчарку. Каждый раз вижу, как он выгуливает ее во дворе и не убирает. Собака оставляет «сюрпризы» на детской площадке, дорожке, даже у подъезда. Все жалуются, а нахалу хоть бы что, даже и не думал пакетики с собой носить. Я подошла к вопросу радикально. Не побрезговала, взяла перчатками один из таких «сюрпризов» и отнесла прямо соседу на коврик. Он выходил из квартиры, вступил и заорал так, что даже я через дверь услышала. С тех пор всегда убирает за питомцем. © Палата № 6 / VK
- У меня частный дом. Как-то заказал песок, его выгрузили у двора (стройку заканчивали). Иду с работы, вижу: стоят бабка и мужик, гребут в ведра песок, судя по «ямке», уже ходка пятая у них. Встал рядом, смотрю, молчу. Бабка поднимает голову и недовольно так спрашивает: «Чего смотришь? Иди куда шел». Я говорю: «Может, помочь вам?» Она с еще большим негодованием отвечает: «Вали отсюда!» Я достаю ключи, открываю калитку, и говорю: «Песок высыпала и свалила отсюда, а то полицию вызову» (у меня камера стояла как раз кучку с песком). Бабка аж побелела: «А что, вам жалко что ли? Я ж чуть-чуть взяла». Я ей ценник за кучку озвучил и сказал, чтоб деньги вечером занесла. Высыпала она все обратно за 5 секунд и умчалась вдаль. © vers0 / Pikabu
- Моя мама была на пляже, и какие-то девочки-подростки пытались поприкалываться над тем, что она такого большого размера. Мама сказала: «Я-то беременна, а у тебя какое оправдание?» © enbytheitch / Reddit
- Долго не могла собраться, но наконец-то дошла до стоматолога. Врачом оказалась молодая девушка, которая сразу начала отпускать едкие комментарии: «Вы зубы вообще чистите? Чего зубы так запустили? На косметику есть деньги, а на зубы нет?!» За несколько часов лечения мою самооценку просто уничтожили. Спустя некоторое время записалась ко мне на прием девушка (а я дерматолог). Смотрю — та самая стоматолог. И врачебная этика — это конечно хорошо, но я отвела душу: «Вы лицо вообще моете? С таким уходом к 35 годам у вас все обвиснет. Почему раньше не пришли, зачем запускать?!» В итоге она заорала, что к такой хамке больше не придет. Тогда я сняла маску и сказала: «Неприятно? И мне было неприятно, когда вы мне так про зубы говорили. Так кто из нас хамка?» Надеюсь, это ее чему-то научит. © Палата № 6 / VK
Ставить хамов на место — полезный навык, который в жизни, скорее всего, обязательно пригодится. Ведь наглецы часто принимают доброту за слабость, а это вовсе не так.
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые умеют быстро и доходчиво ставить хамов на место, и вас научат
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