20+ человек, которые увидели что-то необычное и уже себя накрутили, а объяснение лежало на поверхности

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Когда мы сталкиваемся с необычными явлениями, наш разум начинает работать на полную мощность, пытаясь объяснить происходящее. Однако иногда воображение может подвести нас, заставляя «увидеть» то, чего на самом деле нет. А ведь всему есть рациональное объяснение.

«В парке увидел небольшие деревянные ящики. К некоторым прикреплены банки»

Это ловушки для пчел. © DryHJ / Reddit

«Заметил это в 2 разных местах внутри дома. Выглядит как красно-белая свеча длиной 10–15 см, приклеенная высоко к стене шпаклевкой»

Это метка о том, что в этой стене есть неиспользуемый электрический кабель. А с помощью полосатой «свечи» можно протянуть провода. Красная шпаклевка — противопожарный герметик. © flyfishjedi / Reddit

«Зачем кто-то повесил сюда пластиковый пакетик?»

Некоторые люди вешают на окна кульки с водой и монеткой, чтобы отпугнуть мух. Но на практике это не работает. © Timsruz / Reddit

«Что это такое? Нашел на полу, но я живу один и никогда раньше этот тонкий металический стержень со спиленным концом не видел»

Вы сдавали что-нибудь в химчистку или ремонт? Какой-то работник сейчас отчаянно ищет свой дырокол для кожи, который случайно оказался рядом с вашими вещами. © nangatan / Reddit

«Черная жидкость начала капать с моего потолка»

«Наткнулся на гигантский стол с лестницей в глуши»

Раньше фермеры оставяли бидоны с молоком на таких платформах. Их потом отвозили на молокозаводы. © mysilvermachine / Reddit

«Что это за темные следы? Особенно часто они появляются высоко на стенах в столовой и кухне. Легко смываются водой»

Оказалось, что это следы от тараканов.

«Сфотографировал странные символы, которые увидел из иллюминатора самолета. Провинция Саскачеван, Канада»

Нашел для вас ответ: таинственные узоры являются средой обитания водоплавающих птиц, это островки и каналы. © bemeros / Reddit

«Нашел на крыльце нечто состоящее из грязи, листьев и волос. Убрал, а оно появилось снова»

Так это же птицы вьют гнезда — вполне вероятно, что вороны. А может, вам просто пора почистить водосток. © ksdkjlf / Reddit

«Обнаружил эти штуковины во время похода. Они бело-черные и имеют стержни, вроде бы металлические»

Кто-то сжег палатку. © Environmental-Bell67 / Reddit

100 % это палки для палатки. Вы даже можете увидеть остатки эпоксидного покрытия на одном стержне в верхнем левом углу фотографии. © _SinisterMinister_ / Reddit

«Что это за странная кристаллическая субстанция пробивается сквозь бетонный пол?»

Это высол. Белый порошок образуется, когда соленая вода испаряется с поверхности каменной кладки, например бетона. © Mackin-N-Cheese / Reddit

«Произвольные линии рядом с моим офисным зданием. Что здесь происходит?»

Застройщики делают оценочные траншеи, чтобы убедиться, что на территории нет важных археологических артефактов. © agate_ / Reddit

«Что за следы появились на моем деревянном полу?»

«Необычные круглые хижины из кирпича и металла»

Это старые печи для обжига кирпичей. © OverlyOptimistic-001 / Reddit

«Только что заметил несколько очень свежих отметин на входной двери. Я въехал месяц назад и уверен, что раньше их не было»

Так выглядит клейкая лента для гипсокартона. © mikedelam / Reddit

Отметины могли проявиться из-за резкого изменения погоды — дверь как бы расширилась. © InquisitiveHawk / Reddit

«Для чего нужна эта книга с черными пустыми страницами, чередующимися с тонкими полупрозрачными?»

Это фотоальбом. Фотки надо клеить на черные страницы, прозрачная пленка — для защиты. © AFrogNamedKermit / Reddit

«Что это за деревянная штуковина на выступе окна квартиры на 2-м этаже?»

Это кормушка для дрессировки ворон. У меня было что-то подобное с арахисом и толчеными конфетами. Но потом мои птички перешли на более сложные головоломки: для получения награды надо было приносить больше побрякушек. © 5guysandapilot / Reddit

«Увидел вот такую клетку над каналом в Японии»

Это станция для вывоза мусора. Такие часто располагаются над подобными каналами. © osarusan / Reddit

«Набрел на это в лесу в Германии»

Это «холодильник». Помещение покрывали землей для изоляции. © mdroflmaozedong / Reddit

«Что это за световое явление в небе?»

Редкое природное явление называется «солнечная собака». Лучи солнца проходят через облака и преломляются в кристаллах льда. © earthfase / Reddit

«Зачем кто-то клеит вот такие штуки на стены и двери в офисе?»