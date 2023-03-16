20 человек, которым жизнь подкинула подлянку прямо во время съемки

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Нередко бывает так, что хочется сделать красивое или потешное фото, но тут вклинивается господин Случай. То птичка испортит захватывающий дух снимок гор, то ветер решает накрыть шарфом лицо, когда пытаешься сделать эпичное фото.

«Я просто хотел сделать селфи, но что-то пошло не так»

«Хотел сделать фото этого дурашки, но тут вклинился его друг»

«Вы когда-нибудь видели, как кадр „портит“ опоссум? А вот теперь видели»

«Мне кажется, нам, наоборот, повезло»

«Наша кошка влезает в каждую фотографию моей дочери, но сегодня снимок получился просто замечательный. Они лучшие друзья»

«Когда ваша собака решает вклиниться в панорамное фото»

«Дурашка случайно влез в кадр»

«Мой кот, который терпеть не может позировать, всегда мешает, когда я просто пытаюсь сфотографировать мой папоротник»

«Коту явно очень хотелось это сделать»

«Моя собака решила немного подправить фото»

«Самое лучшее испорченное фото»

«Я пытался сделать снимок одного из моих попугаев, но тут же все портил второй»

«Наши друзья с собакой на пляже»

«Эта птица явно сильно напугала маму»

«Сделала фото в тот самый момент, когда моего парня укусила белка»

«Собака моего друга просунула язык ему в рот, когда он смеялся»

«Эпичная встреча бизона и моей племянницы»



«Тут я только что закончил говорить: „Не могу поверить, что она никогда не падает!“»

«Ветер накрыл друга шарфом как раз в тот момент, когда я делал снимок»