20+ нетривиальных доказательств того, что в каждой профессии есть свои секреты

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В мире множество разнообразных профессий, и в каждой из них есть свои особенности. Многим бывает любопытно, с чем другие люди сталкиваются на своих рабочих местах. Благодаря пользователям интернета, которые без прикрас рассказывают о своем труде, можно увидеть окружающую действительность глазами пилота самолета или сотрудника зоопарка.

«Уже 5 лет работаю вторым пилотом на пассажирских рейсах. Налетал 2 278 часов и 1,5 млн километров — это примерно 37 раз облететь вокруг Земли по экватору»

Косметика, которую магазину приходится выбрасывать после каждых выходных, потому что посетители красятся ею

Кормление поросят на свиноферме

В каждой профессии есть свои секреты

Работаю на частной швейной фабрике по пошиву детской одежды, в том числе для новорожденных. Абсолютно на каждой этикетке товара черным по белому мы пишем: «Предварительная стирка обязательна». Если вы видите такую надпись на этикетке, то не поленитесь, простирните вещь перед примеркой на свое чадо. Ткань хранится далеко не в стерильных условиях, а порой в рулонах и пачках даже устраивают гнезда грызуны. На производстве никто не обрабатывает ни ткань, ни готовые модели из нее, а просто отрезают погрызенные места и кроят, а впоследствии и шьют из того, что есть. © Liriko / Pikabu

«Жене заказали испечь 18 кг орешков. 3 дня супругу не видел»

Рабочие будни водолаза в Израиле

«Обычная ночная смена в нашей больнице»

Некоторые секреты работы, пожалуй, лучше и не знать

Работаю на производстве одноразовой посуды. Пресс-формы в процессе литья достаточно регулярно обрабатываются растворителем для очистки. Конденсат с них убирается тем же растворителем. Или тряпочкой. Не всегда одноразовой. Упаковщики обычно работают в простых перчатках, которые выдаются хорошо если раз в день, перед сменой. В индивидуальные наборы (вилка, ложка, нож, салфетка, зубочистка) все компоненты перед запайкой в пленку кладутся голыми руками. В общем, если есть возможность, одноразовую посуду лучше мыть. © AutumnWayfarer / Pikabu

«Я собираю пианино на фабрике»

«Ночная смена в новогоднюю ночь. Работаю на пищевом производстве. По технологии есть стадия заморозки и обработка продукта при низкой температуре. Вот я тут»

«Нераспроданный хлеб, который наш супермаркет иногда выбрасывает»

«Моя рука после обычного рабочего дня. Я механик»

А некоторые профессиональные секреты стоит взять на заметку

Подруга много лет работает горничной на севере Англии. Из ее впечатлений: самое грязное, что есть в номере, — это полы, покрытые ковролином. Их пылесосят, только чтобы не было видно мелкого мусора. Моющий пылесос используют в очень редких случаях, потому что после него полы несколько часов будут мокрыми, а это потеря денег. Постояльцев до того, как высохнет ковролин, в такой номер не запустишь.

Стаканы и чашки протирают тем, что попадется горничной под руку. Это могут быть и полотенца после предыдущего гостя. К слову, халаты могут не менять даже использованные, если на них нет явных следов того, что их кто-то надевал. © eyeful / Pikabu

«Тружусь в библиотеке. Периодически делаем всякие тематические выставки. Эта была ко дню кошек. Серафим удачно приземлился и позировал»

«Работал в новогоднюю ночь, только недавно приехали с пожара. У нас −31 °C»

Мама с 2 детьми побывала в обувном отделе супермаркета и оставила продавцам «сюрприз»

«Друг трудится в оркестре. Взял сына на работу»

Чем больше узнаешь о тонкостях чужих работ, тем меньше начинаешь доверять людям

Работаю актером и моделью рекламы в Китае. Если вы видите доктора или ученого в рекламе, который рассказывает про годы исследований, безопасность продукта и так далее, то не ведитесь, это актер. Любые чертежи в рекламе — это бутафория. Никто не снимает настоящий процесс разработки. Почти ко всем сковородкам с антипригарным покрытием прилипает еда. После жарки их приходилось отмывать, прежде чем показать, как легко стирается кетчуп с поверхности холодной сковородки. © gramm21 / Pikabu

У монтажников-высотников на рабочем месте своя романтика

Вот такой вид открывается из кабины электровоза

«Я грумер. Когда стриг этого песеля в приюте для собак, сделал ему ирокез в надежде, что это поможет быстрее найти хозяев»

«Сегодня меня попросили еще раз сделать ему ирокез, только это уже были не сотрудники приюта, а его новая хозяйка. Люблю свою работу за такие моменты».

«Я промышленный альпинист. Мой офис — недостроенная квартира. Мой обеденный стол — ведро краски. Мой офисный стул — кусок пенопласта»

«Самое главное — я люблю мою работу».

Хочется верить, что это был единичный случай

Работал в супермаркете на приемке товара. Нам часто привозили развесные орехи в мешках по 20 кг. Так вот однажды мешок с очищенным фундуком порвался при транспортировке внутри приемки, значительная часть орехов рассыпалась по полу. Подбежала менеджер и собрала все орехи обратно в мешок грязным веником и совком, а затем передала мешок в отдел для выдачи на прилавок. Бывает и такое. © cariacus / Pikabu

«Я работаю в розничной торговле. Группа детей постоянно творит всякую ерунду у нас в магазине ради просмотров в соцсетях»

У работы в зоопарке есть свои неоспоримые плюсы

Похоже на кадр из «Звездных войн». Но это сварщик за работой

«Я гид-проводник по пешему туризму. Вот такая у меня работа, благодаря которой я много путешествую и даже получаю за это деньги»